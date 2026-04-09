Antonela Roccuzzo deslumbró con un pequeño cambio de look: “Un día dedicado a ella”

Antonela Roccuzzo pasó por el salón de peluquería y compartió el leve cambio que se hizo (Instagram)

En cada aparición pública, Antonela Roccuzzo deslumbra con su estilo y un cuidado del cabello que se ha convertido en su sello personal. Ya sea en eventos, producciones fotográficas o alfombras rojas, la esposa de Lionel Messi demuestra que su look va mucho más allá de la ropa y que el pelo bien tratado es parte central de su imagen.

En las últimas horas, Antonela visitó el exclusivo salón de Thay Oliveira en Deerfield Beach, Florida, un espacio dedicado al lujo y la innovación capilar. La estilista, reconocida por atender a celebridades en Estados Unidos, compartió en su cuenta de Instagram una foto de la influencer mostrando el resultado de su trabajo: un corte más corto de lo habitual, con el largo apenas por debajo del busto, mechas iluminadas de manera muy sutil y peinado de raya al costado, su preferido.

El toque final fue un movimiento suave en las puntas, logrando el efecto blow out inspirado en los años 90 que enfatizó las capas y el volumen sin perder naturalidad. “Un día dedicado a ella”, escribió Thay Oliveira en el posteo, que rápidamente se llenó de likes y comentarios. Antonela respondió con un corazón, mientras los usuarios la llenaron de elogios: “Reina”, “Perfecta” y “Sos la más linda” fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

"Un día dedicado a ella", escribió la peluquera en sus redes sociales

El look elegido por Antonela volvió a poner en primer plano su perfil como referente de moda y belleza: apostó por un estilo sofisticado y fresco, con detalles que marcan tendencia pero sin perder su esencia. La influencer demuestra una y otra vez su capacidad para reinventarse, confiar solo en manos expertas y mantener una presencia impecable, tanto en la vida social de Miami como en la esfera internacional.

La atención a los detalles, la búsqueda de un equilibrio entre elegancia y naturalidad, y la dedicación al autocuidado consolidan a Antonela Roccuzzo como una de las figuras más admiradas y seguidas entre las esposas de futbolistas y el universo fashionista global. En cada paso, reafirma que la sofisticación no está solo en el vestuario, sino también en el arte de lucir un cabello saludable, brillante y en sintonía con su personalidad.

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

El lanzamiento del primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter volvió a encender la emoción de millones de fanáticos alrededor del mundo. Entre ellos, una figura argentina que no ocultó su entusiasmo fue Antonela, quien reaccionó de inmediato en sus redes sociales y dejó en claro su vínculo especial con el universo mágico creado por J. K. Rowling.

A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió el adelanto y acompañó el video con un emoji cargado de emoción, un gesto simple pero suficiente para reflejar su fanatismo. En la imagen que publicó se puede ver una de las escenas iniciales del teaser, con Harry en la casa de los Dursley, en un clima íntimo y melancólico que remite a los primeros pasos del personaje antes de descubrir su verdadera identidad.

La reacción de Antonela no pasó desapercibida. Con millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, su publicación rápidamente fue replicada y comentada por fans que comparten la misma pasión por la saga. No es la primera vez que la esposa de Lionel Messi deja ver su amor por Harry Potter. A lo largo de los años, en distintas publicaciones, mostró fragmentos de su biblioteca personal donde conserva los libros, y en más de una ocasión contó que fueron parte de su infancia.

Ese vínculo emocional con la historia explica, en parte, la intensidad de su reacción ante este nuevo proyecto audiovisual, que promete recontar la historia desde una perspectiva más fiel al material original.