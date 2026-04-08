Del total black a la elegancia chic: los looks de Adrián Suar y Rocío Robles para su primera salida pública

Adrián Suar y Rocío Robles en su primera salida oficial en calle Corrientes (RSFotos)

El telón volvió a levantarse para Guillermo Francella en la siempre vibrante calle Corrientes, y el resultado fue una noche que combinó teatro, figuras y una puesta que ya empieza a dar que hablar. El estreno de Desde el jardín, adaptación de la novela Being There, marcó su esperado regreso a los escenarios con una propuesta que equilibra humor, ironía y una mirada aguda sobre la sociedad contemporánea. Bajo la dirección de Marcos Carnevale, la obra se presenta en el Teatro Metropolitan y reúne un elenco de peso que incluye a Andrea Frigerio, Daniel Miglioranza y Martín Seefeld, entre otros nombres reconocidos.

La función de prensa, realizada la noche de este martes, se transformó en una verdadera postal del espectáculo argentino. Desde temprano, la alfombra del teatro fue escenario de reencuentros, flashes y saludos cómplices entre colegas. Pero si hubo una dupla que concentró todas las miradas, fue la de Adrián Suar y Rocío Robles. La pareja —que no se presentaba en público desde diciembre de 2025— eligió este evento y su presencia funcionó como un imán para fotógrafos y curiosos. Él, además, en su rol de productor, vivió la noche con una doble intensidad.

Arián Suar y Rocío Robles atienden a los medios de comunicación durante la presentación de la obra teatral Desde el jardín

Entre los invitados, la lista fue tan extensa como variada. El respaldo familiar al actor llegó de la mano de sus hijos Nicolás y Yoyi y de su hermano, Ricardo. Además, Benjamín Vicuña, Martín Bossi, Coco Fernández, Pablo Codevila, Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y sus hijos, además de Gustavo Bermúdez, Verónica Varano y Diego Peretti, entre muchas otras figuras que no quisieron perderse uno de los debuts más esperados de la temporada.

Pero más allá del escenario, el evento también tuvo su capítulo paralelo en la estética de los invitados. La noche dejó ver una marcada tendencia hacia la elegancia relajada: trajes de líneas limpias, blazers como piezas centrales y una paleta dominada por tonos neutros y combinaciones monocromáticas. Sin estridencias, los looks apostaron a una sofisticación sutil, donde cada elección pareció pensada para acompañar —y no competir— con el brillo del acontecimiento. Aunque Adrián Suar y su look total black informal y Rocío Robles con un conjunto de saco y pantalón en tono rosa claro satinado se hayan llevado buena parte de los flashes.

Cada vez más afianzados, Adrián Suar y Rocío Robles se animaron a enfrentar las cámaras de televisión

Los mejores looks del estreno

Yoyi Francella acompañó a su padre en un nuevo estreno teatral

Ricardo Francella, hermano de Guillermo, y su pareja posan en la alfombra verde del Metropolitan

Nicolás Francella posa sonriente frente durante la presentación de la obra teatral 'Desde el jardín'

Andrea Frigerio, una de las protagonistas de la obra, junto con su pareja, Lucas Bocchino

Ariel Staltari posa sonriente en el estreno de la obra 'Desde el jardín', celebrando la llegada de esta nueva producción teatral

Manuel Vicente, compañero de Francella en El Encargado

Ingrid Grudke

David Masajnik y su esposa Victoria Arrabaca

Virginia Elizalde y Coco Fernández posan sonrienten y de la mano en una gran noche de teatro

Inés Palombo y Nicolás Ugarte

Arturo Puig posa en la alfombra verde durante el estreno de la obra de teatro "Desde el jardín" (RS Fotos)

Benito Fernández y Soledad Solaro presentes en el estreno

Carlos Portaluppi posa en el estreno de la obra 'Desde el jardín'

Gerardo Grieco, Director General del Teatro Colón

Eduardo Blanco posa en la alfombra durante el estreno de la obra teatral Desde el jardín

Diego Peretti y su pareja asistieron al estreno de la obra de teatro Desde el jardín

Pablo Codevilla y Noelí Calvo

Fernando Lupiz y su look acorde a un anochecer lluvioso

Flavia Palmeiro y su pareja, el productor Luis Scalella

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

Laurencio Adot y Damián Romero

La periodista Susana Roccasalvo

Marcelo De Bellis y Sol Grasso

Benjamín Vicuña presente en el estreno

El jefe de gobierno porteño Jorge Macri y su esposa, la periodista María Belén Ludueña

Dai Fernández asistió sin su novio, Nicolás Vázquez

Campera de cuero y jeans oversize para Martín Bossi y su nuevo look de bigote

Fabián Zitta posa para los fotógrafos en la alfombra verde del evento

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, acompañados por sus hijos Taina, Tiziano y Benicio

Nequi Galotti y su hijo Santos

Julieta Nair Calvo

Dan Breitman

Laurita Fernández a pura sonrisa en la alfombra verde

Gino Bogani y Mora Furtado, elegancia pura

El conductor Diego Leuco

Dario Turovelzky y Sofía Soldati

El periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena

Carla Conte y Ezequiel Corbo

Mauricio Dayub

Sebastián Presta

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé esperan su primer hijo juntos

El Puma Goity y Marcelo González, presentes en la premiere

Daniel Aráoz

Marcos Carnevale

Mirta Wons

Tete Coustarot

Fotos: RSFotos