Con una temática safari, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer año de su hijo Lautaro

Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer cumpleaños de su hijo Lautaro con una fiesta temática de safari y decoración inspirada en la naturaleza (Video: Instagram)

En una noche atravesada por la calidez de los tonos tierra, la ambientación selvática y los detalles minuciosamente cuidados, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer año de vida de su hijo Lautaro con una fiesta temática de safari que combinó elegancia, ternura y una impronta lúdica pensada especialmente para los más chicos. Lejos de un festejo tradicional, la pareja apostó por una puesta inmersiva en la que cada rincón remitía a una expedición en plena naturaleza, con referencias a la exploración, los animales salvajes y el espíritu aventurero.

Desde el ingreso, los invitados fueron recibidos por una escenografía que marcaba el tono del evento: un arco decorado con globos en distintas gamas de marrones, verdes y beige, acompañado por figuras de animales como leopardos y jirafas que daban la sensación de estar entrando en una auténtica selva. Un cartel de bienvenida con estética infantil y detalles personalizados anunciaba el motivo del encuentro: el primer cumpleaños de Lautaro, celebrado como una verdadera aventura.

La ambientación del evento incluyó tonos tierra, figuras de animales salvajes y un clima cálido que evocaba una auténtica expedición selvática para los invitados

El ingreso a la fiesta contó con un arco de globos en marrón, verde y beige, figuras de leopardos y jirafas, y un cartel de bienvenida personalizado para el cumpleaños de Lautaro

El espacio elegido fue ambientado con una iluminación cálida y tenue, que reforzaba el clima íntimo y sofisticado. Las mesas, dispuestas con vajilla de madera y cantimploras en tonos oscuros, seguían la línea estética del safari, mientras que pequeños elementos decorativos —como platos con forma de orejas de Mickey y textiles estampados— sumaban coherencia visual a toda la propuesta. Cada detalle parecía pensado para construir una experiencia integral, desde lo visual hasta lo sensorial.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue la recreación de una pequeña “carpa de explorador”, con telas, linternas y elementos que evocaban un campamento en medio de la selva. Allí, los más chicos podían jugar y sacarse fotos, en un espacio diseñado especialmente para estimular la imaginación. A pocos metros, una estructura que simulaba una tienda de souvenirs exhibía productos personalizados, reforzando la idea de estar en un safari temático.

La mesa principal destacó con una torta de varios pisos decorada con animales y un Mickey Mouse explorador, en línea con la temática safari del cumpleaños

Se montó una carpa de explorador y una tienda de souvenirs personalizados, donde los más chicos pudieron jugar y participar de actividades lúdicas y creativas

El área central del evento estuvo dominada por la mesa principal, donde se lució la torta de cumpleaños. De varios pisos y con una estética acorde a la temática, incluía detalles de animales, tonos neutros y la presencia de un Mickey Mouse vestido como explorador, en sintonía con el concepto general. A su alrededor, una selección de dulces y souvenirs cuidadosamente diseñados completaban la escena, con cajas y golosinas que replicaban la identidad visual del festejo.

La presencia de figuras de animales en tamaño real, como un imponente león y una jirafa, aportó un impacto visual que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la noche. Estas esculturas no solo decoraban, sino que contribuían a la sensación de estar dentro de una experiencia temática, elevando el nivel de producción del evento.

La celebración incluyó entretenimiento infantil, maquillaje artístico y juegos interactivos, cerrando con un emotivo momento familiar al soplar las velitas junto a los hermanos de Lautaro

Leandro Paredes, Camila Galante y Lautaro lucieron atuendos en tonos neutros y detalles inspirados en el safari, creando armonía con la estética de la fiesta

En cuanto a los looks, tanto Leandro Paredes como Camila Galante optaron por outfits en tonos neutros, alineados con la estética del safari. Él lució un conjunto claro y relajado, mientras que ella eligió un vestido en la misma gama cromática, sumando un sombrero estilo explorador que reforzaba el concepto. El pequeño Lautaro, protagonista absoluto de la noche, también estuvo vestido acorde a la temática, con prendas en tonos suaves que combinaban con la ambientación.

La celebración contó además con espacios de entretenimiento para los más chicos, incluyendo maquillaje artístico y juegos interactivos. En uno de los momentos más tiernos, se pudo ver a una maquilladora caracterizando a una niña con detalles delicados, mientras otros invitados disfrutaban de las distintas propuestas lúdicas del lugar.

Un encuentro familiar reunió a amigos y seres queridos en un espacio decorado con figuras de animales, dulces exclusivos y escenarios interactivos que recrearon la aventura de un safari

Hacia el final de la noche, la familia se reunió alrededor de la torta para el clásico momento de las velitas. Rodeados de sus seres queridos, Paredes, Galante y los dos hermanos mayores, acompañaron a su hijo en este primer gran hito, en una escena cargada de emoción y complicidad. Las imágenes del festejo reflejan no solo el despliegue estético, sino también el clima familiar y cercano que atravesó toda la celebración.