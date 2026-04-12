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Eva De Dominici sorprendió con su inglés mientras crecen los rumores sobre su papel en La mujer maravilla

La actriz argentina se lució en una cobertura internacional y sus fanáticos celebran su proyección global y el sueño de verla como personaje del universo de los superhéroes

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Eva De Dominici sorprendió con su fluidez en el inglés en medio de las versiones que la apuntan como la próxima Mujer Maravilla y Máxima (Instagram)

Eva De Dominici vive días de expectativa y grandes desafíos en su carrera internacional, mientras su nombre empieza a sonar con fuerza en la meca del cine. La actriz argentina, que desde hace años forja su camino en Hollywood, no solo está entre las favoritas para interpretar a la villana Máxima en el próximo gran proyecto de DC Studios, sino que además despierta ilusión como posible nueva Mujer Maravilla. En medio de rumores y castings, Eva sorprendió al mostrar su fluidez en inglés durante una jornada de prensa internacional, dejando en claro que está lista para conquistar cualquier escenario.

Este fin de semana, la actriz acaparó la atención durante la cobertura de prensa de la película Balls Up, donde comparte elenco con figuras como Mark Wahlberg, Sacha Baron Cohen y Molly Shannon. Lejos de los nervios, Eva compartió con sus seguidores el detrás de escena de la promoción internacional, mostrando su frescura y soltura en inglés. “Hola a todos, estamos en el Hotel W para el día de prensa de Balls Up, esta comedia de acción que se estrena el 15 de abril en Amazon Prime, y espero que todos puedan disfrutarla porque me divertí mucho haciéndola”, expresó con naturalidad ante la cámara.

En el mismo clima distendido, bromeó con su estilista en inglés. “¡Te voy a matar!”, dejando ver su buen humor y confianza.

El dominio del idioma despertó elogios inmediatos y una catarata de mensajes en redes sociales, donde sus seguidores celebraron el presente internacional de Eva y la postularon abiertamente para asumir nuevos retos en Hollywood. “Está más que lista para ser la Mujer Maravilla”; “Se nota el talento”; “Es una crack”; “Ella es el tipo de actriz que podría llevar toda una franquicia sobre sus hombros”; “Es muy talentosa. Se re merece la oportunidad”; “Te amo, Eva”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en sus publicaciones.

Eva De Dominici sentada en el borde de una cama en un hotel, sonriendo. Lleva cabello oscuro suelto y un chaleco y falda corta color crema, con joyas doradas
De Dominici sorprendió a sus seguidores con un video en inglés durante la promoción de “Balls Up” (Instagram)

Instalada en Los Ángeles desde hace años, De Dominici supo construir su camino paso a paso, apostando siempre al crecimiento y a la formación. Su salto de la televisión y el cine argentino a la industria estadounidense fue fruto de una búsqueda personal y profesional que hoy la tiene en la mira de estudios y productores internacionales. Eva no solo brilla en las alfombras rojas y sets de grabación, sino que además se consolida como referente de una nueva generación de artistas latinos que buscan romper barreras en Hollywood.

En los últimos días, el nombre de Eva trascendió aún más por su posible desembarco en el universo de superhéroes de DC. No solo es una de las favoritas para el papel de Máxima, una poderosa antagonista conocida por su carácter dominante y su enfrentamiento con Superman, sino que además, según versiones de medios estadounidenses y periodistas como Jeff Sneider (@TheInSneider), la producción de Man of Tomorrow podría estar usando la incorporación de Máxima como cortina para ocultar el verdadero casting: el de la Mujer Maravilla. De acuerdo a estos rumores, la heroína tendría una breve aparición en la película, a modo de presentación para su próximo film en solitario, y el nombre de De Dominici aparece como una de las opciones más fuertes para el rol.

El personaje de la Mujer Maravilla atraviesa un momento clave: tras la salida de Gal Gadot, el papel quedó vacante y la expectativa sobre quién será la próxima amazona crece día a día. En ese contexto, Eva De Dominici no solo cumple con los requisitos de presencia y talento, sino que además suma su versatilidad y su manejo del inglés, algo que quedó en evidencia durante la promoción de Balls Up y que fue recibido con entusiasmo por la comunidad latina y los fanáticos del universo DC.

La actriz argentina figura entre las favoritas para interpretar a Máxima o incluso a la próxima Mujer Maravilla en las películas de DC
La actriz argentina figura entre las favoritas para interpretar a Máxima o incluso a la próxima Mujer Maravilla en las películas de DC

En cada aparición pública, Eva deja ver no solo su talento, sino también su dedicación y compromiso con su carrera. Mientras los rumores sobre su llegada a DC Studios crecen y sus seguidores la postulan para convertirse en la nueva Mujer Maravilla, ella disfruta del presente y se prepara para los desafíos que vengan. Lo cierto es que De Dominici atraviesa un momento clave: con el respaldo del público, el interés de la industria y una proyección internacional en ascenso, su nombre está más vigente que nunca.

Así, entre castings, rodajes y alfombras rojas, la actriz se consolida como una de las grandes referentes argentinas en Hollywood y, quizás muy pronto, como la nueva heroína que hará historia en la pantalla grande.

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