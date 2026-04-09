Teleshow

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Las “mesazas” tendrán protagonistas del espectáculo, el periodismo y el deporte junto a las icónicas conductoras

Guardar
Quienes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana
Mirtha Legrand y Juana Viale, anfitrionas de las "mesazas"

Este fin de semana, dos de los programas más emblemáticos de la televisión argentina presentan nuevas ediciones: “La Noche de Mirtha”, conducido por Mirtha Legrand el sábado a las 21:30 y “Almorzando con Juana”, bajo la conducción de Juana Viale el domingo a las 13:45.

Los invitados confirmados para las próximas “mesazas” son figuras reconocidas en el periodismo, la actuación y el deporte argentinos. El sábado estarán presentes Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese; el domingo participarán Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, Andy Chango y Tiziano Gravier. Cada uno suma su perspectiva a la mesa, protagonizando el debate y la actualidad durante las emisiones anunciadas.

Mirtha Legrand se robó las miradas de sus invitados con un impactante vestido
Mirtha Legrand con un impactante vestido (Gentileza: Prensa El Trece)

Invitados de La Noche de Mirtha este sábado

Entre los participantes, Baby Etchecopar se destaca como periodista y conductor en medios nacionales. Hoy encabeza el ciclo Basta Baby en A24, y Baby en el medio por Radio Rivadavia. Los acuciantes temas de actualidad serán desarrollados por él y también por Reynaldo Sietecase, otro de los invitados que analizará la realidad. Es conocido por su trabajo periodístico y ha desarrollado su carrera en radio, televisión y prensa escrita. Y hoy destaca por su conducción en La inmensa minoría, el Radio con vos.

Mariana Brey participa también en la mesa. Es reconocida por su labor como periodista y panelista en programas de espectáculos en el país, como Duro de domar en C5N y el análisis del reality Gran Hermano Generación Dorada en Telefe.

La actriz Belén Francese pondrá la cuota de humor y desenfado para completar el grupo del sábado. Ha trabajado en teatro y televisión, y su presencia se extiende a diversos formatos y medios. Hoy conduce Belulandia, por El Nueve.

Juana Viale y su look del domingo pasado
Juana Viale y su look del domingo pasado

Invitados de Almorzando con Juana el domingo

El domingo 12 de abril, Juana Viale reunirá a un grupo de invitados de trayectoria. “Almorzando con Juana” preserva la tradición familiar de entrevistas y diálogo.

La actriz Eleonora Wexler integra la lista, con experiencia en televisión y teatro. De larga y fructífera trayectoria, el año pasado se la pudo ver interpretando a una gran villana en la serie Bastarda, la hija del fuego. Y actualmente está en el teatro El Picadero junto a Gonzalo Heredia en El estado de la nación.

El actor Luciano Cáceres también será parte de la mesa. Ha actuado en producciones nacionales. En estos días está con la gira nacional de su unipersonal Muerde. Además, es el padre de la exitosa cantante Ángela Torres.

Eugenia Tobal, actriz argentina, suma su presencia, vinculada a diferentes proyectos televisivos y teatrales, como el que hoy protagoniza en el teatro Multitabaris con El chat de mamis, una comedia en el cole. Además, podrá hablar de sus constelaciones con caballos en el campo de su pareja, Francisco García Ibar, y ser madre a los 50, como ella lo es de Emma.

El músico y humorista Andy Chango participará de la edición dominical, aportando su perfil dentro del espectáculo. Además de retomar su carrera como cantante, tecladista y autor, viene de ser un impensado protagonista del último MasterChef Celebrity, donde se destacó por su personalidad.

Tiziano Gravier representará al ámbito deportivo como invitado. Hijo de la top model Valeria Mazza y el empresario Gravier, es conocido por su actividad en competencias nacionales e internacionales de esquí. Este año representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina D’Ampezzo, Italia, con una destacada participación, logrando la mejor actuación histórica de un argentino en el Súper-G de esquí alpino

La programación de este fin de semana confirma la vigencia de las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, que continúan reuniendo a referentes de la actualidad, el espectáculo y el deporte para el público argentino.

.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandJuana Viale

Últimas Noticias

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

En medio de la salida de la jugadora a La Casa de los Famosos de Telemundo, el nombre de la participante mexicana resonó como una de las posibles candidatas a venir a Argentina

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Tras la internación de Allegra, la panelista habló con la prensa y fue clara sobre cómo repercuten los cruces en su vida diaria

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

La joven le contestó al empresario tras sus dichos en el Senado Nacional en el marco de la jornada contra las falsas denuncias

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

La modelo permanece bajo observación luego de sufrir una fuerte reacción alérgica, tras haber sido tratada por neuralgia del trigémino y pulpitis

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

El grupo liderado por Adam Levine tocará en el Hipódromo de San Isidro, donde presentará su nuevo disco y repasará todos sus clásicos

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas
DEPORTES
Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Comenzó el debate en la Fórmula 1 para modificar el reglamento ante el malestar de los pilotos: los “ajustes” en estudio

Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: “No podía ser real”

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026

TELESHOW
Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil

Vladimir Putin decretó un alto el fuego de dos días en Ucrania por la Pascua ortodoxa

La OTAN alertó sobre la amenaza de Rusia y China en Groenlandia y pidió fortalecer la defensa de la alianza en el Ártico

Presidente Asfura incrementa fondos para alcaldías y acelera la descentralización en Honduras

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú