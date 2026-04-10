La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

La Imitación Que Marta Fort Hizo De Su Padre, Ricardo

En el debut de Marta Fort en el programa Blender at Night, la influencer sorprendió al público al imitar a su padre, el recordado Ricardo Fort, con la emblemática frase “mamá, cortaste toda la looooz”. El gesto trajo de vuelta al símbolo de la cultura pop argentina.

Así, Martita recreó, durante su primera participación en el streaming conducido por José María Listorti, la famosa escena que hizo célebre a su padre en el reality Fort Night Show. En vivo y ante la propuesta del conductor, la joven aceptó el desafío y repitió fragmentos de aquel diálogo doméstico que se convirtió en meme nacional, aportando así una dosis de humor y nostalgia al programa.

En la transmisión, Listorti animó a los presentes a recordar el particular estilo de Ricardo Fort. El conductor invitó al imitador Milton Re a sumarse y juntos generaron el ambiente propicio para que Martita se luciera. Al ser consultada sobre a quién podía imitar, la influencer reconoció que solo era capaz de hacerlo “con mi viejo”.

Sin dudarlo, Martita tomó la palabra y pronunció en voz alta la frase “¡Mamá, cortaste toda la looooz!”, repitiendo la misma cadencia que su papá le imprimió a la oración. Luego continuó con otras expresiones que marcaron la escena original. La naturalidad de su interpretación causó risas entre los presentes y generó numerosas reacciones en redes sociales.

Marta Fort en la imitación a su papá

La imitación viral de Martita y la frase que hizo historia

El público celebró la espontaneidad de Martita Fort, quien además repitió icónicas frases como “¡Mamá! Sacá la mano de ahí, carajo” y “¡Metiste todo el cuchillo!”, evocando el tono e impulso característicos de Ricardo Fort. La escena funcionó como un homenaje y permitió a nuevos espectadores conectarse con instantes clásicos de la televisión argentina.

La viralización del momento fue inmediata: usuarios de distintas plataformas replicaron el video, acompañaron las citas con imágenes y se sumaron a la ola de nostalgia. Así, la figura de Fort mantiene su peso en el espectáculo local, consolidándose en el imaginario colectivo a través de expresiones que se reinventan y se comparten en internet.

La icónica frase de Ricardo Fort en su propio reality: "Mamá, cortaste toda la looooz"

El origen de “mamá, cortaste toda la luz”: una escena inolvidable

La frase icónica nació en una jornada doméstica registrada en el reality show que protagonizaba Ricardo Fort. Durante un almuerzo familiar, su madre Marta intentó salvar unas tostadas que se quemaban en la máquina. Ricardo le restó gravedad y explicó que el aparato “salta solo”, pero el apuro materno la llevó a usar un cuchillo de metal para sacar el pan.

La situación provocó la reacción de Ricardo, quien advirtió: “¡Mamá! Sacá la mano de ahí, carajo”. Al detectar el peligro de usar un objeto metálico, Fort explicó con tono severo el riesgo de electrificación. Ante el gesto de despreocupación de su madre, exclamó finalmente: “Mamá, cortaste toda la luz”.

La escena, grabada de manera casual y sin guion, se transformó rápidamente en uno de los memes más populares de los años 2010. El carisma del empresario convirtió pequeños sucesos cotidianos en parte del repertorio cultural del público argentino, inmortalizando frases y gestos en camisetas y redes sociales.

Ricardo Fort con su hija Marta

Martita y sus experiencias paranormales con Ricardo Fort

Según relató, Martita Fort vivió situaciones extrañas en su hogar tras la muerte de su padre en 2013. La joven mencionó la presencia de una “energía” asociada a Ricardo Fort y describió testimonios de personas que aseguraron haberlo visto en el edificio aún después de su fallecimiento.

“Había gente de mi casa que decía que lo vio en carne y hueso después de que falleció”, recordó la influencer. A pesar de no haberlo visto personalmente, afirmó haber escuchado pasos inexplicables dentro del departamento: “Yo nunca lo vi a él, pero sí escuchaba pasos. No me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”, explicó al mismo medio.

La acumulación de estos episodios hizo que Martita Fort optara por mudarse y empezar una etapa lejos de esas señales, marcando así su búsqueda de un ambiente distinto y más tranquilo. La vigencia del recuerdo de Ricardo Fort, además de mantenerse en la memoria popular, sigue presente en la intimidad y creencias de su familia.