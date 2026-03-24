Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

Daniela Ballester regresó a C5N tras superar un ACV hemorrágico y compartió su experiencia de vida en primera persona (Video: El Diario, C5N)

Daniela Ballester volvió a la televisión y su regreso estuvo atravesado por la emoción, el alivio y una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida. Después de haber sufrido un ACV hemorrágico el pasado 19 de febrero, la periodista reapareció en la pantalla de C5N al frente de El diario, el ciclo que conduce junto a Julián Guarino, y compartió en primera persona cómo atravesó uno de los momentos más delicados de su vida. Con la serenidad de quien todavía está procesando lo ocurrido, pero también con la gratitud de saberse de pie, la conductora dejó un mensaje que conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia.

“¡Hola a todos! Gracias por el aguante. Qué lindo es estar acá. Estoy muy contenta y agradecida por el cariño”, dijo apenas volvió al aire, visiblemente movilizada por el recibimiento. A su alrededor hubo aplausos, abrazos, flores y miradas cargadas de afecto. Ella eligió hablar desde un lugar sincero, sin dramatizar pero sin esquivar la dimensión de lo que vivió. “Atravesé un proceso difícil, pero no quiero victimizarme”, aclaró, antes de explicar que, a pesar de la dureza del episodio, se siente afortunada por la manera en que pudo salir adelante.

La periodista contó que el cuadro comenzó con síntomas tan concretos como alarmantes. Primero apareció un dolor de cabeza intensísimo, muy fuera de lo habitual, acompañado por una imposibilidad física que rápidamente la hizo advertir que algo grave estaba pasando. En distintas entrevistas posteriores a su regreso, Ballester recordó con crudeza ese instante en el que quedó tirada en el piso de su casa, sin poder moverse. “Me encontré tirada en el piso sin poder moverme, hasta para agarrar el control del aire acondicionado o abrir la puerta. Escribiendo en el teléfono para que vengan a ayudarme”, relató. Esa sensación de pérdida de control y vulnerabilidad absoluta fue una de las marcas más fuertes que le dejó la experiencia.

La periodista relató en su regreso a El diario los momentos críticos del ACV hemorrágico sufrido el 19 de febrero

A medida que fue reconstruyendo lo vivido, Daniela puso en palabras el miedo que la acompañó durante esas horas. “Sabía que me estaba pasando algo muy grave porque no podía ni moverme, un dolor de cabeza como el que nunca te puedas imaginar. No sabía en qué terminaba, entonces tuve mucho miedo”, señaló. Incluso, al ser consultada sobre si llegó a pensar en la muerte, fue contundente: “Sí, claro. En ese momento no sabía si me moría”. La frase, tan descarnada como honesta, expuso el nivel de incertidumbre con el que atravesó el episodio.

El diagnóstico que recibió fue el de una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, una forma específica de sangrado cerebral. Aunque el término médico resulte complejo, ella lo resumió de manera simple: “Es sangre en el cerebro y cerca de terminaciones nerviosas”. Lo más impactante, según contó, fue que no tenía antecedentes que pudieran hacer prever algo así. “Voy al gimnasio, no tomo alcohol y no fumé nunca. Sin embargo, me tocó”, reflexionó al aire, todavía sorprendida por lo inesperado de la situación.

En ese contexto, uno de los aspectos que más remarcó fue la importancia de haber podido pedir ayuda a tiempo. También agradeció el seguimiento médico y el hecho de no haber quedado con secuelas, algo que ella misma reconoció como casi milagroso. “Gracias a Dios, pude pedir ayuda y tengo la posibilidad de estar así como estoy”, dijo durante su regreso al noticiero. Luego, en otras apariciones, profundizó aún más en ese sentimiento: “No tengo medicación, no tengo una secuela, nada. La saqué rebarata chicos. Podría no estar, eso también lo pensé y también me lo dijeron”.

Ballester destacó la importancia de pedir ayuda a tiempo y la ausencia de antecedentes que anticiparan su ACV hemorrágico

Justamente esa conciencia de lo que podría haber pasado es lo que tiñó de una sensibilidad especial su vuelta a la pantalla. No se trató solo de regresar a su trabajo, sino de hacerlo desde otro lugar emocional. “Ahora estoy más feliz que nunca porque es un regalo estar acá manejando vida normal”, expresó, dejando en claro que su forma de ver el día a día cambió radicalmente después del ACV. En una línea similar, sintetizó la enseñanza que le dejó el episodio con una frase que repitió en distintas oportunidades: “Hay que disfrutar la vida y cada minuto porque de pronto, en un momento, parece que en cinco minutos todo se puede terminar”.

Ese tono reflexivo atravesó cada una de sus intervenciones. Lejos de instalarse en el sufrimiento, la conductora eligió enfocarse en el aprendizaje y en el amor recibido. “A veces la vida se pone muy difícil y hay que ponerse más fuerte que nunca”, sostuvo, en otra de las frases que resumieron su estado de ánimo actual. También agradeció la enorme cantidad de mensajes que le llegaron durante su recuperación. “Recibí muchos mensajes, muchas cosas relindas de la gente”, contó. Y esa respuesta afectiva, según explicó, le dejó una sensación reconfortante: la de haber sembrado algo bueno en cada lugar por el que pasó.

Al ser consultada por Daniel Osvaldo, Ballester dejó claro que actualmente su prioridad es su bienestar personal y profesional

Incluso, entre risas, reveló que entre quienes se comunicaron con ella hubo colegas, excompañeros y hasta exnovios. Pero evitó profundizar en nombres propios, especialmente cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo, con quien había mantenido una relación en el pasado. “No vamos a hablar de él… Imagínate que en este momento y saliendo de la que estoy saliendo, es como una vida nueva”, respondió, dejando en claro que hoy su foco está puesto en otro lado.