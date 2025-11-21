Migue Granados contó el sencillo método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos: “Estoy en plan bajar de peso”

Migue Granados adoptó un cambio de hábito para su vida

Desde llamativos viajes a profundas entrevistas, en el último tiempo Migue Granados se consolidó como una de las personalidades más destacadas del mundo del streaming. El conductor es una de las figuras de Olga y es la cara visible del canal. Pero más allá del éxito, en los últimos meses el hijo del comediante se centró en realizar modificar sus hábitos y lograr una vida más saludable. Fue así como, siguiendo una sencilla estrategia, logró perder más de 20 kilos.

“Estoy en plan bajar de peso”, comenzó diciendo el comunicador. Luego, con cierta picardía, Granados relató la rutina que seguía para modificar su vida: “Y con comer liviano y caminar una hora por día día ya estás ok. Bajé 20 kilos ya, y pude conocer personalmente a mi pe...”.

Migue Granados reveló cómo hizo para perder más de 20 kilos

Semanas atrás, Migue vivió un emotivo día junto a su padre al celebrar su cumpleaños 60. La celebración de Pablo Granados se convirtió en una muestra de afecto y complicidad familiar. El humorista argentino eligió compartir este hito rodeado de sus seres queridos, en un ambiente distendido y alegre, donde la presencia del conductor de Olga fue central para la dinámica del festejo. Las imágenes y mensajes difundidos en redes sociales reflejaron la cercanía entre ambos y la importancia de los vínculos familiares en la vida del artista.

El encuentro se realizó en una playa, en un entorno privado y natural, donde la familia Granados se reunió para conmemorar la nueva década de Pablo. Las fotografías compartidas muestran a los integrantes del núcleo familiar disfrutando de juegos y risas, en un clima de intimidad y calidez. Entre las instantáneas, destaca una en la que Pablo y Migue posan juntos, ambos con remeras especialmente diseñadas para la ocasión. La prenda, con la leyenda “MIS 60” y un collage de imágenes del homenajeado, simbolizó el humor y la complicidad que caracteriza la relación padre e hijo. La sonrisa compartida y la mirada a cámara transmitieron una felicidad que trasciende la imagen, evidenciando la fortaleza del lazo familiar.

La jornada estuvo marcada por gestos de cariño y agradecimiento. Pablo Granados expresó su gratitud a través de un mensaje en el que reafirmó su visión optimista de la vida y el valor que otorga a su entorno afectivo. En sus palabras, resaltó: “¡Gracias a mi hermosa familia por festejar conmigo siempre y a todos los amigos que me escribieron! ¡Gracias por tanto amor!”. Este mensaje, acompañado de imágenes de la celebración, reforzó la idea de que el humorista encuentra en su familia el principal motor de su alegría y su filosofía de vida.

Migue Granados junto a su papá Pablo en su cumpleaños 60

El festejo reunió a los hijos de Pablo, sus parejas y nietos, conformando el círculo más íntimo del artista. La ambientación, con butacas de madera y plantas, sumó a la atmósfera de sobremesa y gratitud que predominó durante el evento. La armonía familiar se reflejó también en la participación de Cami de los Santos, actriz e influencer y actual pareja de Granados, quien dedicó un mensaje emotivo: “Feliz cumpleaños, amor mío. Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que significás para mí. Te amo, me hace feliz verte feliz”. La imagen de ambos abrazados acompañó el texto, subrayando el apoyo cotidiano y la importancia de la compañía incondicional. Pablo replicó el homenaje en sus redes con una breve descripción: “La diosa que me acompaña”, junto a un corazón rojo, dejando en claro el lugar especial que ocupa Cami en su vida.

La celebración también incluyó el saludo de Pata Liberati, psicóloga, escritora y exmujer de Granados, madre de sus hijos. Su mensaje, “Hermoso todo!!!”, sintetizó el clima de respeto y armonía que caracteriza a la familia extendida, capaz de celebrar unida más allá de las circunstancias personales.

Las publicaciones del festejo en redes sociales generaron una amplia repercusión, con más de cien mil “me gusta” y miles de comentarios. El álbum digital, compuesto por risas, abrazos y remeras personalizadas, evidenció el cariño que la familia Granados recibe y transmite, consolidando su imagen como referente de unión y afecto en el ámbito público.