Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

En medio del estreno de su serie en Netflix, Camila Morrone sorprendió a una periodista mexicana al relucir su orgullo argentino (X)

Camila Morrone brilla en Hollywood, pero nunca olvida sus raíces argentinas. Aunque desde hace años vive entre grandes proyectos en territorio estadounidense, la actriz mantiene intacto el orgullo por su origen y no duda en hacerlo visible cada vez que tiene oportunidad. En las últimas horas, la protagonista de Algo terrible está a punto de suceder volvió a captar la atención con su espontaneidad y su manera de reivindicar su costado latino durante una entrevista para la prensa internacional.

Todo ocurrió en el marco de la promoción de su más reciente serie, donde una periodista mexicana la abordó con una pregunta simple pero significativa: “Sos argentina, ¿verdad?”. Camila, con una sonrisa, respondió rápidamente: “Sí, ¿de dónde sos?”. Al escuchar que la reportera era mexicana, la actriz no dudó en celebrar el encuentro latino: “Cómo me gustan las mexicanas”. La complicidad fue inmediata, con ambas celebrando el vínculo regional. “¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó Morrone, sumando calidez y cercanía a la charla.

La conversación giró luego hacia el título de la serie en español en México. Entre risas y complicidad, la periodista le preguntó si sabía cómo se llamaba “Algo terrible está a punto de suceder” en español. Morrone se animó a adivinar: “Algo supermalo va a pasar, ¿puede ser?”. La periodista la corrigió: “Algo muy malo está a punto de suceder”. Camila, lejos de incomodarse, se prendió en el juego y explicó: “Por ahí en Argentina diríamos ‘algo malo va a pasar’. Es más coquette en Argentina, es más canchero, pero eso debería ser el título correcto”. La periodista coincidió en que el español argentino suele ser más descontracturado y Morrone remató con simpatía: “Bueno, estaba cerca, no estaba tan lejos. Está bueno que lo sepa, ¿no?”.

Morrone sorprendió al sacar a relucir su lado argentino en el estreno de su serie (EFE)

Esta no es la primera vez que Morrone se muestra orgullosa de sus raíces ante la prensa internacional. En enero, durante una entrevista con Today Show (NBC), la artista volvió a mostrar su costado más argentino al hablar de su admiración por Lionel Messi. El conductor quiso saber si era fanática del fútbol, pero ella fue directa: “Bueno, soy fan de Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente”. La periodista insistió: “Has publicado algunas cosas a lo largo de los años sobre cómo te vuelves loca cuando ganan”. Morrone, sin dudarlo, reafirmó su apoyo a la Selección: “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria”.

El conductor fue por más y le preguntó si planeaba viajar para seguir a Messi y la Selección en la próxima Copa América. Morrone sorprendió con un dato personal: “Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”. El guiño dejó en claro no solo su entusiasmo por el fútbol argentino, sino también la manera en que conecta sus momentos personales con los grandes hitos deportivos de su país.

Pese a que Morrone nació en Los Ángeles, pero su sangre argentina la define tanto como su carrera en ascenso. Es hija de la actriz y modelo Lucila Solá y del modelo Máximo Morrone. Aunque creció en Estados Unidos, siempre se mostró cercana a sus raíces, especialmente durante la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol, donde celebró y compartió su emoción por el triunfo con sus seguidores en redes sociales.

Camila Morrone habló su cariño por el capitán de la Selección Argentina en el programa (Today Show - NBC)

Y, aunque fue conocida por ser pareja de Leonardo Di Caprio y de tener a Al Pacino como padrastro, Camila nunca perdió la oportunidad de rendir homenaje a sus orígenes. Sus declaraciones, tanto en entrevistas como en redes, dejan en evidencia que la identidad argentina es un rasgo que la acompaña y la enorgullece, sin importar la ciudad o el proyecto en el que se encuentre.

Hoy, instalada en el radar de la industria internacional, Camila sigue construyendo su camino en Hollywood, pero sin dejar de lado esa autenticidad y frescura que la distingue. Ya sea en una charla con la prensa o celebrando un gol de Messi, la actriz demuestra que, más allá de los flashes y las cámaras, la esencia argentina sigue viva y presente en cada paso de su carrera.