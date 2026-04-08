El hermano de Mauro Icardi contó el gesto que tuvo la China Suárez con su familia: “Estuvimos todos a disposición”

El hermano menor del delantero confesó que la actriz le mandó un mensaje (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

El apellido Icardi volvió a ser noticia más allá del fútbol y los flashes mediáticos, esta vez por la tensión persistente entre los hermanos Guido, Mauro e Ivana. Invitado a La Mañana con Moria (El Trece), Guido Icardi habló sin filtros sobre la distancia familiar, la exposición mediática que implica el apellido, y sorprendió al revelar el gesto que tuvo China Suárez —actual pareja de Mauro— al principio de su relación.

Durante la charla con Moria Casán, Guido dejó en claro que el distanciamiento de Mauro no es solo con él: “Cuando toma esa distancia, él la toma con toda nuestra familia. Se acerca por momentos a mi padre, ahora se acerca un poco a mi madre, pero él se distancia. Es algo que no voy a entender nunca”, lamentó el tatuador, y aseguró que no tiene interés en hablar mal de su hermano. “Nunca dije nada malo de él”.

La exposición mediática fue otro de los temas inevitables: “A cualquier lado que voy pasa lo mismo: ‘¿Ah, sos el hermano de Mauro? ¿y Wanda?’ Me viene solo”, reconoció el joven, mientras Moria le advertía que el apellido Icardi siempre será motivo de interés público.

Guido aseguró que Eugenia le escribió cuando inició su relación con Mauro para conciliar la interna familiar

Al referirse a la China, el hermano del delantero sorprendió al contar una actitud de la actriz: “Con Eugenia al principio, cuando empezaron con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram. Me dijo que quería ser mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos”. Según relató, la actriz intentó acercar posiciones y hasta visitó Rosario, la ciudad natal de los Icardi, para compartir encuentros familiares: “Estuvo en casa de mi papá, estuvimos todos a disposición de que si ella quería hacer algo”.

El joven aclaró que la familia siempre recibió con los brazos abiertos a las parejas de sus hijos y que los encuentros familiares se viven con naturalidad: “Nosotros somos una familia humilde. Aceptamos todas las parejas que traiga mi hermano, tanto como las que traiga yo o mi hermana. Siempre los reciben con amor, el ego se deja en la puerta”. Sobre el costado más distendido, recordó: “Mi papá es superanfitrión, le encanta recibir gente en casa, siempre hay amigos, siempre estamos superbuena onda”.

Así, entre recuerdos, anécdotas y gestos de acercamiento frustrados, Guido Icardi dejó en evidencia la compleja dinámica interna del clan y la dificultad de recomponer vínculos en una familia marcada por la exposición y las distancias.

Guido se negó a dar una opinión de la actual pareja de su hermano (Instagram)

Esta conversación con Moria se dio luego de una serie de historias que compartió Guido acerca de la interna familiar, que es tema de conversación hace casi una década. Consultado sobre si volvió a pelearse con Wanda Nara o si estaba nuevamente alineado con Mauro, Guido optó por un tono maduro y desdramatizador: “Yo no me peleo con nadie, ya estoy grande para eso”. Cuando le preguntaron si invitaría al futbolista y a la China Suárez a una cena, no dudó en dejar en claro que la puerta está abierta, pero que la respuesta no depende de él: “Vuelvo a lo mismo, yo los invito, otra cosa es que respondan”.

El vínculo con Mauro quedó más expuesto ante la pregunta de si se reencontraron durante la reciente visita del futbolista a Buenos Aires. Guido fue escueto: “No”. Algo similar ocurrió con su hermana Ivana, a quien tampoco vio en su estadía argentina: “No me avisó nada, así que supongo que no me querrá ver”.

Al ser consultado por su opinión sobre la China Suárez, Guido fue terminante: “No la conozco”, cortando cualquier especulación mediática. Las respuestas, entre la ironía, la distancia y el sincericidio, reflejaron un presente familiar atravesado por desacuerdos, falta de diálogo y pocas ganas de reconciliación.