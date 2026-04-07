José Chatruc habló de Sabrina Rojas luego del viaje a Punta del Este: “Somos amigos que nos besamos”

Luego de su viaje con Sabrina Rojas que reavivaron los rumores de romance, el propio José Chatruc salió a contestar las inquietudes al respecto (Los Profesionales de Siempre - Canal Nueve)

El rumor dejó de ser rumor y se transformó en imágenes concretas: Sabrina Rojas y José Chatruc eligieron dejarse ver juntos en Punta del Este, y la postal no tardó en generar revuelo en el ambiente de la farándula. Durante el último fin de semana largo, la modelo y el exfutbolista se animaron a mostrarse sin vueltas en el balneario uruguayo, confirmando con hechos lo que hasta ahora eran solo especulaciones. La escena, lejos de la discreción, se volvió viral y puso el foco en la relación entre ambos, alimentando todo tipo de versiones y preguntas. El revuelo fue tal que, apenas regresaron, José fue interceptado por varios noteros en la calle.

El cruce más jugoso se dio con la enviada de Los Profesionales de Siempre (Canal Nueve), que no dudó en ir al hueso y preguntarle por la naturaleza de su relación con Sabrina. “Somos amigos, no pasa nada”, respondió el exjugador, intentando esquivar el tema. Pero la notera fue por más. “¿Amigos que se besan?”, lanzó, y Chatruc, entre risas, admitió: “Sí”.

A partir de ahí, la entrevista se volvió un ida y vuelta de guiños y chicanas. “¿Cómo estás con Sabrina?”, preguntó la periodista. “Todo bien...”, respondió Chatruc, sin dar demasiados detalles. “¿Estás enamorado?”, insistieron desde el grupo de cronistas, a lo que él solo atinó a reírse. “¿Cuándo se casan?”, sumaron, aumentando el tono de broma. Al ser consultado sobre el primer viaje juntos, Chatruc se limitó a decir: “Yo estoy bárbaro. Fuimos un fin de semana, todo bien, todo tranquilito”.

Una de las fotos de Rojas y Chatruc durante sus días en Punta del Este (Instagram)

Sin embargo, la periodista buscó ir más allá y preguntó: “¿Qué fue lo que te enamoró de Sabrina o lo que te conquistó?”. “Nada, nada. Chicos...”, contestó el exfutbolista, intentando ponerle freno a las preguntas. “¿Cómo nada? Es una mujer hermosa, inteligente”, insistió la notera. “Claro que sí”, reconoció Chatruc, manteniendo el misterio. La charla derivó en temas como la presentación de hijos y la posibilidad de una relación formal, pero el exdeportista prefirió mantener el bajo perfil: “Pero ¿qué preguntás? Somos amigos, no pasa nada”. No obstante, cuando la periodista volvió a preguntarle si eran “amigos que se besan”, él volvió a admitir: “Sí, puede ser”.

La insistencia del equipo de Los Profesionales de Siempre fue tal que Chatruc terminó por remarcar: “No hay nada... La relación normal. Tenemos buena onda, nos conocimos y ya. La pasamos bien. No hay nada más que eso”, cerró, aunque sus propias respuestas y las risas dejaron más dudas que certezas.

Sabrina Rojas y José Chatruc en Punta del Este (Captura: Intrusos América)

Cabe recordar que el viaje de Rojas y Chatruc a Punta del Este comenzó a dar que hablar desde el último fin de semana largo. En esa ocasión, ambos fueron vistos y grabados a los besos en una playa uruguaya, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y que, para muchos, confirmó que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Las imágenes, difundidas por la cuenta @lomaspopucom, los muestran sentados en la arena, relajados y ajenos a las miradas, entre risas y gestos de complicidad. La secuencia termina con un beso apasionado, bajo el sol, con el murmullo del mar de fondo y una atmósfera de total naturalidad.

El material no tardó en recorrer las redes sociales, donde fue interpretado como la prueba definitiva del romance. Hasta ese momento, tanto Sabrina como José habían optado por la cautela al referirse a su vínculo. Siempre hablaron de una amistad nacida dentro de un grupo en común, pero nunca negaron la cercanía ni el afecto. La viralización del video cambió las reglas del juego y puso la relación en el centro de la agenda mediática.

Hoy, la pareja prefiere mantener el bajo perfil y seguir disfrutando de su buen momento, ajenos a la presión de las etiquetas y los titulares. En cada aparición pública, la complicidad y las miradas hablan más que cualquier declaración. Y aunque Chatruc se resista a definir el vínculo, para los seguidores y la prensa, la historia de amor ya empezó a escribirse.