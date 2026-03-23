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El fuerte cruce entre Sol Abraham y Manu Ibero en Gran Hermano que se volvió viral: el video del escándalo

El clima en la casa más famosa del país se volvió insostenible después del violento intercambio. La pelea expuso fracturas internas y desató una ola de reacciones

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Los jugadores discutieron dentro de la casa más famosa (Video: GH, Telefe)

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada vivieron un momento de máxima tensión luego del explosivo enfrentamiento entre Sol Abraham y Manuel Ibero. El episodio, transmitido este domingo, comenzó como una discusión estratégica, pero pronto escaló hasta el punto de dejar a la audiencia y a los propios concursantes en estado de alerta.

Todo se desencadenó en un clima ya enrarecido por la reciente sanción colectiva que colocó a todos los jugadores en placa. La causa: un complot detectado por la producción, cuya consecuencia alteró la dinámica habitual de la casa y extendió los nervios entre los participantes. En ese contexto de incertidumbre y desconfianza, las diferencias latentes entre Sol y Manu quedaron expuestas.

Manu comenzó a cuestionar a quienes no lavan sus tazas tras el desayuno. En ese momento, Sol, recostada en uno de los sillones, encaró a su compañero destacando que después lo hablaría con la aludida, pero fue en ese punto Ibero destacó: “A vos también te lo digo en la cara. Vos no lavás un cara...”.

“¿Estás nervioso? Parece que te vas...“, disparó ella en clara alusión a la placa donde todos se encontraban nominados, pero su interlocutor no se quedó callado y aclaró que ”hablás, hablás, hablás y ni siquiera tu edición ganaste“.

Manuel Ibero Durigon es expareja
Manuel Ibero Durigon es expareja de Zoe Bogach, exparticipante del ciclo (Prensa Telefe)

Tras ello, Sol se refirió a la estrategia fallida que dejó a todos en placa: “Yo nunca vi a alguien que hizo complot tan mal. Tenías para ganar, hacer una mega jugada”. La respuesta del exnovio de Zoe la dejó paralizada: “Pero yo no hice el complot, reina. Entonces, te está saliendo como el cu... porque yo el complot no lo hice

Este cruce inicial marcó el punto de partida para un enfrentamiento que fue ganando intensidad y dejó de ser solo una discusión sobre estrategias. En medio del intercambio, Manu contraatacó: “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”. Sol replicó sin dudar: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”. La discusión, ya fuera de control incluyó reclamos persolales “Cociná, Manu, que para eso servís. Para eso viniste, para cocinar y generar contenido”.

La conversación fue subiendo de tono y sumando agravios. Sol cuestionó el rol de Manu en el reality y la tensión llegó al punto máximo cuando Manu la enfrentó con una referencia a su vida privada: “Saliste con un flaco que tenía plata y te creés Dios, bolu.... ¿Que a quién te comiste?”. Sol, sorprendida, respondió: “Ah, ¿le estás hablando como si fuera personaje?”. Manu continuó: “Andá a dormir la siesta, bolu...”. La discusión siguió con acusaciones, reproches e insinuaciones: “¿Qué sabés de mi vida, Manu? ¿Estás envidioso? ¿Estás envidioso?”, preguntó Sol. Manu retrucó: “¿Envidioso? ¿De vos, que estás vacía, bolu...”. Sol insistió: “¿Ah, estoy vacía?”. Manu cerró el ida y vuelta: “No tenés una cualidad a la que pueda llegar a envidiar”.

La pelea incluyó referencias directas al físico y a los hábitos de entrenamiento de Manu. Sol lanzó: “Andá, andá a entrenar, Manu, andá a entrenar, andá a entrenar”. Manu preguntó: “¿Cuál es el problema de entrenar?”. Sol repitió: “Andá a entrenar, andá a entrenar, inyectate cositas, saludable”. Manu, molesto, la interpeló: “Ey, pará, ¿Qué me viste inyectándome?”. Sol ironizó: “Ay, no, estos músculos son naturales, ¿no?”. Manu insistió: “¿Me viste inyectándome?”. Sol remató: “Y me parece que tus músculos no son naturales para mí”.

La pelea entre los participantes del reality no solo se vivió dentro de la casa. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla paralelo, donde los usuarios tomaron partido de inmediato. Muchos salieron en defensa de Manu, especialmente luego de que fuera el primero en bajar de placa durante el fin de semana, lo que fue interpretado como un símbolo de fortaleza ante la adversidad. Otros, en cambio, respaldaron a Sol y justificaron su postura frente a lo que consideran una maniobra desleal de su compañero.

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