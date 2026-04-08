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Del total black a la elegancia chic: los looks de Adrián Suar y Rocío Robles para su primera salida pública

La pareja asistió al estreno de la nueva obra de Guillermo Francella, donde él además es productor. Benjamín Vicuña, Jorge Macri con Belén Ludueña y Valeria Mazza en familia y más famosos posaron en la alfombra verde

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Adrián Suar y Rocío Robles en su primera salida oficial en calle Corrientes (RSFotos)
Adrián Suar y Rocío Robles en su primera salida oficial en calle Corrientes (RSFotos)

El telón volvió a levantarse para Guillermo Francella en la siempre vibrante calle Corrientes, y el resultado fue una noche que combinó teatro, figuras y una puesta que ya empieza a dar que hablar. El estreno de Desde el jardín, adaptación de la novela Being There, marcó su esperado regreso a los escenarios con una propuesta que equilibra humor, ironía y una mirada aguda sobre la sociedad contemporánea. Bajo la dirección de Marcos Carnevale, la obra se presenta en el Teatro Metropolitan y reúne un elenco de peso que incluye a Andrea Frigerio, Daniel Miglioranza y Martín Seefeld, entre otros nombres reconocidos.

La función de prensa, realizada la noche de este martes, se transformó en una verdadera postal del espectáculo argentino. Desde temprano, la alfombra del teatro fue escenario de reencuentros, flashes y saludos cómplices entre colegas. Pero si hubo una dupla que concentró todas las miradas, fue la de Adrián Suar y Rocío Robles. La pareja —que no se presentaba en público desde diciembre de 2025— eligió este evento y su presencia funcionó como un imán para fotógrafos y curiosos. Él, además, en su rol de productor, vivió la noche con una doble intensidad.

Esyreno es entrevistado por periodistas con micrófonos y cámaras frente a un fondo amarillo que anuncia la obra teatral "Desde el jardín"
Arián Suar y Rocío Robles atienden a los medios de comunicación durante la presentación de la obra teatral Desde el jardín

Entre los invitados, la lista fue tan extensa como variada. El respaldo familiar al actor llegó de la mano de sus hijos Nicolás y Yoyi y de su hermano, Ricardo. Además, Benjamín Vicuña, Martín Bossi, Coco Fernández, Pablo Codevila, Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y sus hijos, además de Gustavo Bermúdez, Verónica Varano y Diego Peretti, entre muchas otras figuras que no quisieron perderse uno de los debuts más esperados de la temporada.

Pero más allá del escenario, el evento también tuvo su capítulo paralelo en la estética de los invitados. La noche dejó ver una marcada tendencia hacia la elegancia relajada: trajes de líneas limpias, blazers como piezas centrales y una paleta dominada por tonos neutros y combinaciones monocromáticas. Sin estridencias, los looks apostaron a una sofisticación sutil, donde cada elección pareció pensada para acompañar —y no competir— con el brillo del acontecimiento. Aunque Adrián Suar y su look total black informal y Rocío Robles con un conjunto de saco y pantalón en tono rosa claro satinado se hayan llevado buena parte de los flashes.

Cada vez más afianzados, Adrián Suar y Rocío Robles se animaron a enfrentar las cámaras de televisión
Cada vez más afianzados, Adrián Suar y Rocío Robles se animaron a enfrentar las cámaras de televisión

Los mejores looks del estreno

Mujer joven de pie, vestida con blazer negro, vestido con encaje y botas altas, posa en una entrada con césped artificial y una valla que dice 'Teatro Metropolitan'
Yoyi Francella acompañó a su padre en un nuevo estreno teatral
Pareja sonriente posa en evento nocturno. Ella, con blusa estampada, sostiene un paraguas. Él, con bigote, gafas y saco a rayas. De fondo, letreros de Ibis Hotel y Teatro Apolo
Ricardo Francella, hermano de Guillermo, y su pareja posan en la alfombra verde del Metropolitan
Un hombre sonriente con barba, chaqueta negra, camiseta gris y pantalones negros posa de pie frente a un cartel amarillo y césped artificial
Nicolás Francella posa sonriente frente durante la presentación de la obra teatral 'Desde el jardín'
Un hombre y una mujer sonrientes, vestidos de oscuro, sostienen ramos de flores y regalos envueltos. Están de pie sobre césped artificial
Andrea Frigerio, una de las protagonistas de la obra, junto con su pareja, Lucas Bocchino
Hombre con barba, chaqueta negra y pantalones caqui, posando de pie en una alfombra de césped artificial verde. Detrás hay un muro amarillo con texto negro
Ariel Staltari posa sonriente en el estreno de la obra 'Desde el jardín', celebrando la llegada de esta nueva producción teatral
Hombre calvo sonriente con abrigo azul oscuro y camisa celeste de pie sobre césped artificial. Detrás, un cartel amarillo con texto negro 'DESDE EL JARDÍN'
Manuel Vicente, compañero de Francella en El Encargado
Mujer rubia de cabello corto, con top y falda negros, posa sonriente sobre césped artificial y fondo amarillo con letras grandes
Ingrid Grudke
Una mujer sonriente con gabardina negra y un hombre con gafas azules posan sobre césped artificial ante un cartel amarillo con letras grandes
David Masajnik y su esposa Victoria Arrabaca
Dos personas, una mujer rubia y un hombre de cabello oscuro, posan sonrientes y de la mano sobre una alfombra verde que simula césped, frente a un fondo amarillo con texto
Virginia Elizalde y Coco Fernández posan sonrienten y de la mano en una gran noche de teatro
Un hombre con barba y una mujer rubia posan de pie sobre una alfombra verde que simula césped, frente a un fondo amarillo brillante
Inés Palombo y Nicolás Ugarte
Hombre de edad con saco azul marino, corbata y pañuelo rosa posa sobre césped artificial frente a un gran cartel amarillo con letras negras
Arturo Puig posa en la alfombra verde durante el estreno de la obra de teatro "Desde el jardín" (RS Fotos)
Un hombre y una mujer sonrientes posan de pie frente a un telón amarillo con letras negras "Desde el jardín" y sobre un suelo de césped artificial
Benito Fernández y Soledad Solaro presentes en el estreno
Un hombre con barba, blazer azul oscuro, camisa negra y jeans, posa de pie frente a un panel amarillo con texto y sobre césped artificial verde
Carlos Portaluppi posa en el estreno de la obra 'Desde el jardín'
Hombre con traje y gafas sonríe, de pie sobre césped artificial. Fondo amarillo con letras grandes oscuras parcialmente visibles
Gerardo Grieco, Director General del Teatro Colón
Hombre de cabello gris y barba, vestido con chaqueta azul y jeans, de pie sobre césped artificial frente a una pared amarilla con letras grandes negras
Eduardo Blanco posa en la alfombra durante el estreno de la obra teatral Desde el jardín
Una mujer con chaqueta blanca y un hombre con chaqueta de cuero negra posan frente a un muro amarillo con texto y suelo de césped artificial
Diego Peretti y su pareja asistieron al estreno de la obra de teatro Desde el jardín
Dos personas, una mujer con cabello rizado y un hombre, se toman de la mano y sonríen frente a un fondo amarillo con letras negras y césped verde artificial
Pablo Codevilla y Noelí Calvo
Daniel Miglioranza, hombre de cabello gris y chaqueta azul, sonríe a cámara sobre césped artificial verde con un paraguas en mano, frente a un cartel amarillo
Fernando Lupiz y su look acorde a un anochecer lluvioso
Dos personas, un hombre con gabardina azul y una mujer con blazer negro y vestido morado, posan sonrientes frente a un fondo amarillo con texto y césped artificial
Flavia Palmeiro y su pareja, el productor Luis Scalella
Hombre y mujer sonrientes de pie sobre césped artificial. Él viste camisa blanca y pantalones cargo, ella un traje negro y camisa blanca. Fondo amarillo con texto
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Dos hombres de pie sonríen ante un fondo amarillo con texto negro y césped artificial. Uno lleva gorra, traje negro y bandolera; el otro, saco azul y jeans
Laurencio Adot y Damián Romero
Una mujer rubia sonriente con saco beige y pantalón marrón posa frente a un telón amarillo con el título de una obra y nombres de actores, sobre césped artificial
La periodista Susana Roccasalvo
Hombre en traje azul oscuro y mujer en mono vaquero gris posan sonrientes frente a un fondo amarillo con letras grandes y césped artificial verde
Marcelo De Bellis y Sol Grasso
Hombre sonriente con chaqueta verde oscuro y pantalones oscuros, de pie sobre césped artificial. Fondo amarillo con letras grandes azules parcialmente visibles
Benjamín Vicuña presente en el estreno
Un hombre con traje azul y una mujer con vestido y abrigo negros posan sonriendo frente a un telón amarillo con el título de una obra y letras grandes
El jefe de gobierno porteño Jorge Macri y su esposa, la periodista María Belén Ludueña
Mujer con trench claro, vestido negro y boina posa frente a un fondo amarillo con letras negras y césped artificial en el suelo
Dai Fernández asistió sin su novio, Nicolás Vázquez
Hombre con bigote, chaqueta de cuero negra, pantalones morados y zapatillas blancas, posando frente a un fondo amarillo con letras oscuras y césped artificial verde
Campera de cuero y jeans oversize para Martín Bossi y su nuevo look de bigote
Hombre calvo con barba corta, viste chaqueta de cuero negra y pantalón oscuro, posa frente a un fondo amarillo con texto y un suelo de césped artificial
Fabián Zitta posa para los fotógrafos en la alfombra verde del evento
Cinco personas, tres jóvenes y dos adultos, posan sonrientes en el estreno de 'Desde el jardín', frente a un cartel amarillo y una alfombra verde
Valeria Mazza y Alejandro Gravier, acompañados por sus hijos Taina, Tiziano y Benicio
Hombre y mujer sonríen, posando frente a fondo amarillo con texto negro y césped artificial. Él con saco azul y camiseta blanca; ella, saco negro y pantalones brillantes
Nequi Galotti y su hijo Santos
Mujer con cabello oscuro, abrigo de piel negro, blusa estampada y jeans anchos posa sonriendo ante un fondo amarillo con texto y césped artificial verde
Julieta Nair Calvo
Un hombre con barba, chaqueta oscura y jeans azules sonríe de pie frente a un cartel amarillo con letras grandes y parte de un suelo de césped artificial
Dan Breitman
Mujer sonriente de cabello rubio, top negro, minifalda de cuadros y botas altas negras, posa frente a un telón amarillo con texto y césped verde
Laurita Fernández a pura sonrisa en la alfombra verde
Un hombre y una mujer sonrientes posan de pie frente a un telón amarillo con el título "DESDE EL JARDÍN" y un suelo de césped artificial verde
Gino Bogani y Mora Furtado, elegancia pura
Hombre de barba sonríe, vistiendo sudadera azul oscuro y jeans, sobre césped artificial. Fondo amarillo con las letras "JARDÍN" y "Jerzy Kosinski"
El conductor Diego Leuco
Un hombre y una mujer sonríen frente a un fondo amarillo con letras grandes. Él lleva chaqueta azul, camisa negra y vaqueros; ella, blusa a rayas y vaqueros. Ambos están de pie sobre césped artificial
Dario Turovelzky y Sofía Soldati
Un hombre con traje azul y una mujer con gabardina negra sonríen, posando en una alfombra de césped artificial verde frente a un fondo amarillo con letras negras grandes en el estreno de la obra
El periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena
Un hombre y una mujer de cabello gris posan sonrientes, tomados de la mano, sobre césped artificial frente a un telón amarillo con letras negras grandes
Carla Conte y Ezequiel Corbo
Un hombre sonriente con gorra, chaqueta azul marino, pantalón oscuro y zapatillas, de pie sobre césped artificial frente a un cartel amarillo con texto azul, haciendo un pulgar arriba
Mauricio Dayub
Hombre calvo con gafas, chaqueta a cuadros roja y azul, jeans y zapatillas deportivas, de pie frente a un fondo amarillo con letras negras grandes y césped artificial
Sebastián Presta
Hombre y mujer sonrientes posan en un evento, el hombre con chaqueta negra abraza a la mujer de blanco mientras se toman de la mano sobre césped artificial
Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé esperan su primer hijo juntos
Tres hombres caminan sobre una alfombra verde; el del centro, calvo y con barba, viste traje azul oscuro y camisa blanca, mirando al frente
El Puma Goity y Marcelo González, presentes en la premiere
Hombre calvo con barba y gafas de sol sonríe a cámara, vistiendo chaqueta y pantalones negros, de pie en un evento con decoración de jardín
Daniel Aráoz
Un hombre de mediana edad con barba y chaqueta oscura sonríe, posando junto a un hombre más joven. Están en un evento con decoración verde y césped artificial en el suelo
Marcos Carnevale
Mujer de mediana edad con cabello oscuro recogido, vistiendo un gabán beige sobre una camisa floral, pantalones y zapatos negros, posa en un evento
Mirta Wons
Mujer rubia sonriente con chaqueta acolchada marrón, blusa de leopardo, pantalones anchos y zapatos a juego, sosteniendo bolso plateado y bufanda beige sobre césped artificial
Tete Coustarot

Fotos: RSFotos

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