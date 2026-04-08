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Luciano Cáceres y el unipersonal que pone el foco en la diversidad: “Busco un público que saque sus conclusiones”

El actor pasó por Infobae en Vivo para hablar de Paraíso, la obra que renueva el debate sobre identidad y prejuicios con la dosis justa de humor

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El actor estuvo en Infobae en Vivo y se refirió a la importancia de que el teatro pueda interpelar al público (Infobae en Vivo)

Luciano Cáceres regresa al teatro con Paraíso un trabajo en el que los desafíos y las exigencias interpelan tanto a él como al público. El unipersonal, con texto de Inmaculada Alvear, versión de Dany Mañas y dirección de Ignacio Rodríguez de Anca, agotó localidades en el San Martín y suma nuevas funciones en el Teatro Regio. En su visita a Infobae en Vivo, el actor reflexionó sobre la puesta que reestrenará el miércoles 15 de abril, tras una temporada en Mar del Plata y mientras se prepara para girar por diferentes salas del país.

En escena, Cáceres es Juan Valero, empresario que recibe un trasplante de corazón. El nuevo órgano pertenecía a una mujer dominicana, trabajadora sexual, lo que provoca en él una serie de cambios: “No solo empieza a aparecer una sensibilidad femenina, sino también toda esa cultura, esa exuberancia. De golpe, él cree que va manipulando esto nuevo que tiene en su ser para sacarle provecho, para hacer más negocios”, explica Cáceres ante el panel de Infobae a las Nueve.

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Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

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La obra despliega la tensión entre lo masculino y lo femenino en el cuerpo y la voz del actor, al punto de que el proceso de construcción escénica implica una transformación física y emocional: “El teatro te da la posibilidad de ser todo lo que no sos en la vida y lo que no te animás tampoco. De alguna manera está todo justificado porque ‘estoy haciendo teatro’”, analiza. El desplazamiento del personaje es progresivo; a medida que avanza la obra, se despoja de prejuicios y se permite transitar un espacio que lo excede. “Va más allá de lo femenino y lo masculino, propone una identidad nueva”, afirma.

La propuesta pone en primer plano cuestiones de racismo, homofobia, xenofobia y clase en las que el personaje verbaliza sus propios sesgos: “Ahora no solo tengo la inteligencia masculina, sino que también la intuición femenina”, sintetiza. Sobre ese sustento, el texto desenmascara la tendencia a subestimar capacidades en función del género y muestra cómo las estructuras de poder y los prejuicios atraviesan la experiencia cotidiana.

Primer plano de Luciano Cáceres con una camisa negra abierta, tirantes y una línea vertical con marcas dibujada en su pecho, mirando hacia arriba
Luciano Cáceres caracaterizado como su personaje en Paraíso (@elsanmartinctba )

Cáceres destaca que Paraíso no busca espectadores pasivos. La obra exige atención y reflexión, y el público debe construir su propia interpretación. “Son espectáculos no predigeridos. Se piensa en un espectador activo que saca sus propias conclusiones, que tiene ideas, pensamientos, emociones y que las pone también a debatir con lo que está viendo”. El humor, lejos de suavizar los conflictos, aparece como recurso para habilitar la reflexión: “El humor siempre es la mejor forma para reflexionar. Ya lo decía Molière”, justifica.

La experiencia personal de Cáceres con la diferencia y el cambio de época se cuela en la conversación. Relata cómo en su infancia ser un chico interesado en el arte lo convertía en “el raro de la escuela”. Valora que las generaciones actuales viven la diversidad como algo natural: “Por suerte los tiempos han cambiado, y hay un montón de cosas que ya vienen incorporadas en las nuevas generaciones que ni se preguntan, que nosotros teníamos que rotular”. En ese proceso, el vínculo con su hija Amelia y el intercambio familiar refuerzan la idea de aprendizaje mutuo: “Lo que uno le enseña a sus hijos es lo que uno aprende de sus hijos. Yo soy consciente de eso”.

La metáfora del trasplante de corazón funciona como detonante para hablar de segundas oportunidades y de la posibilidad de cambio. “La obra, de alguna manera, toma esto como excusa, como cualquier hecho traumático que hace que la vida te cambie. Y por ahí es pedir un permiso para que algo que estaba adentro y que no le dabas, aflore”, concluye

La entrevista completa a Luciano Cáceres

Paraíso es un unipersonal de la dramaturga española Inmaculada Alvear, que narra la historia de Juan Valero, un poderoso empresario que, tras recibir un trasplante de corazón, comienza a percibir la memoria de su donante: una mujer prostituta, dominicana, oriunda de un barrio llamado Paraíso de Dios. El actor nos cuenta todos los detalles de la puesta en escena

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