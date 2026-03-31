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El video inédito que muestra la infancia futbolera de Luck Ra: velocidad, talento y alegría

Una grabación de 2010 muestra al cantante jugando en las divisiones infantiles, mientras su personalidad extrovertida y su vínculo con el deporte ya asomaban antes de conquistar los escenarios

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Se conoció un video inédito del paso de Luck Ra en el fútbol infantil: velocidad, talento y alegría

Desde teatros a estadios, la música de Luck Ra mueve multitudes. Sin embargo, no es la única actividad que emociona al cantante. En numerosas ocasiones, el joven mostró su fanatismo por el fútbol, ya sea desde la tribuna o en las canchas. Así las cosas, en las últimas horas se conoció un video que refleja el pasado del cordobés en las inferiores de un club.

En las últimas horas, un video que se viralizó en redes mostró a Luck Ra en su infancia, jugando para la escuela García Faure en Córdoba. En el material, grabado en 2010 en el predio de Los Boulevares, se observa al joven, conocido entonces como Juan Facundo Almenara, en el mediocampo con la camiseta número ocho.

El video inédito refleja aspectos poco conocidos de sus orígenes deportivos y personales. En él aparece enfrentándose al equipo Hogar Inmaculada, luciendo una melena abundante y protagonizando una recordada “patadita rústica”, lo que ilustra su vínculo con el fútbol y el ambiente barrial que marcó su niñez.

La secuencia no solo captura el clima de las divisiones infantiles en Córdoba, sino que también refleja la personalidad extrovertida que mostraría en su carrera musical.

Durante su niñez, Luck Ra también jugó en las inferiores de Huracán de barrio La France. Si bien no se ha considerado un hincha extremo, ha manifestado su simpatía por Talleres, tradición que comparte con su familia.

“Toda mi familia es de Talleres y yo soy de Talleres. Me gustaría ir a la cancha y ver los partidos, pero no me queda otra que ver los resúmenes”, comentó en una entrevista con ESPN cuando fue consultado por el streamer Coscu. En esa charla, el joven confesó que su etapa laboral inicial incluyó la venta de comida a los hinchas de Belgrano en el Gigante de Alberdi, experiencia que terminó tras olvidar unos billetes, según relató con humor.

Ya consolidado como artista, participó en campañas con clubes reconocidos. En 2023 apareció con la camiseta de Independiente tras ser comparado con un refuerzo del club, Santiago Toloza, y asistió a partidos por invitación.

La trayectoria de Luck Ra terminó entrelazándose con el fútbol a través de su música. En 2021, su canción “El Campeón” se convirtió en el tema oficial de la Selección Argentina tras la Copa América, y fue parte de los festejos en el estadio de River Plate.

El pasado de Luck Ra en el fútbol infantil
Luck Ra, entre la música y los goles: así era su vida antes de la fama

Tiempo después, junto a Soledad Pastorutti, presentó “Del Barrio a la Cancha”, el himno oficial del campeonato argentino, cuyo videoclip se filmó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta colaboración refuerza el cruce entre música y fútbol en celebraciones populares.

En ese marco, fiel a su estilo, Luck Ra posteó una foto suya con la camiseta argentina en una cancha. “No soy burro, soy burrísimo”, escribió parafraseando su más reciente hit junto a Bizarrap. Y agregó “Busco club. Me gusta salir un poco de joda, pero juego bien”.

Rápidamente, su posteo llamó la atención de sus fans y se llenó de comentarios como: “Este tiene la profesión equivocada”, “Por lo menos la hinchada tiene temas para alentar”,“Facu sabe hacer de todo ya”, “Como artista sos mi favorito, amigo. Pero con la pelota, mamita, pollo de madera”, “Qué jugador nos perdimos”, “Qué bien te veo de dupla con Messi”, “El Facu Centurión”.

El impacto de Luck Ra ha llegado tanto a ambientes deportivos como musicales. Sus composiciones han acompañado momentos clave para equipos y aficionados, posicionando al fútbol como un elemento recurrente en su carrera artística.

El descubrimiento del archivo, así como sus proyectos actuales, exponen el recorrido de un artista que, sin haber brillado en el fútbol, supo convertir la pasión y el sentido de pertenencia en parte de su identidad y obra. Con humor y cercanía, Luck Ra ha demostrado que su mejor jugada fue unir la fiesta del barrio con el escenario musical.

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