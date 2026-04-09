Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, anfitrionas de las "mesazas"

Este fin de semana, dos de los programas más emblemáticos de la televisión argentina presentan nuevas ediciones: “La Noche de Mirtha”, conducido por Mirtha Legrand el sábado a las 21:30 y “Almorzando con Juana”, bajo la conducción de Juana Viale el domingo a las 13:45.

Los invitados confirmados para las próximas “mesazas” son figuras reconocidas en el periodismo, la actuación y el deporte argentinos. El sábado estarán presentes Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese; el domingo participarán Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, Andy Chango y Tiziano Gravier. Cada uno suma su perspectiva a la mesa, protagonizando el debate y la actualidad durante las emisiones anunciadas.

Mirtha Legrand con un impactante vestido (Gentileza: Prensa El Trece)

Invitados de La Noche de Mirtha este sábado

Entre los participantes, Baby Etchecopar se destaca como periodista y conductor en medios nacionales. Hoy encabeza el ciclo Basta Baby en A24, y Baby en el medio por Radio Rivadavia. Los acuciantes temas de actualidad serán desarrollados por él y también por Reynaldo Sietecase, otro de los invitados que analizará la realidad. Es conocido por su trabajo periodístico y ha desarrollado su carrera en radio, televisión y prensa escrita. Y hoy destaca por su conducción en La inmensa minoría, el Radio con vos.

Mariana Brey participa también en la mesa. Es reconocida por su labor como periodista y panelista en programas de espectáculos en el país, como Duro de domar en C5N y el análisis del reality Gran Hermano Generación Dorada en Telefe.

La actriz Belén Francese pondrá la cuota de humor y desenfado para completar el grupo del sábado. Ha trabajado en teatro y televisión, y su presencia se extiende a diversos formatos y medios. Hoy conduce Belulandia, por El Nueve.

Juana Viale y su look del domingo pasado

Invitados de Almorzando con Juana el domingo

El domingo 12 de abril, Juana Viale reunirá a un grupo de invitados de trayectoria. “Almorzando con Juana” preserva la tradición familiar de entrevistas y diálogo.

La actriz Eleonora Wexler integra la lista, con experiencia en televisión y teatro. De larga y fructífera trayectoria, el año pasado se la pudo ver interpretando a una gran villana en la serie Bastarda, la hija del fuego. Y actualmente está en el teatro El Picadero junto a Gonzalo Heredia en El estado de la nación.

El actor Luciano Cáceres también será parte de la mesa. Ha actuado en producciones nacionales. En estos días está con la gira nacional de su unipersonal Muerde. Además, es el padre de la exitosa cantante Ángela Torres.

Eugenia Tobal, actriz argentina, suma su presencia, vinculada a diferentes proyectos televisivos y teatrales, como el que hoy protagoniza en el teatro Multitabaris con El chat de mamis, una comedia en el cole. Además, podrá hablar de sus constelaciones con caballos en el campo de su pareja, Francisco García Ibar, y ser madre a los 50, como ella lo es de Emma.

El músico y humorista Andy Chango participará de la edición dominical, aportando su perfil dentro del espectáculo. Además de retomar su carrera como cantante, tecladista y autor, viene de ser un impensado protagonista del último MasterChef Celebrity, donde se destacó por su personalidad.

Tiziano Gravier representará al ámbito deportivo como invitado. Hijo de la top model Valeria Mazza y el empresario Gravier, es conocido por su actividad en competencias nacionales e internacionales de esquí. Este año representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina D’Ampezzo, Italia, con una destacada participación, logrando la mejor actuación histórica de un argentino en el Súper-G de esquí alpino

La programación de este fin de semana confirma la vigencia de las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, que continúan reuniendo a referentes de la actualidad, el espectáculo y el deporte para el público argentino.

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