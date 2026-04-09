La foto que alimenta los rumores de distanciamiento entre Wanda Nara y Kennys Palacios

La ausencia de Kennys Palacios en el detrás de escena de Wanda Nara despierta rumores de distanciamiento

Una imagen puede decir más que mil palabras, y en el mundo del espectáculo, aún más. En las últimas horas, una publicación de Wanda Nara volvió a encender las alarmas sobre su vínculo con Kennys Palacios, su histórico amigo y mano derecha en materia de estética. La postal, aparentemente inocente, terminó por alimentar versiones de un posible distanciamiento entre ambos, en medio de un contexto que ya venía cargado de señales ambiguas.

La imagen en cuestión muestra a Wanda en pleno backstage, sentada mientras la maquillan y peinan, taza en mano y con una calma que contrasta con el revuelo que generó la escena. A su alrededor, un equipo de trabajo se encarga de su look, pero hay un detalle que no pasó desapercibido: quien aparece ocupando el rol de estilista no es Kennys. En su lugar, un peluquero diferente se encarga de su cabello, lo que rápidamente despertó especulaciones en redes sociales.

El dato no sería relevante si no fuera porque Palacios ha sido, durante años, una figura inseparable de Wanda. Más que un estilista, se convirtió en su confidente, su compañero de viajes y su socio en múltiples proyectos. Por eso, su ausencia en una situación tan cotidiana como una sesión de maquillaje encendió las sospechas.

Wanda Nara aparece en una foto acompañada por un nuevo estilista

El contexto reciente no ayuda a disipar los rumores. Luego de su participación en Gran Hermano, donde fue uno de los participantes eliminados, Kennys se refirió públicamente a la falta de apoyo de Wanda durante su paso por el programa. Lejos de dramatizar, eligió mostrarse firme: “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, aseguró en el stream conducido por Santiago del Moro.

Sus palabras sorprendieron por el tono distante, especialmente teniendo en cuenta el vínculo cercano que siempre mostraron. Ante la insistencia de los panelistas, reforzó su postura: “Yo no le pedí que me acompañe y uno no tiene que obligar a nadie a que te acompañe”. Una declaración que, si bien buscó desactivar la polémica, dejó entrever una posible grieta en la relación.

El paso de Kennys por la casa no fue sencillo. Él mismo reconoció que la experiencia lo desbordó emocionalmente: “La casa me comió. Desde el primer día hubo quilombo, separaciones de grupos… todo se vive al máximo”. En ese contexto, también dejó ver su costado más vulnerable, atravesado por pérdidas personales que aún no logra procesar, como la muerte de su padre durante la pandemia y la de su abuela el año pasado.

El estilista y amigo de la conductora se refirió se refirió a la actitud que tomó ella en su paso por la casa (Video: La cumbre/ Streams Telefe)

“Todavía tengo los audios de mi papá guardados y cuando puedo los escucho. Necesito escuchar su voz”, confesó, en uno de los momentos más íntimos de sus entrevistas posteriores. Ese estado emocional también pudo haber influido en su desempeño dentro del reality y en su percepción del afuera.

Mientras tanto, Wanda continuó con su intensa agenda mediática y laboral, sin hacer referencias directas a Kennys. La publicación reciente, donde se la ve trabajando con otro profesional, se suma a ese silencio y abre interrogantes sobre el presente del vínculo.

En el universo de las celebridades, donde cada gesto es analizado al detalle, este tipo de señales no pasan inadvertidas. La elección de un nuevo estilista puede responder a múltiples factores, pero cuando se trata de figuras con una historia compartida tan fuerte, cualquier cambio se interpreta como algo más.

Por ahora, ninguno de los dos salió a aclarar la situación. No hubo desmentidas, ni confirmaciones, ni mensajes cruzados en redes sociales. Solo una imagen, algunas declaraciones y muchas preguntas.

¿Se trata de un simple cambio circunstancial o del inicio de un distanciamiento más profundo? En un vínculo que supo mostrarse sólido y cercano, el silencio también comunica. Y en este caso, parece haber dejado más dudas que certezas.