Nacho Castañares recordó sus relaciones con Coty Romero y La Tora: ¿quién era más orgullosa, impredecible y competitiva?

Nacho Castañares habló de sus exparejas y contó intimidades de sus relaciones con Coty Romero y La Tora Villar

A más de un año de su separación de Coty Romero, y a meses de compartir trabajo con La Tora Villar, Nacho Castañares recordó sus relaciones con sus exparejas. En las últimas horas, el exparticipante de Gran Hermano sorprendió al revelar intimidades de sus noviazgos y revelar cuál de las dos era más orgullosa, impredecible y competitiva.

Todo empezó cuando Castañares fue consultada por su compañera Mora en el programa Que alguien le avise por la Casa Streaming. “Arrancamos. ¿Quién era más orgullosa?”, dijo la joven, a lo que Nacho rápidamente comentó: “Lu (Villar)”.

Luego, la panelista continuó consultado cuál de las dos fue más demostrativa, hacía más escenas, era más impredecible, quién lo había marcado más en su vida y con quién discutía más fuerte. Ante todas esas preguntas, el conductor respondió: “Coti”.

Con el correr de los minutos, el juego devino en consultas cómo: “¿Quién tenía más carácter?”. En esta situación, el joven destacó que ambas tenían una personalidad fuerte. Sin embargo, cuando le preguntaron quién era más competitiva, Castañares volvió a inclinarse por Romero.

La Tora Villar y Nacho Castañares hablaron sobre su vínculo tras la separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

En el otro extremo, cuando le preguntaron cuál de las dos era más tranquila durante la relación, Nacho volvió a destacar a ambas: “Yo (Risas). Las dos tenían lo suyo”. Luego, Mora le preguntó: “¿Quién te conocía más los defectos?”, a lo que el joven respondió: “Creo que los llegó a conocer más Coti también”.

Por último, la panelista le consultó: “¿Quién era más intensa post pelea?”. Tras unos segundos de reflexión, Castañares subrayó: “Coti también. La verdad que cuando llegó el momento de hacer las pases con, con las dos, era como que ya, ya había pasado todo”.

Cabe destacar que en octubre de 2025, Nacho y la Tora hicieron un cara a cara donde se dijeron virtudes y defectos. La Tora reflexionó sobre los aspectos positivos y negativos de su relación con Nacho, señalando que “habla mucho” podía ser tanto una virtud como un defecto. Además, destacó el carácter afectuoso de su exnovio: “Es muy de lo kinestésico, muy de acá, te toco, esto, es muy cariñoso”, afirmó Lucila Villar en La Pré. No obstante, también lo describió como “un poco pendejo”, aunque aclaró que lo decía en un sentido positivo, y subrayó su fidelidad: “Esta me costó, pero es fiel, aunque no lo crean”, expresó, lo que motivó la reacción de Grego Rossello, quien celebró la rareza de esa cualidad.

Por su parte, Nacho Castañares aportó su propia perspectiva, asegurando que La Tora “ya no es celosa”, pero también la calificó, entre comillas, de “vengativa”, una apreciación que Rossello reforzó con humor. Lucila Villar admitió que a veces responde de manera soberbia, mientras que Nacho valoró su capacidad para resolver situaciones y su integridad: “Buena persona y va con sus convicciones”, remarcó. Al momento de puntuar la relación, Rossello otorgó un 3,5, mientras que La Tora optó por un 4,5, lo que ambos consideraron un resultado equilibrado.

En cuanto a Coty Romero, en julio del año pasado, la exparticipante de Gran Hermano recordó su separación de Castañares. La influencer decidió aclarar la situación en el stream El Ejército de la mañana (Bondi). “¿Por qué te fuiste de Fuera de Joda (Telefe)?”, le consultó Pepe Ochoa a la joven. Luego de unos segundos, Romero afirmó: “Me había separado, y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él. Dije ‘No, no quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender’”.

En ese marco, Coty confesó la reflexión que la llevó a tomar esa decisión y el impacto positivo que tuvo en su vida: “Viste cuando la vida te pone otra vez en una situación similar y es como que decís aprendo o aprendo y la verdad que fue una decisión increíble. Hoy en día le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo”.

“Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y él fue una de las personas que más me enseñó. Esta relación fue ‘ok, me duele, hice mi duelo, pero estoy re bien, sané y adelante”, continuó la invitada, destacando la importancia de su vínculo con Castañares. Fue entonces cuando Ochoa le preguntó: “¿Y por qué se separaron?”.

Rápidamente, en una clara señal de superación, la exparticipante del reality afirmó: “Porque sinceramente estábamos teniendo muchos encontronazos, como cuando no coincidís con una persona y decís: ‘Che, ¿qué onda? nos estamos desgastando’. Y en un momento dijimos si seguimos así vamos a terminar odiándonos y no es lo que queremos, entonces es preferible terminar bien, como una linda amistad como la que teníamos antes de ser pareja”.