Flor Peña sorprende con su nuevo desafío: “No iba a hacer teatro, pero me encantó este proyecto”

Florencia Peña se suma a Las Hijas

Florencia Peña se incorpora a Las Hijas, una de las piezas más celebradas de la cartelera teatral porteña, marcando así un nuevo capítulo en la exitosa travesía de la obra por el Paseo La Plaza. La actriz, reconocida por su versatilidad y carisma, acepta el desafío de sumarse a un elenco ya consolidado, en reemplazo de Julieta Díaz, quien debió alejarse de las funciones debido a una hernia de disco.

El regreso a los escenarios será este jueves 9 de abril y para Florencia Peña está marcado por la alegría de un reencuentro largamente esperado: “Las amo a ellas dos, las actrices me parecen geniales”, aseguró a Teleshow al referirse a sus compañeras de elenco, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Obra "Las Hijas" con Julieta Díaz, quien será reemplazada por Florencia Peña, Soldead Villamil y Pilar Gamboa

Tras atravesar una etapa en la que las funciones se detuvieron debido a que Julieta (Díaz) tuvo “algunos problemas de salud”, la intérprete reconoció que la propuesta laboral alteró sus planes: “No iba a hacer teatro, pero la verdad de que este proyecto me encantó”, admitió Peña.

En este sentido, reveló las conversaciones que tuvo con el director de la obra: “Con Adrián (Suar) veníamos de proyectos en los que no pudimos coincidir y ahora lo logramos, así que estoy muy feliz”, expresó con una sonrisa a Teleshow.

En Las Hijas, Peña interpreta a María José, una psiquiatra forense

En Las Hijas, Peña interpreta a María José, una psiquiatra forense que, pese a su experiencia profesional, tropieza con los dilemas emocionales que implica cuidar a una madre diagnosticada con alzheimer. La actriz aporta su propio sello al personaje, brindando matices que enriquecen la trama y otorgan una nueva perspectiva a las relaciones que se tejen en escena.

Una obra sobre madres, hijas y memorias compartidas

La actriz Florencia Peña se une a sus dos compañeras de elenco, Pilar Gamboa y Soledad Villamil

En el centro de la historia se encuentra Elena, jubilada y madre de tres mujeres adultas que, tras recibir el diagnóstico de alzheimer, enfrenta junto a sus hijas una noche de decisiones y confesiones. Cada una de las hermanas, con sus diferencias y heridas, pone sobre la mesa recuerdos, reproches y expectativas no cumplidas.

El texto, de tono sensible y cargado de humor, explora la complejidad de los vínculos familiares. Inés, la tarotista con un don particular; María José, la psiquiatra forense incapaz de abordar los conflictos personales; y Roberta, la artista plástica frustrada que busca su lugar a través de un emprendimiento de catering, conforman un trío tan dispar como entrañable.

A lo largo de la obra, las tres deben decidir cómo acompañar a su madre en este nuevo tramo de la vida. Las discusiones, los malentendidos y las muestras de afecto ponen en evidencia que, aunque comparten la misma madre, cada una guarda una versión distinta de Elena. La historia invita a pensar en la maternidad, el paso del tiempo y la dificultad de aceptar los cambios irreversibles que trae la vida.

Soledad Villamil, una de las protagonistas de Las Hijas. La obra continúa sumando funciones en Paseo La Plaza y mantiene su posición como una de las propuestas teatrales más celebradas de la cartelera porteña

La obra se caracteriza por diálogos ágiles, situaciones reconocibles y una mirada honesta sobre los lazos familiares. El elenco, ahora con la presencia de Florencia Peña, sostiene el pulso de una comedia que no teme asomarse al drama sin abandonar la calidez.

La llegada de Peña suma una dosis de frescura y experiencia a la propuesta. Su recorrido en televisión, cine y teatro la convierte en una figura capaz de adaptarse a distintos registros, lo que genera entusiasmo entre quienes valoran su trayectoria. Luego de las experiencias en musicales con Mamma Mia! y Pretty Woman, la actriz asume el reto de integrarse a un grupo que ya ha encontrado su ritmo, aportando su mirada sobre el personaje de María José.

La trama de Las Hijas aborda el paso del tiempo, la maternidad, la memoria y los retos del cuidado familiar desde una óptica sensible y con humor

La obra propone una reflexión sobre el cuidado, el amor y la memoria, invitando a cada espectador a preguntarse por su propia historia familiar y la forma en que recuerda —y cuida— a quienes lo rodean.