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El doloroso recuerdo de Cecilia Milone para Chico Novarro: “Con el amor no se puede”

Después de meses de silencio, la actriz volvió a compartir sus sentimientos hacia el cantante a casi 3 años de su muerte. Una relación marcada por secretos y despedidas inesperadas

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El recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en sus redes sociales

Ocho meses lejos de los escenarios y de las redes no lograron apagar la intensidad del vínculo entre Cecilia Milone y el legado musical de Chico Novarro. El reencuentro, según narró la artista en su reciente posteo, la llevó a sumergirse de nuevo en “esas palabras tuyas que me invaden la vida entera y el alma mía”. La pausa, marcada por ataques y miedo, se quebró cuando, como ella misma admite, “con el amor, no se puede”.

El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, dejó ver la dimensión de la huella que Novarro dejó en Cecilia: “Ayer, me reencontré con TODA TU BELLEZA. ¡Y cuánta… cuánta que es toda tu belleza!”. En ese mismo texto le agradece y cierra con un “¡Te amo, Miki!”, una confesión pública que, tras años de rumores, ya no busca esconder nada.

Primer plano de un hombre de edad avanzada con cabello gris, sonriendo ligeramente y mirando hacia adelante, sobre un fondo oscuro
Cecilia Milone compartió un sentido homenaje al legendario artista Chico Novarro a través de sus redes sociales, destacando su legado musical y personal

Durante los últimos meses, los homenajes y los escándalos mediáticos volvieron a unir los nombres de Milone y Novarro en la conversación pública. La artista decidió romper el silencio y publicar textos y videos en los que confirma el romance secreto que vivió con el compositor. “Yo venía siendo tu mujer misteriosa, haciéndote un homenaje con metáforas para descifrar... desde septiembre de 2024 y me ignoraron todos”, escribió Milone en una carta abierta.

La historia entre ambos comenzó en 2001. Milone recordó: “Así llegué a la confitería Tabac el 20 de noviembre de 2001. Iba a encontrarme con mi poeta favorito. Cuando lo vi entrar y me miró a los ojos, sentí que me veían por primera vez en la vida”. Aquel primer encuentro marcó el inicio de una relación intensa, marcada por la creatividad y la complicidad. “Nadie jamás me abrazó con tanta sinceridad, nadie me hizo más feliz. Fueron los años más hermosos, de creatividad y de escribir muchísimo”, reconoció Milone sobre aquellos tiempos compartidos.

El descargo de Cecilia Milone en medio del escándalo
La confesión pública de amor de Milone hacia Novarro deja atrás años de rumores y confirma su relación secreta iniciada en 2001

La relación, sin embargo, enfrentó obstáculos. Novarro mantenía una estructura familiar que, según Milone, respetaba silenciosamente. “Lo único que escribía con pena era lo que siempre supe: que él tenía más mujeres que canciones compuestas y una estructura familiar que respetaba silenciosamente. Cuando eso se volvió doloroso, me fui”, relató la actriz. El distanciamiento duró cuatro años, hasta que un nuevo proyecto artístico los reunió en 2009: la versión teatral de “Arráncame la vida”.

El reencuentro no estuvo exento de emociones encontradas. “Yo estaba rota, él enojado. Tardó en mirarme a los ojos, pero cuando lo hizo, lo vi. Fue dura nuestra segunda temporada, pero la magia sucedía entre nosotros, porque él era un mago”, recordó Milone en un video reciente. La historia tuvo idas y vueltas, pero nunca perdió su carga afectiva.

Cecilia Milone y Chico Novarro
Cecilia Milone define a Chico Novarro como el gran amor de su vida, asegurando que ese vínculo único solo se encuentra una vez en la existencia

La muerte de Novarro en 2023 fue un punto de quiebre para Milone. La actriz escribió el 12 de agosto de aquel año: “Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían. Quien más te cuidó, te rescata… Quien más te amó, pone en evidencia… TODO”. El fallecimiento del músico la llevó a pedir el divorcio a su entonces pareja, Nito Artaza, y a replantearse el sentido de su vida personal y profesional.

Cecilia Milone y Chico Novarro
“El alma de Chico Novarro supo rugir fuerte. Rugió, con todas sus fuerzas, a través de cada una de sus melodías, a través de todas sus palabras” expresó Milone

El espectáculo Las Cartas de un León, creado y dirigido por Milone, se convirtió en un tributo a Novarro y una forma de procesar el duelo. En escena, la artista recreó anécdotas, fragmentos musicales y recuerdos personales, en un homenaje que combinó lo biográfico con lo artístico. “El alma de Chico Novarro supo rugir fuerte. Rugió, con todas sus fuerzas, a través de cada una de sus melodías, a través de todas sus palabras”, declaró en una de sus funciones.

Después de meses de silencio, eligió volver al espacio donde la música y la palabra se fundieron en homenaje a un amor que sigue presente, aunque el destinatario ya no esté. La artista no solo recuerda a Novarro desde el arte, sino que lo invoca como el gran amor de su vida, un vínculo que, como ella misma escribió, “ocurre una sola vez en la vida, que pertenecemos a un solo lazo invisible”.

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