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Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

En medio de un encuentro organizado por Javier Braier, los exCasi Ángeles se mostraron junto a otras figuras del espectáculo y generaron revuelo entre sus fanáticos

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Lali y Peter generaron furor
Lali y Peter generaron furor entre los usuarios luego de volver a encontrarse en el marco de una cena con amigos (Captura de video)

Para muchos jóvenes que crecieron con la televisión argentina de los 2000, Lali Espósito y Peter Lanzani son mucho más que dos nombres de la industria: son parte de una era dorada que marcó a una generación entera. Desde su primer cruce en Chiquititas 2006 hasta su inolvidable romance en Casi Ángeles, primero en la ficción y más tarde en la vida real, los artistas supieron convertirse en íconos y en una de las duplas más queridas del espectáculo local. Aunque hoy los une una sólida amistad, cada vez que se reencuentran, el público enloquece y la nostalgia se apodera de las redes.

El último sábado, Lali y Peter volvieron a estar en boca de todos gracias a una cena especial organizada por Javier Braier, director de casting y representante de actores. La velada, que reunió a figuras de primer nivel, fue inmortalizada en una foto grupal que Braier subió a Instagram y que, en minutos, se viralizó. Además de Espósito y Lanzani, en la imagen aparecen Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic. Sin embargo, fueron los exCasi Ángeles quienes se llevaron todas las miradas y los comentarios más efusivos.

Javier Braier reunió a varias
Javier Braier reunió a varias estrellas en una cena íntima, entre las que resaltaron Lali y Peter (Instagram)

El encuentro organizado por Braier cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios, confirmando el cariño del público por estos artistas. “Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director, dejando abierta la puerta a futuras colaboraciones. Y, como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se llenaron de teorías y deseos de un proyecto conjunto.

De este modo no tardaron en aparecer especulaciones y sueños de reencuentro profesional. “Lali y Peter en una peli juntos ya @chenetflix”; “Ay, qué lindos, ¿será que se viene un proyecto?”; “¿Imaginate a Lali y Peter como pareja en la ficción?”; “Los necesito como pareja de nuevo”; “¿Para cuando peli con ambos?“; ”Laliter hasta la muerte“; fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación y reflejaron el deseo de los fans de volver a verlos compartir pantalla.

En agosto de 2024, Lali
En agosto de 2024, Lali Espósito y Peter Lanzani se reencontraron en medio del Cris Morena Day (Crédito: Prensa Cris Morena)

El entusiasmo por el posible reencuentro artístico no se limitó a la pareja. Muchos usuarios propusieron la idea de ver una serie o película que reúna a todos los actores que aparecen en la foto. La presencia de nombres tan fuertes en una misma mesa alimentó la ilusión de un proyecto coral a la altura del talento del elenco. Entre los comentarios más ocurrentes, se destacaron los de figuras como Axel Kuschevatzky, que escribió:Ese bar mitzvah vale oro”. Y, por su parte, el actor Paco León, que sumó: “Buena banda esa”.

Los reencuentros entre Lali y Peter no son novedad para quienes siguen sus trayectorias. En agosto de 2024, ambos compartieron escenario en el especial Cris Morena Day, organizado por Olga, y el año anterior, Espósito convocó a Lanzani para coprotagonizar uno de los videoclips de su último álbum, donde la química entre ambos volvió a despertar suspiros y comentarios nostálgicos. Ese clip, de más de diez minutos de duración, comienza con Lali reflexionando sobre el amor y la vida, y Peter aparece como coprotagonista, generando un revuelo entre los fans por la potencia de la dupla.

En 2023, Lali Espósito invitó a Peter Lanzani a participar en uno de sus videoclips (Youtube)

Tanto Lali como Peter supieron construir carreras independientes y exitosas, pero el recuerdo de su historia juntos sigue estando muy presente en el imaginario colectivo. Su capacidad para reinventarse y seguir generando interés demuestra el impacto que tuvieron en la televisión y el cine argentino. Casi Ángeles, la ficción que los unió, marcó una época y se convirtió en una referencia para quienes crecieron en aquellos años; cada vez que el “Laliter” revive, la emoción de los fans lo dice todo.

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