Entre lujo y ternura: así fue la romántica noche de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Mauro Icardi y China Suárez capturaron una selfie sonriente que rápidamente generó revuelo en las redes sociales.

Lejos de los conflictos con Wanda Nara, o de las internas familiares, Mauro Icardi disfruta de su presente amoroso junto a la China Suárez. Entre viajes, regalos y muestras de amor, la modelo y el futbolista comparten detalles de su vida en Turquía. En ese sentido, en las últimas horas, el delantero abrió la puerta de su intimidad y mostró la cena romántica que hizo con su novia.

Con tan solo una serie de fotos, sin descripciones ni declaraciones de amor, Icardi mostró la velada que vivió con Suárez. En la primera imagen de su carrete se observa al delantero y la modelo cara a cara, a centímetros de unir sus labios en un romántico beso. En el posteo, Mauro mira con ternura a su novia, al tiempo que ella cierra sus ojos, pensando en besarlo.

En la imagen, Suárez destaca con una chaqueta de cuero negra con detalles de costura y botones decorativos en la parte frontal, de inspiración militar. Mauro Icardi luce un corte de pelo corto con la parte superior en tono rubio y los laterales más oscuros. Lleva una chaqueta negra de material opaco con solapa asimétrica y una camiseta negra debajo. Ambos están sentados ante una mesa con mantel blanco, vajilla decorada en tonos amarillos y cubiertos de metal pulido.

En la última foto, Icardi mostró el clima del lugar. La atmósfera era cálida y acogedora, definida por una pared de piedra de tonos claros que ocupaba un lugar central en la composición. Una chimenea moderna, de fuego visible y estructura horizontal, se encontraba empotrada en la pared, con varios troncos de madera apilados debajo de ella. Encima de la chimenea colgaba una fotografía en blanco y negro de gran formato, enmarcada con bordes oscuros, que mostraba una escena industrial o portuaria.

Mauro Icardi y la China Suárez comparten una cena romántica en Turquía y muestran su presente amoroso en redes sociales (Instagram)

A la derecha, un recipiente metálico de color cobrizo sostenía dos botellas de agua. Dos sillas de madera oscura y tapiz azul verdoso estaban dispuestas junto a una alfombra de motivos geométricos en tonos beige y azul. Tres lámparas de pie, con pantallas cónicas de tela clara, aportaban una luz suave y cálida que se reflejaba sobre las superficies, mientras que al fondo podían verse ventanales amplios que dejaban entrever el exterior nocturno. Unas plantas en macetas y un atril de madera complementaban el ambiente, que combinaba elementos rústicos y modernos con predominio de materiales naturales y una iluminación tenue.

El 30 de marzo, la salida de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi de Argentina rumbo a Turquía generó una fuerte repercusión en medios y redes sociales. La pareja, acompañada por los hijos de la modelo, fue vista en el aeropuerto de Ezeiza en un clima relajado. Ambos, vestidos de forma casual y sonrientes, saludaron a quienes se acercaron y mantuvieron una actitud cordial pese a la atención mediática vinculada a su estadía en Buenos Aires.

La pareja exhibe detalles de su intimidad a través de imágenes, destacando gestos de cariño y compenetración (Instagram)

Durante la espera, un admirador se acercó a Icardi y le preguntó si jugaría en River. El futbolista respondió únicamente con una sonrisa, sin confirmar ni desmentir las versiones sobre su futuro. Esta reacción desató especulaciones entre los presentes, aunque el delantero evitó hacer declaraciones públicas sobre su próximo destino profesional.

La actriz viajó junto a sus hijos, su madre y la niñera Lucero. El grupo emprendió el regreso en un vuelo comercial con escalas, luego de varios días en Argentina, donde la presencia de la pareja no pasó desapercibida.

La atmósfera en el restaurante se compone de materiales naturales, chimenea moderna y mobiliario rústico con iluminación cálida (Instagram)

Uno de los momentos más comentados de su estadía ocurrió durante una visita nocturna a una discoteca de la Costanera Norte. Según publicaciones en redes sociales, se habría producido un incidente entre Suárez y una joven modelo que se acercó a Icardi para pedirle una foto. De acuerdo con la usuaria @PaoShara en X, la actriz reaccionó de manera hostil, lo que llevó a la intervención de terceros para separar a ambas mujeres. Se mencionó la existencia de imágenes del episodio, aunque hasta el momento no se hicieron públicas.

El relato del incidente se difundió rápidamente y provocó debates sobre el comportamiento de la pareja durante la salida nocturna. Diversos testimonios en redes sociales describieron que la acción de la modelo al pedirle fotos a Icardi habría desencadenado la reacción de Suárez, y calificaron el episodio como un escándalo en X y otras plataformas digitales.