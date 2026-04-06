Así fue el desopilante video de Marcos Giles en la casa de Ángela Torres con Gloria Carrá: “Qué buen ADN tiene”

Ángela Torres y Marcos Giles revolucionan las redes sociales con un video grabado en la casa de Gloria Carrá

La última aparición de Ángela Torres y Marcos Giles en redes sociales ha generado una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores. El dúo compartió un instante grabado en la casa de Gloria Carrá, madre de la actriz, lo que sugiere un nivel de confianza y familiaridad poco habitual en este tipo de encuentros.

La escena, marcada por risas y gestos de complicidad, ha sido uno de los contenidos más compartidos en las últimas horas. Muchos usuarios destacan la química evidente entre ambos, que se refleja en cada interacción que muestran.

La relación entre Torres y Giles se consolidó tras una propuesta de noviazgo con avioneta en Pinamar, generando repercusión en redes sociales y prensa

El video muestra a Torres y a Giles disfrutando de un momento relajado y natural, lejos de los escenarios tradicionales y sin el filtro de un set profesional. El hecho de que eligieran el hogar familiar de la actriz como escenario refuerza la sensación de confianza mutua y cercanía entre ambos protagonistas.

El video se viralizó rápidamente, sumando miles de visualizaciones y comentarios que celebran tanto el carisma de la pareja como el ambiente distendido del encuentro. En el tape se lo puede ver al cantante entrar a la cocina donde Gloria Carrá está cocinando y mientras le canta frases de la canción “Domingo familiar”, de Rawayana, Jowell &Randy, baila por el ambiente, mirando a Ángela y Amelia, la hermana menor de la actriz. Frases como “Team Margelita” y emojis alusivos a la complicidad han proliferado entre los fans, quienes ya piden más contenidos semejantes.

Gloria Carrá, madre de Ángela Torres, manifestó públicamente su simpatía por Marcos Giles y aprobó la relación amorosa

Esta nueva colaboración no solo entretuvo a quienes la presenciaron, sino que consolidó la imagen de ambos como referentes de espontaneidad y buena energía en redes sociales. Sin necesidad de grandes producciones ni de guiones elaborados, Ángela Torres y Marcos Giles demostraron que la naturalidad y la alegría compartida siguen siendo claves para conectar con el público digital.

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron varias salidas en la Costa

La relación comenzó a gestarse en el universo del streaming, donde sus diálogos cargados de humor y gestos cómplices rápidamente captaron la atención.

Todo tomó mayor dimensión durante la temporada de verano en Pinamar, cuando Marcos sorprendió a la artista con una propuesta de noviazgo muy comentada: una avioneta sobrevoló la playa con la frase “¿Ángela, querés ser mi novia?”. La respuesta de Torres fue inmediata y entusiasta, sellando el inicio formal de uno de los romances más celebrados del streaming argentino.

La romántica propuesta de Marcos Giles a Ángela Torres

La relación se consolidó a partir de situaciones cotidianas y gestos románticos, como regalos de flores, bromas y salidas compartidas, incluidas fiestas y encuentros familiares. La propia actriz, Gloria Carrá, madre de Ángela, expresó públicamente su simpatía por el joven, a quien describió como “muy amoroso y un chico de barrio”, dándole su visto bueno al noviazgo.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida tanto en eventos públicos como en situaciones más íntimas, como cuando grabaron videos en la casa de la actriz. En esas ocasiones, los seguidores destacan la alegría que transmiten juntos, razones que los convirtieron en una de las duplas más queridas del momento.

Asimismo, Gloria Carrá destacó en diálogo con Urbana Play el crecimiento profesional de Ángela, quien con apenas 27 años se consolidó como una de las voces jóvenes relevantes de la música nacional y compartió escenario como telonera en el show de Shakira en Vélez. Este hecho, confirmado por Carrá en el ciclo Vuelta y Media, marcó un punto de inflexión en la proyección artística de Torres, cuya agenda de proyectos en curso y recepción del público atraviesan un momento de alta exposición mediática y validación en la industria.

El orgullo de Gloria Carrá por la trayectoria de Ángela Torres crece tras su participación como telonera en el show de Shakira en Vélez

En el espacio conducido por Sebastián Wainraich, Carrá reveló que la dinámica familiar adquirió nuevas coordenadas a medida que la carrera de su hija evolucionó. La conversación también incluyó un dato biográfico: ambas compartieron la experiencia de la maternidad y la juventud de manera espejada, ya que Carrá tuvo a Torres a la misma edad que ahora tiene la cantante. Este paralelismo temporal ha derivado, señaló la actriz, en una etapa de mayor cercanía y experiencia compartida, en contraste con otras etapas previas de la relación madre-hija.