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Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

En pleno revuelo mediático, la oriunda de Entre Ríos compartió su día a día en Japón, desde maratones de series con Duki hasta tardes de spa, dejando atrás los rumores

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La cantante de Entre Ríos compartió su viaje junto a Duki a Tokio

Entre peleas, duros posteos e Indirectas en medio de shows, el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no para de crecer. Sin embargo, tras el descargo de la Triple T durante su espectáculo en Tucumán, la oriunda de Entre Ríos eligió el silencio como escudo. Más allá de eso, en las últimas horas, la intérprete de “Tu cree en mí” mostró qué estaba haciendo mientras el escándalo explotaba y hacía temblar los cimientos de la escena urbana argentina.

Mediante un carrete en su cuenta de Instagram, y un extenso vlog en su canal de YouTube, Mernes mostró cómo vivió esos días de intensidad. Lejos de los flashes y las cámaras, la joven buscó aislarse de las redes y apoyarse en el cariño de Duki, su novio, y dos amigos cercanos. “A pedido de ustedes, episodio de Japón ya disponible”, escribió la cantante junto a un posteo en su cuenta para compartir la noticia con sus seguidores.

“Arranco una nueva aventura”, comenzó diciendo a cámara Mernes, mientras esperaba a que el avión d. Luego, la joven contó cómo planeaba ‘matar’ las horas junto a Duki en su viaje: “Estamos indecisos, no sabemos si seguir con Death Note o terminar Gossip Girl”. Lejos de darle pie a su novia, el trapero argumentó: “Vamos a seguir con Death Note. Acá no hay ninguna indecisión. Viste Game of Thrones que dura ocho temporadas. Estos duran 20 minutos”.

Sin embargo, Emilia se defendió: “Pero es la mejor serie de la historia, no tiene comparación. Nos vemos llegando a Tokio”. Al otro día, una vez que arribó a tierras niponas, la joven asistió a un spa de uñas junto a su amiga, demostrando que el cambio horario no le había afectado: “Hoy nos tocó un día lluvioso, va a ser un día para mí, para ponerme bella. Mauro se quedó durmiendo porque el cambio horario es terrible. Estamos 12 horas más. Son las tres de la tarde, o sea que son las 3 de la mañana en Argentina. Yo dormí en todo el viaje, así que llegué acá con pilas para disfrutar del día. Tengo la esperanza de que me voy a acomodar pronto”.

La fuerte indirecta de Tini Stoessel a Emilia Mernes en medio de su show

Además, Emilia aprovechó para disfrutar de la gastronomía local. Fue así como asistió a un local de Ramen en el cual, a través de una computadora, elegía cómo preparar su plato. Horas después, la joven fue a un negocio de juegos donde, junto a Duki, se animaron gastar su dinero en intentar sacar un peluche de Pokémon con las clásicas garras. Afortunadamente, después de varios intentos, cumplieron su objetivo.

Durante el video, Emilia mostró su paso junto a Duki por la ciudad de Nara, donde caminó junto a los ciervos icónicos del lugar. También disfrutó de karaokes y dulces meriendas. Ya una vez en el avión de regreso, la joven compartió su tristeza por el final de su viaje. En esa línea, su novio afirmó: “El mejor viaje de mi vida”.

A pocas semanas de que se hiciera público el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, la situación parecía estabilizarse tras la defensa de la entrerriana y su entorno en redes sociales. Sin embargo, la calma se interrumpió días atrás durante un show de Stoessel en Tucumán, donde la cantante hizo una referencia indirecta al conflicto y a quienes la lastimaron. “Es un tema delicado”, expresó ante su público.

Durante uno de los primeros segmentos del recital, Stoessel se dirigió a los presentes para reflexionar sobre el momento que atraviesa. Aclaró que la situación no está vinculada con la pérdida de un embarazo ni con episodios de depresión. “Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y procesos para asimilar lo que sucede”, explicó la artista.

Emilia Mernes compartió el detrás de escena de su viaje a Japón
Emilia Mernes compartió el detrás de escena de su viaje a Japón

Stoessel también manifestó su descontento con la cobertura mediática: “Me parece injusto que se esté llevando todo hacia un lado que no es. Por ahora prefiero dejarlo acá”. Dirigiéndose a sus seguidores, pidió que no alimenten especulaciones: “Por favor, no empiecen a contar ni a decir nada. Les abro mi corazón y les digo que es algo muy delicado. Por ahora elijo el silencio. Los amo. Gracias”.

Las declaraciones de Tini coincidieron con la reaparición de Emilia Mernes en redes sociales. La cantante publicó una serie de imágenes en las que se la ve acompañada por su círculo íntimo en Miami. El mensaje que eligió fue: “Agradecida de tenerlos”. Las fotos reflejan momentos cotidianos junto a su perro Roma y a sus padres, quienes viajaron para acompañarla. El entorno familiar y la tranquilidad que transmite la publicación contrastan con los rumores y la atención mediática de los últimos días.

Durante este período, circularon versiones sobre conflictos personales y controversias en redes, especialmente relacionados con Tini Stoessel y María Becerra. Estas especulaciones impactaron en la cantidad de seguidores de Mernes. La cantante optó por no hacer declaraciones públicas, manteniendo el silencio hasta publicar este mensaje centrado en lo emocional y en su bienestar.

Fuentes cercanas a Mernes señalaron que la exposición y las críticas en redes la afectaron, causándole momentos de malestar. Su regreso a las plataformas digitales se interpreta como una forma de disminuir la presión mediática y priorizar el entorno cercano. En las imágenes también se observa a Emilia en un estudio de grabación, lo que sugiere que continúa activa en su carrera musical y genera expectativas sobre nuevos proyectos.

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