Donald habló de su enfermedad y lanzó un llamado contra el estigma de padecer Parkinson: “Basta a la discriminación”

El cantante Donald y un mensaje sobre su lucha contra el Parkinson

El próximo 11 de abril se conmemora el Día Internacional del Parkinson, una fecha que busca crear conciencia y esperanza en torno a una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. El músico Donald eligió sumarse a esta jornada con un mensaje personal y directo ya que él transita esta enfermdad. “Hola, amigos, soy Donald. Quiero informarles que el 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson”, comenzó diciendo en un video a través de su cuenta de Instagram.

La designación de este día responde a la necesidad de visibilizar los desafíos diarios que enfrentan quienes conviven con el Parkinson y sus familias.

Las asociaciones de pacientes y figuras públicas destacan la importancia de campañas que favorezcan la inclusión, el respeto y la visibilidad de quienes conviven con el Parkinso

En sus palabras, Donald definió la enfermedad desde su experiencia cercana: “El Parkinson es una enfermedad neuroemocional que llega a todos los músculos, nervios, tendones del cuerpo, y a veces genera extremos temblores y a veces extrema rigidez, parálisis”.

En su mensaje, el cantante señaló que los síntomas pueden variar e incluyen desde temblores marcados hasta rigidez y parálisis, dificultando acciones tan simples como caminar o escribir.

Donald enfatiza que la discriminación hacia personas con Parkinson, especialmente jóvenes, debe erradicarse a través de la educación y la empatía social

En un párrafo, Donald resumió la experiencia de quienes viven con esta condición clínica: “No es una enfermedad cómoda, pero se puede seguir para adelante. La cuestión es seguir, siempre darle para adelante”.

El Parkinson afecta principalmente a adultos mayores, pero en los últimos años se ha observado un aumento progresivo de casos en personas jóvenes, desmintiendo el mito de que es una enfermedad exclusiva de la vejez.

Llamado a la visibilidad y contra la discriminación

El mensaje de Donald también incluyó un llamado explícito a no discriminar a quienes conviven con el Parkinson, especialmente a los jóvenes: “Basta a la discriminación. Sí, sí, sí. Sobre todo por los más jóvenes, que lamentablemente en este momento son los más afectados. Gracias, muchas gracias”.

La discriminación hacia las personas con enfermedades neurodegenerativas puede adoptar múltiples formas, desde comentarios inapropiados hasta la exclusión social o laboral. Por eso, la jornada del 11 de abril se convierte en una oportunidad para promover la empatía, la comprensión y el respeto.

El Día Internacional del Parkinson, celebrado el 11 de abril, busca concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa y promover la esperanza para los afectados

Las asociaciones de pacientes insisten en que la única manera de erradicar el estigma es a través de la educación y la visibilidad. Donald refuerza esta perspectiva al enfatizar la importancia de reconocer el Parkinson en todas las edades y en cualquier ámbito de la vida.

El tulipán como símbolo y la invitación a vestir de rojo

Donald destacó un símbolo central de la campaña internacional: “El tulipán blanco y rojo es la flor oficial y se pide que en cada ciudad del mundo se engalanen los monumentos públicos con algo rojo, colorado. Puede ser una bufanda, una remera, una camisa, cualquier cosa, pero que se sepa que está”.

El tulipán blanco y rojo fue adoptado como símbolo internacional del Parkinson a partir de la iniciativa del horticultor holandés J.W.S. Van der Wereld, quien creó esta variedad en homenaje a quienes viven con la enfermedad. Desde entonces, la flor y el color rojo se utilizan para visibilizar la campaña y expresar apoyo.

El Día Internacional del Parkinson representa una oportunidad para sumar esperanza, promover el respeto y reclamar políticas públicas de salud adecuadas para los pacientes

Cada 11 de abril, actividades y acciones colectivas invitan a la sociedad a sumarse con gestos sencillos: colocar prendas o accesorios rojos en monumentos públicos, vestir de rojo o compartir imágenes del tulipán en redes sociales. El objetivo es claro: “Que se sepa que está”, como señala Donald en su mensaje.

Un día de esperanza

Donald remarca sobre el Día Internacional del Parkinson: “El 11 de abril es un día de esperanza”

Donald resumió el espíritu de la jornada con una frase directa: “El 11 de abril es un día de esperanza”. La conmemoración del Día Internacional del Parkinson no solo busca dar visibilidad a la enfermedad, sino también transmitir un mensaje de fuerza y optimismo: “La cuestión es seguir, siempre darle para adelante”.