Luis Ventura se emocionó con un dibujo especial de su hijo Antonito: “Podés divisar la cara de mi viejo”

Luis Ventura contó una historia conmovedora que le pasó con su hijo Antonio

El periodista Luis Ventura vivió un momento de alta emotividad en televisión al narrar una experiencia que, según él, trasciende lo cotidiano y conecta con el recuerdo de su padre. Frente a las cámaras de América TV, Ventura compartió cómo un dibujo de su hijo Antonito terminó por convertirse en símbolo de una presencia familiar.

La situación tuvo lugar durante una actividad escolar del niño, quien asiste a una institución con enseñanza adaptada. Ventura reconstruyó el inicio del episodio: “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, recordó, dando contexto a la obra que luego cobraría un sentido especial.

El emotivo relato de Luis Ventura en América TV destacó el dibujo de su hijo Antonito como una señal que lo conectó con el recuerdo de su padre fallecido

Al relatar cómo el dibujo pasó de ser una simple tarea a un objeto cargado de significado, el periodista no pudo evitar quebrarse. “Ay, me voy a emocionar”, advirtió, anticipando la carga personal de su testimonio.

Contó que, entre las manchas de témpera, emergió algo que lo marcó: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”. Esa señal, que Ventura asocia directamente con su padre, transformó la pintura en un recordatorio tangible de su vínculo familiar.

El periodista identificó en la pintura de Antonito una mano con el pulgar hacia arriba, gesto característico de su padre, generando un fenómeno de fuerte carga emocional

En el mismo relato, Ventura agregó un detalle aún más sorprendente: “Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo”. Según él, la imagen permite ver el rostro de su padre, fallecido en 2012, lo cual acentuó la emoción del periodista en pleno aire.

El dibujo, hoy ubicado en un sitio central de su casa, genera curiosidad entre quienes lo visitan. Ventura explicó que “cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro”, reflejando el interés que despertó tanto la anécdota como el supuesto fenómeno.

El bautismo de Toni, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

La reciente declaración de Ventura en televisión reavivó el recuerdo de Antonio Ventura, fallecido a los 85 años tras varios meses de complicaciones de salud. En su momento, Luis lo había definido así: “Mi viejo fue un pionero del periodismo”, frase con la que selló la admiración por su figura paterna y profesional.

Ventura resaltó que, además de su legado profesional, Antonio influyó en las vocaciones periodísticas de sus hijos y nietos, entre ellos Luis, Carlos, Nahuel y Facundo

Lo que ocurrió con el dibujo de Antonito, según relató Luis Ventura, fue interpretado por él como una señal de la continuidad del lazo con su papá. El periodista atribuyó a esa imagen un mensaje emocional y una presencia reconfortante, lo que generó impacto tanto en su entorno como en el público televisivo.

La historia de Ventura, lejos de limitarse a una experiencia personal, abrió la puerta a la reflexión sobre cómo los recuerdos y los afectos pueden manifestarse de formas sorprendentes.

Fabiana, Luis y Antonito

Un instante esc de Antonito escolar despertó lo desconocido. Para Ventura, no fue solo arte: una marca imborrable tocó fibras profundas y reavivó antiguos lazos familiares

Ventura rememoró el difícil inicio de vida de Antonio: “Nació prematuro, con solo seis meses y medio, pesó 700 gramos y debió pasar por incubadora”. El desarrollo de Antonio estuvo marcado por múltiples desafíos neurológicos. Los médicos le comunicaron a Ventura y asu mamá, que su hijo “tuvo infartos en uno de los hemisferios del cerebro y le dejaron heridas que cicatrizan y, en ese proceso, recupera las funciones como el habla”.

El periodista expuso en varias oportunidades, su frustración con las etiquetas: “Es confuso porque son palabras nada más”. Prefirió hablar de “procederes”, ya que, según los especialistas, el cuadro de Antonio podría encuadrarse en una rama de autismo. Luis destacó la importancia de interpretar el lenguaje no verbal de su hijo. Es todo un aprendisaje, un día a día.

Fabiana Liuzzi, “una madraza que está las 24 horas” expresó Luis

La dependencia que genera Antonio es absoluta. Ventura lo explicó con claridad: “La persona que está con él tiene que estar las 24 horas pendiente de lo que hace”. En este punto, resaltó el rol de Fabiana Liuzzi, a quien definió como “una madraza que está las 24 horas” junto a su hijo.