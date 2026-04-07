Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

En abril de 2025, Majo Martino vivió un particular momento al entrevistar a Simone Susinna en una alfombra roja (Puro Show – El Trece)

En el universo de las alfombras rojas y los encuentros inesperados, a veces la chispa cruza fronteras y el tiempo parece jugar a favor de las coincidencias. Eso fue lo que sucedió entre Majo Martino y el actor italiano Simone Susinna, quienes en abril pasado protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Premios Platino 2025. Aquella vez, las miradas, las bromas y una química innegable dejaron a todos preguntándose si el flechazo quedaría solo en una anécdota de evento o si la historia tendría algún capítulo más. Contra todos los pronósticos, el destino volvió a cruzarlos y fue la propia Majo quien decidió compartir el reencuentro con sus seguidores, encendiendo de nuevo las redes sociales.

“Simone Susinna @susinnasimone un año después”, escribió la periodista, acompañando la frase con una foto del reciente cruce “versión Miami”. En la imagen, Majo luce un vestido marrón, lentes a juego y una camisa blanca anudada, mientras que Simone optó por una camisa y gorra amarillo claro y lentes oscuros, ambos relajados y sonrientes. Pero la nostalgia también tuvo lugar: Majo sumó a la publicación la foto de su primer encuentro, al que denominó “versión Madrid”, donde ella llevaba un vestido rojo con pañuelo y labial al tono, y Simone lucía un look total-black, impecable para la gala.

La publicación fue celebrada por colegas como Naza Di Serio, Evangelina Anderson y Matilda Blanco, así como por fans que no tardaron en comentar: “Enamorada de ese hombre”; “Me gusta esa pareja”; “Linda pareja”; “Diosa, mereces lo mejor”; “Son una bomba”; “Ahora queremos la versión en Buenos Aires”. El shippeo quedó instalado y las fotos no hicieron más que avivar las especulaciones.

La periodista y Simone Susinna volvieron a encontrarse durante su viaje por Miami (Instagram)

Cabe recordar que el primer encuentro entre Majo y Simone fue tema de conversación en el equipo de Puro Show (El Trece), especialmente luego de viralizarse el video de la entrevista. En ese entonces, la química entre ambos fue evidente. “Amo Argentina demasiado”, dijo Simone, mientras Martino le lanzaba sin filtros: “Sos muy hot”. El actor, con picardía, respondió que planeaba visitar el país “muy pronto” y, cuando Majo le consultó la fecha, él contestó entre risas: “Tomorrow (mañana)”.

Tras la entrevista, Majo fue invitada a un móvil donde compartió su opinión sobre el encuentro: “Tremendo, apareció este bombón por la alfombra roja y varios de los que estábamos ahí nos preguntamos quién era”. La periodista se sinceró sobre el detrás de escena: “Yo ni siquiera sabía si nos servía a nosotros o no”, bromeó. Cuando le preguntaron si había habido algo fuera de cámara, fue clara: “No, si ustedes supieran, es una fantasía, ellos se sacan fotos con uno y con otro y después terminan agotados de trabajar tanto en la alfombra roja”.

Majo Martino y el actor italiano Simone Susinna posan juntos en la alfombra roja de los Premios Platino 2025 (Instagram)

Sin embargo, los guiños y los encuentros casuales alimentan el juego y la ilusión de sus seguidores. El cruce en Miami, a un año del primero, demostró que la historia entre Majo y Simone sigue sumando capítulos, aunque sea solo en el terreno de la complicidad y el humor. La periodista, lejos de ocultar su simpatía por el actor, disfruta del ida y vuelta y comparte cada guiño con su comunidad, que no deja de soñar con una versión de este “romance” en Buenos Aires.

Por ahora, cada imagen juntos multiplica los comentarios y el entusiasmo de los fans, que analizan cada gesto y cada palabra en busca de pistas sobre el futuro del vínculo. En tiempos donde las historias de amor reales y las fantasías del espectáculo se mezclan, Majo y Simone demuestran que, a veces, basta una mirada y un encuentro fugaz para crear una narrativa que atrape y divierta a todos.