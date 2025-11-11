Teleshow

Las fotos del bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: “El milagro de que esté vivo”

La ceremonia religiosa se realizó en Benavídez, donde el hijo del periodista y la exvedette fue el centro de una celebración íntima, marcada por la fe

La ceremonia incluyó la participación de la cantante Eliana González, quien aportó un tono cálido y espiritual a la misa (Video: Instagram)

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi vivieron una jornada profundamente emotiva con el bautismo de su hijo Antoñito, de once años. La ceremonia tuvo lugar el domingo 9 de noviembre en la Capilla de la Virgen del Carmen, en Benavídez, y reunió a familiares y amigos cercanos en un clima de fe y agradecimiento.

El periodista y presidente de APTRA compartió el acontecimiento a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del momento junto al mensaje: “El finde bautizamos a Toñito en la Capilla de la Virgen del Carmen en Benavídez con el Padre Paco y los padrinos Fernanda Vives y Matías Luna. Fuimos pocos, pero estaba Dios”.

Antoñito, quien nació con encefalopatía
Antoñito, quien nació con encefalopatía crónica no evolutiva, fue el centro de una ceremonia íntima y espiritual
El Padre Paco ofició el
El Padre Paco ofició el bautismo acompañado por los padrinos Fernanda Vives y Matías Luna, sobrino de Ventura

A lo largo de la ceremonia, se pudo ver a Ventura visiblemente conmovido, acompañado por su pareja y madre del niño, Fabiana Liuzzi, y por su hermano Carlos, quien también participó del encuentro familiar. En las fotos se lo ve tomando de la mano a su hijo y mirando hacia el cielo, en una postal que sintetiza el tono íntimo y espiritual del evento.

El pequeño, que nació con encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE) debido a un parto prematuro, fue el centro de todas las miradas y muestras de cariño. Fabiana, muy emocionada, había anticipado días antes el significado del bautismo para su familia: “Después de 11 años, Antoñito tendrá un acercamiento especial al Supremo, quien hizo el milagro de que hoy esté vivo”, había expresado en sus redes sociales.

Las imágenes del bautismo muestran
Las imágenes del bautismo muestran a Ventura y Liuzzi rodeando a su hijo con ternura y profunda emoción
Fabiana Liuzzi destacó el significado
Fabiana Liuzzi destacó el significado del bautismo como un milagro y una celebración de vida y esperanza para la familia
El bautismo de Antoñito Ventura
El bautismo de Antoñito Ventura reunió a familiares y amigos en la Capilla de la Virgen del Carmen en Benavídez

Durante la misa, el Padre Paco fue el encargado de oficiar el sacramento, mientras Luis y Fabiana sostenían a su hijo frente al altar. Entre los presentes se encontraban los padrinos elegidos: Fernanda Vives y Matías Luna, sobrino de Ventura. Ambos acompañaron cada momento con emoción y ternura.

Fernanda también compartió su alegría en redes sociales, donde escribió: “Hoy fue un día especial, bautizamos a Tony Ventura y tuve el honor de ser su madrina. Gracias a los papis que confiaron en mí para este hermoso día. Para mi ahijado, deseo que tus sueños sean grandes, tus preocupaciones pequeñas y tu alegría infinita”.

La ceremonia se realizó en
La ceremonia se realizó en la capilla de la Virgen del Carmen, en Benavídez, junto a familiares y amigos cercano
El niño recibió el bautismo
El niño recibió el bautismo rodeado de afecto y aplausos
Luis, Fabiana y su hijo
Luis, Fabiana y su hijo compartieron las primeras filas junto a los padrinos Fernanda Vives y Matías Luna

En las imágenes difundidas por la familia se observa al niño recibiendo la bendición, mientras sus padres y padrinos lo rodean con afecto. Ventura, con traje celeste y corbata oscura, no ocultó su emoción al acompañar a su hijo en cada paso del rito. Liuzzi, por su parte, se mostró sonriente y agradecida: “Fue un largo viaje, pero al fin llegué, fue un día muy emotivo”, escribió después de la ceremonia.

El bautismo de Antoñito no solo fue un acto religioso, sino también una celebración de vida y esperanza. Fabiana compartió en más de una ocasión su profunda fe y la conexión espiritual que siente con su hijo, a quien define como “un ángel en la Tierra”. En 2024, había contado cómo el niño tuvo una experiencia especial al conocer a Leda Bergonzi, la mujer a la que muchos atribuyen dones de sanación. La ceremonia se vivió con austeridad y recogimiento, sin flashes ni cobertura mediática. La cantante platense Eliana González fue la encargada de ponerle voz a los momentos más significativos de la misa, aportando un tono cálido y espiritual a la celebración.

Ventura sostuvo a su hijo
Ventura sostuvo a su hijo mientras el sacerdote realizaba la unción con óleo santo
Antoñito Ventura, de 11 años,
Antoñito Ventura, de 11 años, fue el protagonista de la jornada
El periodista y su familia
El periodista y su familia celebraron el bautismo de Antoñito en un clima íntimo y de fe

Tras el sacramento, los presentes compartieron un pequeño almuerzo en familia. Como recuerdo del día, los invitados recibieron un souvenir personalizado: un llavero con la imagen de Antoñito y la fecha del bautismo, “Tony Ventura – 9/11/2025”. Un gesto simple pero cargado de simbolismo, que representó la gratitud y el amor de sus padres por el apoyo recibido durante todos estos años.

Para Ventura, este día no solo marcó un paso más en la vida religiosa de su hijo, sino también un cierre simbólico de una etapa llena de lucha, fe y esperanza. Con la emoción todavía a flor de piel, el periodista celebró el presente y la fortaleza de su familia, recordando —una vez más— que los momentos más valiosos no necesitan grandes multitudes, sino corazones dispuestos a agradecer.

