Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Florencia de la V habló de su nominación en los Martín Fierro de la Moda como Mejor Estilo en Conducción Femenina de Programa Diario

Entre bromas, emoción y agradecimiento, Flor de la V celebró su nominación como Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario en los Martín Fierro de la Moda 2026, distinción que comparte con Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. La ceremonia, que tendrá lugar el domingo 26 de abril en los estudios de Telefé, será organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Flor de la V reaccionó con humor en vivo al enterarse de la nominación, afirmando entre carcajadas que “ya me lo di” en referencia al premio que tenía en la mano, y agradeciendo públicamente a APTRA. La conductora compartió su alegría, celebrando junto a su equipo el reconocimiento y subrayando el ambiente festivo, la importancia de la moda y el valor del trabajo colectivo en televisión.

La competencia y el cuarteto explosivo de nominadas

Flor de la V y su equipo destacaron entre risas la particular atmósfera competitiva de la categoría. Comentaron el nivel de las nominadas, anticipando una gala repleta de figuras y emoción.

“Acá es de cuchillo en liga, ¿eh? Nos acuchillamos mutuamente”, bromeó Flor de la V sobre la competencia con Vero Lozano, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. Siguió divertida: “Te digo, no ponen todas juntas, pero nos acuchillamos mutuamente”.

El panel respondió compartiendo la complicidad del momento. “Es muy difícil estar ahí... porque sí”, admitió la conductora en medio de un intercambio risueño sobre la rivalidad amistosa. También hicieron referencia al rol fundamental del jurado de APTRA, ironizando sobre la mezcla de expectativas y nervios que rodea a la elección.

Flor de la V anunció su nominación con un pequeño Martín Fierro

Los looks, los equipos y el sello de Flor

La conductora celebró su recorrido en el estilo con frases ingeniosas: “Más de quinientos looks he utilizado”. Remarcó en tono de broma que “todo me lo coto yo, uso marcas emergentes, vintage, todo. Así que la verdad, yo no quiero condicionar al jurado, pero...”, despertando las risas en el estudio.

Al contar sobre el trabajo detrás de cada imagen, Flor de la V afirmó: “Bueno, mi estilista soy yo”. Puso en valor el esfuerzo también de “maquillador y peinador”, tanto en su equipo como en el de sus colegas, y reivindicó esa labor: “Imaginate, todos los días clavarte tacos... armar un look con todo lo que significa y sobre todo, lo bueno, esto lo quiero destacar, porque para mí personalmente deberían estar también nuestros equipos”.

Entre bromas, mencionó la “injusticia fashionista” por la diferencia entre quienes preparan looks diarios y quienes repiten calzado: “Una cosa es Mirtha, Juanita, en este caso la China Ansa, que estaban los fines de semana, y otro caso las que hacemos look diario”, señaló.

Premios pasados y la mirada de Flor de la V

Al revisar ediciones anteriores, Flor de la V recordó la premiación a Wanda Nara y la controversia por los criterios de selección. “Permitime la duda”, lanzó entre carcajadas al mencionar la polémica y las discusiones sobre la elección de ganadores.

El look de Florencia de la V en la última edición de los premios Martín Fierro de la Moda (Crédito: Gustavo Gavotti)

Cómo será la gala de los Martín Fierro de la Moda

La entrega de premios está prevista para el domingo 26 de abril de 2026 en los estudios de Telefé. El evento reunirá a destacadas figuras de la televisión y la moda en una noche que promete elegancia, competencia y expectativa renovada. APTRA está a cargo de la organización y del jurado que decidirá los ganadores, mientras que Iván de Pineda y Valeria Mazza serán los conductores de la ceremonia.

La presentadora concluyó con una reflexión sobre el valor de reinventarse y del trabajo colectivo en cada look, dejando de lado las controversias para reivindicar el reconocimiento al esfuerzo de todos los que participan en la televisión y la moda.