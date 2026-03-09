Teleshow

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

Después de rumores y fotos a escondidas, la periodista se refirió públicamente a su vínculo con el polista, expareja de Zaira Nara

Chechu Bonelli habló de su romance con Facundo Pieres: "MI corazón está muy contento" (Video: Intrusos, América)

La energía renovada de Chechu Bonelli se hace notar desde el primer instante. La modelo y periodista enfrenta el inicio del año con una actitud positiva y varios proyectos en el horizonte. Este lunes, al aire de Intrusos (América), compartió parte de su presente, sin esquivar las preguntas sobre su vida personal y profesional, aunque optó por la cautela a la hora de dar detalles íntimos sobre su relación con Facundo Pieres. Lo que sí dejó en claro fue el estado de ánimo que la acompaña: “Volvió la sonrisa. Sí, por suerte”, confesó entre risas, mostrando una actitud de apertura y superación.

Durante la charla con el cronista del ciclo, la modelo reveló que se encuentra en pleno proceso de producción fotográfica, una actividad que marca el inicio de una nueva etapa laboral. “Hoy tenemos las fotos”, anticipó. Además, confirmó que la semana siguiente comenzará un nuevo desafío en streaming, donde compartirá pantalla con Cachete Sierra. “Vamos a hacer dupla”, contó, calificando la noticia como una primicia. Ante la pregunta del periodista sobre si el proyecto ya estaba confirmado, la modelo no dudó: “Confirmadísimo. Así que venimos a hacer las fotos. A conocernos todos bien en persona y bueno, la semana que viene ya arrancamos”. El entusiasmo se percibe en cada palabra, así como en la intención de mirar hacia adelante con optimismo.

Consultada sobre su ánimo, Chechu se declaró “espléndida”, mientras el cronista destacaba su “aura” y sonrisa renovada. Ante el comentario sobre si vive un tiempo de “vida nueva” y si tiene un panorama más claro luego de los hechos del año pasado en los que se separó de Darío Civtanich, la respuesta fue afirmativa. “Vida nueva va a ser, sin lugar a dudas, sí, con muchas cosas, muchos cambios por delante”, explicó. Sin profundizar en cuestiones personales, aseguró que pone el pecho a cada situación, buscando siempre el lado positivo y deseando que los cambios sean para mejor.

Facundo pieres y Chechu bonelli
Facundo pieres y Chechu bonelli juntos en Punta del Este, donde comenzaron su romance en enero (Instagram)

La conductora enfatizó su intención de ver las cosas con actitud constructiva. “Siempre tratando de ser positiva”, remarcó. El cronista no dejó pasar la oportunidad y señaló que se nota una transformación favorable en el aspecto sentimental, comentario que ella no desmintió. “Bien”, respondió, y cuando se hizo referencia a la reciente difusión de una imagen junto a Facundo Pieres, su respuesta fue tan breve como contundente: “Está todo bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Mi corazón está muy, muy, muy contento”. La frase, dicha con naturalidad, funcionó como un guiño sobre su presente amoroso, aunque evitó dar detalles concretos.

La entrevista transcurrió en un tono distendido, entre risas y gestos cómplices. “No te voy a dar muchos detalles, solo decirte que estoy bien, muy bien, muy bien, muy contenta”.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres
Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

La conversación permitió ver a una Chechu que, pese a las turbulencias recientes en su vida personal, elige enfocarse en el presente y en los proyectos que la motivan. El inicio de su trabajo en streaming junto a Cachete Sierra y la buena energía que transmite sugieren una etapa de reconstrucción, tanto profesional como emocional.

Cabe recordar que las apariciones públicas de la pareja en Punta del Este en enero reavivaron las versiones sobre un romance, a pesar de que ella negaba públicamente cualquier vínculo sentimental. La polémica se intensificó cuando Yanina Latorre y Majo Martino, aportaron datos que sugerían la existencia de lazos pendientes con las exparejas de ambos protagonistas. Según la información difundida por la conductora de SQP, ni la modelo ni el polista habrían cerrado completamente sus historias previas.

La trama, cargada de versiones, movimientos y rumores, mantiene en vilo a quienes siguen de cerca la vida de Chechu Bonelli y Facundo Pieres, y deja abierta la puerta a nuevos capítulos en este enredo sentimental.

