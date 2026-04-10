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El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

La actriz no se contuvo al aire del programa de Moria Casán y apuntó con dureza contra la conductora. La respuesta de la presentadora

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La panelista y actriz lanzó una serie de comentarios por lo bajo contra la conductora (Video: La mañana con Moria- El Trece)

El clima en los programas de espectáculos suele tensarse cuando los debates sobre la vida privada de los famosos escalan a ataques personales al aire. Eso fue lo que ocurrió en La Mañana con Moria (El Trece), donde María Fernanda Callejón protagonizó un episodio de máxima incomodidad al arremeter sin filtro contra Yanina Latorre, generando sorpresa y repercusiones inmediatas en el universo mediático.

Un momento de máxima incomodidad se vivió en el programa cuando Callejón sorprendió a todos los presentes con una ráfaga de insultos dirigidos a Latorre, en medio de un debate televisivo que rápidamente se salió de control. El episodio comenzó mientras el panel analizaba el reciente cruce entre la conductora de SQP (América) y Denise Dumas, actual panelista de LAM (América). En ese contexto, Gustavo Méndez intentó introducir una mirada conciliadora: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”. La intervención de Méndez fue abruptamente interrumpida por Callejón, quien espetó con dureza: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bolu...?”.

A partir de ese momento, el clima en el estudio cambió por completo. Méndez intentó continuar con su argumento, pero la tensión ya era evidente. Risas fuera de cámara acompañaron la escena, mientras Moria Casán observaba en silencio y se abanicaba, atenta a la reacción de sus compañeros. Lejos de retractarse, Callejón subió la apuesta y, con tono desafiante, declaró: “¿No la podés creer? ¡Me encanta!”. Méndez, visiblemente desconcertado, respondió: “Me gusta esta Callejón, ¿cómo está?”, intentando retomar la dinámica del panel.

La discusión continuó al regresar de una nota en la que Yanina Latorre daba su versión del conflicto con Denise Dumas. Fue entonces cuando Moria Casán aprovechó para elogiar públicamente a Dora, madre de Yanina, y manifestó su interés en entrevistar a Lola Latorre. “Lola, una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”, compartió la conductora. En ese instante, Callejón volvió a intervenir con una exclamación fuera de todo protocolo: “¡Conchu...!”, generando una reacción inmediata de Nazarena Di Serio, quien le respondió: “No, Fernanda”.

La conductora eligió no subirse a la agresión de la actriz (Video: Intrusos-América TV)

La repercusión del cruce mediático no tardó en llegar a otros programas, y la respuesta de Latorre se conoció en Intrusos (América TV). A pesar de que la panelista tenía la intención de salir al aire, un inconveniente con su teléfono celular se lo impidió. Así lo relató Natalie Weber, quien conversó con ella poco antes del programa: “Primero, tiene toda la voluntad de salir al aire, pero tiene un problema con el celular y no puede salir”.

Weber transmitió el sentir de Latorre respecto a los insultos recibidos: “Lo que ella me dice es que no tiene idea por qué la insulta. No tengo idea, no vi nada. Para mí se quedó resentida con Lam porque jamás hablé con su hija”. Según Weber, Latorre agregó: “¿Qué se puede esperar de esta mujer? Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

Durante el debate en el programa, los panelistas coincidieron en que la reacción de Callejón resultó sorpresiva y difícil de explicar. Uno de los conductores comentó: “El insulto gratuito no me parece que caiga en ninguna situación”, y remarcó que el exabrupto no permitió siquiera abrir un debate sobre el trasfondo del conflicto. “Ni siquiera es analizable, no es un debate, que vos decís: Bueno, me gusta esto, no, conchuda. Va, listo, okay”, señaló en tono irónico.

La conversación derivó en la revisión de antecedentes sobre posibles comentarios de Latorre hacia la hija de Callejón. Weber fue enfática: “Yo no recuerdo, no sé si ustedes sí, que Yanina haya hablado de la hija de Fer”. Ninguno de los presentes aportó un ejemplo concreto, aunque admitieron que en el mundo del espectáculo los temas sensibles suelen generar tensiones recurrentes. Otro de los panelistas sumó una interpretación sobre el trasfondo del malestar: “Ella está montada en un huevo con Lam y toda su estructura, me parece. Es por ahí. Este, y Yanina, bueno, sigue siendo parte, si bien no está en el programa, de todo ese universo. Se me hace que pasa por ahí”.

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