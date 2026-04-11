Participantes for export: Furia Scaglione y Coty Romero volverán a convivir en un reality español

Las exparticipantes de Gran Hermano volverán a convivir (Video: Youtube)

La segunda temporada de La Cárcel de los Gemelos llegará con novedades explosivas y dos nombres argentinos que no pasan desapercibidos: Furia Scaglione y Coty Romero. El formato de convivencia y entretenimiento creado por Carlos y Daniel Ramos para redes sociales, conocido por sus reglas estrictas y contenido polémico, anunció su regreso con figuras reconocidas del espectáculo y el universo de los realities.

La confirmación de ambas participantes se realizó a través de gráficas oficiales, donde aparecen bajo el rótulo de “reclusas” en el nuevo ciclo, que comenzará el 12 de abril por YouTube. El fenómeno, que mezcla convivencia, desafíos y dinámicas propias de un reality show, promete alto voltaje con la incorporación de estas dos personalidades argentinas, populares por su paso por “Gran Hermano” y por su fuerte presencia mediática.

Durante la presentación, los organizadores no escatimaron elogios: “Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano de Argentina, es una jodida superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”. El anuncio se realizó en un tono distendido, anticipando que la participación de ambas generará impacto y debate tanto dentro como fuera del formato digital.

Esta va a ser la primera vez que Coty participa de un reality internacional

Junto a Furia y Coti, el ciclo suma otras figuras internacionales y personajes recurrentes de la primera edición, como Miss Daniela Cano, Speedy España, Dakota, Laila y Tiparraco, que aportan diversidad y controversia al elenco. Los gemelos Ramos, responsables del formato, remarcaron que el programa busca sorprender en cada edición con elencos inesperados y acuerdos llamativos: “El caché del hablador ha sido a base de yogures. Él nos pidió tres palés de yogures para entrar en la cárcel de los Gemelos y le dijimos que ok”.

La presencia de Furia Scaglione y Coty Romero, ambas identificadas como grandes exponentes del reality argentino, genera expectativa en la audiencia por los cruces, alianzas y enfrentamientos que puedan surgir en la convivencia. El estreno, previsto para el 12 de abril, posiciona a La Cárcel de los Gemelos 2 como uno de los contenidos más esperados en YouTube y TikTok, con figuras que prometen sostener la atención con carisma, estrategia y polémica.

La convivencia entre Scaglione y Romero en Gran Hermano 2023 (Telefe) se destacó por la tensión constante y la competencia feroz que se instauró desde el primer momento. El reingreso de Coty, que ya contaba con experiencia y fama por su participación en una edición anterior, alteró rápidamente la dinámica del grupo y despertó recelo, en especial en Furia, quien hasta entonces se había posicionado como una de las figuras más fuertes y carismáticas de la casa.

Furia volverá a ser parte de un reality internacional

Desde la llegada de Coty, ambas participantes mantuvieron una relación marcada por la desconfianza y la rivalidad. Furia percibía a Coty como una amenaza para su propio juego y entendía que, por su arrastre mediático y su capacidad para influir en la audiencia, podía poner en peligro la permanencia de los jugadores originales. Esta percepción generó que Furia desplegara estrategias orientadas a aislarla, dificultarle la convivencia y consolidar alianzas para debilitar su posición dentro del reality.

El clima de competencia se agudizó por la rápida identificación de bandos en la casa y por la resistencia de Coty a dejarse marginar. La correntina, lejos de ceder ante la hostilidad, aprovechó su experiencia previa y su conocimiento de las reglas no escritas del juego para buscar aliados, intentar manipular situaciones a su favor y mantener siempre la iniciativa en el juego social.

Las semanas en que ambas convivieron estuvieron signadas por maniobras, discusiones y pequeños gestos de hostilidad, en los que ninguna de las dos se mostró dispuesta a dar el brazo a torcer. Furia optó por una postura desafiante, priorizando el control de su grupo más cercano y evitando cualquier acercamiento con Coty, mientras que esta última buscó posicionarse como una jugadora estratégica, capaz de sobrevivir pese al rechazo inicial.

En ese contexto, la convivencia se transformó en un territorio de alianzas flexibles, rumores y enfrentamientos, donde la presencia de ambas funcionó como un catalizador para el resto de los participantes y para la atención del público. El duelo entre Furia y Coty quedó como uno de los ejes centrales de esa edición, mostrando cómo la rivalidad y la competencia pueden dominar el día a día en la casa más famosa del país.