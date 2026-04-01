Mario Pergolini fue lapidario con el funcionario tucumano que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “cáncer”: “Que lo rajen”

El conductor le dedicó unas palabras a Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán en medio de la polémica (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

El funcionario Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, quedó envuelto en una fuerte polémica tras insultar a Mercedes Sosa en redes sociales, refiriéndose a la cantante como “gorda comunista” y compartiendo un mensaje que la calificaba de “cáncer”. La gravedad de estos agravios no solo provocó pedidos de renuncia por parte de la familia de Sosa y referentes culturales, sino que también motivó una dura reacción pública de Mario Pergolini, quien dedicó varios minutos de su programa Otro día perdido(Eltrece) a cuestionar la actitud y las justificaciones del funcionario.

“Esto es tremendo. Lo voy a repetir porque es textual, pero la verdad que da vergüenza hasta repetirlo textual. La llamó “gorda comunista’ y ‘cáncer’”, expresó el conductor, indignado, al leer las palabras que originaron el escándalo de Ferreira, que es un referente en su provincia de La Libertad Avanza.

El conductor puso en primer plano la gravedad del hecho al destacar que la familia de la artista y el Ente Cultural de Tucumán pidieron la renuncia del funcionario. “Piden la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán por los agraviantes insultos contra Mercedes Sosa, tucumana", detalló. “Increíble esta noticia, pero lejos de mostrarse arrepentido, este tipo, que es uno de los responsables de Radio Nacional en Tucumán, subió la apuesta y dijo: ‘Bueno, yo solo hice una descripción física e ideológica’”, se lamentó en la segunda emisión de la segunda temporada de su programa.

Enzo Ferreira, el funcionario de Radio Nacional Tucumán, que fue repudiado por Mario Pergolini: "Imbécil" (X)

Su repudio se volvió aún más contundente al ironizar: “Ustedes piensan que esto es un remate, bueno, nosotros también tenemos una definición para: sos el boludo del día, papi”. En el mismo diálogo, Pergolini cuestionó la persistencia de insultos ideológicos: “La verdad es muy loco que todavía siga creyendo que hay un insulto en ‘comunista’, Lo de ‘cáncer’, bueno, eso ya te fuiste al pasto. Pero hay ciertas cosas que se siguen diciendo como ‘gorda comunista’... ¡imbécil!”.

El conductor cerró su intervención solidarizándose con la familia de la artista. “Le mandamos nuestra solidaridad a la familia de Mercedes Sosa, que quiere que rajen a este tipo, con toda razón”, sentenció.

El caso se produjo luego de que Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, insultara a Mercedes Sosa en redes sociales, generando un amplio rechazo en el ámbito cultural y político. El funcionario intentó justificar sus dichos como una “descripción física e ideológica”, pero sus explicaciones solo profundizaron el repudio.

"Tenemos una definición para: sos el boludo del día, papi”, arrojó el conductor (Otro día perdido, Eltrece)

Las manifestaciones de Pergolini reflejaron el sentir de una parte importante de la sociedad, que consideró inadmisible que un responsable de una emisora pública agravie de esa forma a una figura emblemática de la cultura argentina.

El repudio a los dichos de Ferreira se extendió a distintos ámbitos. El funcionario reconoció haber cometido una imprudencia: “Yo sé que estoy en una función pública, que tal vez ahí sí se marca la irresponsabilidad, y lo reconozco”, admitió en diálogo radial, aunque reafirmó su postura ideológica.

El reclamo de renuncia, impulsado inicialmente por la familia de la artista y el Ente Cultural, fue acompañado por la exigencia de una sanción ejemplar. El coordinador de la emisora estatal admitió el error: “Yo sé que estoy en una función pública, que tal vez ahí sí se marca la irresponsabilidad, y lo reconozco. Twitter y la vida real, e incluso las otras redes sociales, a veces son muy distintas”, dijo durante una entrevista en una radio local.

La familia de Mercedes Sosa publicó una carta abierta en defensa de su legado musical y humano, resaltando su importancia cultural ante recientes ataques en redes sociales

Ferreira intentó explicar la dinámica de la red social: “Uno vive en un lenguaje y en una manera de comunicarse propia de Twitter que, tal vez para el ciudadano que no tiene una responsabilidad en un cargo público, son una cosa. Yo asumo ahí que estuve mal”.

En el mismo descargo, reconoció el daño causado: “Claramente ofendí”, y se dirigió a la familia de Mercedes Sosa, a sus seguidores y oyentes para pedir disculpas. Sostuvo que jamás puso “en duda el talento y la importancia como artista en Tucumán”.

El directivo admitió haber cometido una “imprudencia” al hacer “una descripción física totalmente fuera de lugar” de la cantante. Añadió: “Acepto que estuve mal en cuanto a agredir también a alguien que ya no está, eso también lo acepto, acepto esos errores, pero siempre manteniendo mi postura ideológica y que creo que eso en los hechos es innegable”.