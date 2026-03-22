El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

El Chino Volpato relató en La noche de Mirtha cómo atravesó la enfermedad que le provocó una parálisis

Tras años de ausencia, Midachi cuenta los días para regresar a los escenarios. Desde la época de la pandemia, sus fans anhelan el día de volver a reír con ellos y sumar un nuevo capítulo a la historia de los humoristas. En ese marco, este sábado, Darío Chino Volpato sorprendió durante su paso por La Noche de Mirtha (eltrece) al hablar sobre la enfermedad que lo llevó a atravesar uno de los momentos más duros de su vida.

El humorista, integrante de Midachi, relató el impacto emocional del diagnóstico de cáncer de próstata que atravesó y transmitió un mensaje alentador después de confirmar sus resultados médicos positivos recientes.

El comediante argentino Chino Volpato superó el cáncer de próstata tras ser diagnosticado hace dos años, en la antesala de un espectáculo junto a Miguel Del Sel. Eligió enfrentar la enfermedad con un tratamiento de radioterapia mientras cumplía funciones en Carlos Paz. Acompañado por su esposa durante los traslados diarios a Córdoba, mantuvo la actividad laboral y fue declarado en buen estado de salud por sus controles más recientes, realizados hace seis meses.

Durante la entrevista con la diva, Volpato ubicó el inicio de este episodio en su vida profesional: “Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”. Al mencionar la reacción inmediata, destacó: “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”.

Los integrantes del célebre trío humorístico argentino Midachi, Dady Brieva, el Chino Volpato y Miguel del Sel, posan sonrientes y cómplices desde el balcón de un elegante edificio. (RS Fotos)

La noticia del diagnóstico generó sorpresa y preocupación tanto en el propio Volpato como en su entorno, según relató frente a las cámaras. El humorista habló con sinceridad sobre la incertidumbre y los desafíos personales que atravesó tras la confirmación médica.

Al detallar ese momento, Volpato expresó la conmoción inicial y la forma en que la enfermedad alteró su perspectiva: “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”.

La decisión de evitar la cirugía resultó central en su proceso. El propio Volpato explicó: “No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”. La rutina de traslados diarios y el acompañamiento familiar marcaron ese período del tratamiento.

El comediante optó por la radioterapia y pudo mantener sus compromisos artísticos, alternando las sesiones clínicas con el trabajo teatral. La constancia, el apoyo cercano y las decisiones médicas fueron elementos determinantes durante su recuperación.

El seguimiento médico tras el proceso oncológico se tornó fundamental para Volpato, quien comunicó con satisfacción el resultado de los controles: “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”. Esta evolución positiva coincide con el inminente regreso de Midachi a los escenarios, tras los desafíos vividos en los últimos años.

El humorista Chino Volpato reveló que superó el cáncer de próstata y confirmó su regreso con Midachi a los escenarios

Volpato valoró la oportunidad de continuar su carrera y reencontrarse con sus compañeros de grupo. La superación personal se refleja en los nuevos proyectos y en la vuelta al trabajo artístico junto a sus seguidores.

En la actualidad, los resultados médicos respaldan una recuperación total para el humorista argentino, quien retoma su vida profesional y cotidiana sin secuelas visibles de la enfermedad enfrentada.

Días antes, en una charla con Teleshow, el trío contó cómo se prepara para su regreso a los escenarios. El regreso porteño se producirá entre el 27 y el 30 de agosto, cuatro funciones en el teatro Gran Rex.

“Consenso total. Lo último fue en la pandemia, cuando hicimos Mirachi Kingdom. Yo me operé la rodilla -estuve dos años para recuperarme-, después con el Chino hicimos Miguel y Chino en banda...”, comenzó diciendo del Sel sobre su última presentación.

A lo que Brieva agregó: “Y yo me dediqué a mis unipersonales. Pero a propósito de si nos costó juntarnos, te aclaro: nunca entre nosotros hubo un mal clima, nunca. Siempre fue porque era embromado coincidir: Miguel vive en Santa Fe, el Chino en un lado, yo en otro, tenemos distintas realidades. Ellos tienen hijos grandes, yo tengo grandes y chicos, o sea, era embromado coincidir. Esto no es como piensa la gente que: “Che, ¿cuándo se juntan?” y nos es “Vos traés unos chorizos y tiramos unas salchichas en el asado”. Hay que poner una sociedad de responsabilidad limitada, inscribirla, contratar gente, todo eso lleva tiempo y trabajo, no es para abrir y cerrar así nomás. Y nada, ahora coincidió y le dimos para adelante”.