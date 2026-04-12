Teleshow

Sofía Gonet contó cómo es su vínculo con Homero Pettinato: “Estoy haciendo terapia cuatro veces por semana”

La subcampeona de MasterChef Celebrity dejó atrás el drama con su expareja y contó en Infama cómo prioriza su bienestar emocional mientras atraviesa un intenso proceso de autoconocimiento y cambio personal

Guardar
Sofía Gonet habló sobre su vínculo con Homero Pettinato y aseguró que está enfocada en su bienestar emocional tras la ruptura (Video: Infama, América TV)

Después de semanas de versiones cruzadas, idas y vueltas emocionales y una exposición mediática que puso su historia en el centro de la escena, Sofía “La Reini” Gonet decidió romper el silencio y hablar con claridad sobre su presente sentimental y su vínculo actual con Homero Pettinato. Lo hizo en una entrevista en Infama (América TV), donde se mostró tranquila, reflexiva y enfocada en su proceso personal, lejos del dramatismo que rodeó a la pareja en los últimos meses.

“Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, comenzó diciendo la influencer, marcando desde el inicio un tono calmo, aunque sin negar que atravesó un período difícil. “Tuve un mes sentimental complicado”, reconoció, en referencia a los últimos episodios que marcaron el final de su relación con el conductor. Sin embargo, dejó en claro que hoy su prioridad está puesta en sí misma y en reconstruirse emocionalmente.

En ese sentido, sorprendió con una confesión que no pasó desapercibida: “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”, afirmó, entre risas, pero con firmeza. La frase, que rápidamente se volvió uno de los títulos más replicados, sintetiza su decisión de correrse de cualquier vínculo amoroso en este momento de su vida.

Pero más allá de esa elección, lo que terminó de definir su presente fue otra revelación igual de contundente: el trabajo personal que está realizando. “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”, contó, dejando en evidencia el nivel de compromiso con su bienestar emocional tras una relación que, según ambas partes, estuvo marcada por conflictos, reconciliaciones y un fuerte desgaste.

Al ser consultada por los dichos recientes de Pettinato, quien admitió públicamente que sigue enamorado y no descarta volver a intentarlo, Gonet fue categórica. “Yo no sigo enamorada”, aseguró, sin rodeos. Y fue aún más allá: “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente”, lanzó, marcando una distancia total con el relato del conductor.

La diferencia de versiones no hace más que reflejar el tipo de vínculo que construyeron durante su relación, que el propio Pettinato definió como su “tercer gran amor”, pero también como una historia atravesada por discusiones constantes, rupturas temporales y una exposición pública que terminó amplificando cada conflicto. En ese contexto, la influencer optó por cortar de raíz cualquier posibilidad de reencuentro.

Sofía Gonet descartó cualquier posibilidad de reencuentro con Homero Pettinato y afirmó que mantienen contacto cero desde hace tiempo (Instagram)

“Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”, relató, con una mezcla de ironía y cansancio. La frase resume una dinámica repetida que, según ambos, nunca logró estabilizarse. “Ahora realmente estamos en contacto cero”, enfatizó, dejando en claro que no hay diálogo ni intención de retomarlo.

Esa decisión de distanciamiento absoluto también se sostiene en el tiempo. “Estamos en contacto cero ya hace un tiempo”, reiteró, ante la insistencia del cronista. Incluso desmintió versiones recientes que hablaban de un posible reencuentro en la Costa Atlántica: “En Cariló no”, aclaró, aunque reconoció que en el pasado sí hubo intentos fallidos de reconciliación. “Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”, explicó. A pesar de todo, aseguró que la relación terminó en buenos términos. “Terminamos bien, normal”, sostuvo, aunque rápidamente volvió a remarcar la distancia actual: “Pero contacto cero”.

Por su parte, Pettinato había reconocido que el vínculo estuvo atravesado por dificultades emocionales y una fuerte dependencia, incluso vinculándola a aspectos de su historia personal. También admitió que la exposición fue un factor determinante en el desgaste de la pareja, algo que la influencer de moda y tendencias parece haber procesado desde otro lugar, priorizando el trabajo interno.

Temas Relacionados

Sofía GonetLa ReiniHomero PettinatoInfama

Últimas Noticias

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

DEPORTES
TELESHOW
INFOBAE AMÉRICA

