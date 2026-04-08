El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El guitarrista segundo de la banda de música tropical fue víctima de un siniestro vial (Instagram)

Tanto la preocupación como la angustia sacuden al mundo de la cumbia santafesina tras el grave accidente sufrido por Emiliano Galeano, guitarrista de Los del Fuego. El músico se encuentra internado en estado delicado luego de protagonizar un fuerte choque en moto en las afueras de La Plata, mientras circulaba por la Ruta 36. La noticia, que se conoció durante la jornada del martes, impactó de inmediato en colegas, fanáticos y en la comunidad artística, que aguardan novedades sobre su evolución y multiplican los mensajes de apoyo en este momento crítico.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 40 de la transitada ruta, en jurisdicción de Berazategui, cuando la motocicleta Honda GLH en la que viajaba Galeano, sin patente visible, impactó por causas que aún se investigan contra un Nissan Kicks. Fuentes policiales informaron al portal 0221 que el auto presentaba daños de consideración en la luneta trasera, evidencia de la violencia del choque.

Según la cuenta especializada @hechosyderecho, el accidente tuvo lugar el 6 de abril, sobre la mano descendente de la Ruta 36. Personal policial acudió rápidamente tras un llamado al 911 y constató la gravedad de la colisión. En la moto viajaban dos personas: Emiliano Galeano y su acompañante, Jimena Corona. Ambos fueron asistidos en el lugar por una ambulancia y trasladados de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanecen bajo observación médica.

Las imágenes del siniestro en el que estuvo involucrado el guitarrista de la banda (X)

El parte policial detalló que Galeano fue internado en estado reservado, mientras que Corona también quedó bajo control profesional. Los vehículos involucrados fueron rápidamente removidos a la banquina para evitar complicaciones en el tránsito, que pudo restablecerse poco después. La investigación quedó en manos de la UFI N° 7 de Berazategui, bajo la carátula de “lesiones culposas”, mientras se aguardan peritajes para determinar la mecánica exacta del hecho.

La noticia encendió las alarmas entre los seguidores de Los del Fuego, quienes rápidamente colmaron las redes sociales de mensajes de aliento y preocupación. “Qué terrible”, “Espero que esté bien”, “Horrible situación”, fueron apenas algunas de las expresiones que se multiplicaron en las últimas horas. La banda, con más de tres décadas de historia y símbolo indiscutido de la cumbia santafesina, recibió también el apoyo de colegas y referentes del género, todos unidos en la esperanza de una pronta recuperación para Emiliano.

Los del Fuego ya han atravesado momentos difíciles en el pasado, como la pérdida de su fundador, Juan Carlos “Banana” Mascheroni, en mayo de 2019. La figura de Emiliano Galeano es clave dentro de la formación, tanto por su talento en el escenario como por el vínculo estrecho con la comunidad de fans que sigue cada paso de la banda. En ese marco, el estado de salud del guitarrista se transformó en tema de conversación y preocupación en la escena tropical argentina.

En 2019, la banda sufrió la pérdida de su líder, Juan Carlos "Banana" Mascheroni (Facebook)

Por ahora, el hermetismo domina el entorno del músico y solo trascendieron detalles básicos sobre su cuadro. Las próximas horas serán determinantes para conocer su evolución y el alcance real de las lesiones sufridas. Mientras tanto, la investigación judicial avanza para esclarecer las circunstancias del accidente, que volvió a poner en primer plano la problemática de la seguridad vial en las rutas que rodean las grandes ciudades del país.

Mientras la familia y amigos del guitarrista permanecen pendientes de su evolución, el eco de sus guitarras y la energía de Los del Fuego siguen sonando en cada mensaje de apoyo, cada oración y cada muestra de solidaridad. La esperanza, compartida por todos, es que Emiliano logre superar este difícil momento y vuelva a ser protagonista de la fiesta y la alegría que siempre supo transmitir desde la música.