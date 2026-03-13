El glamoroso viaje de Pampita a Nueva York: moda y relax en la Gran Manzana

La modelo goza del otoño en la Gran Manzana (Video: Instagram)

Carolina Pampita Ardohain disfruta de unos días de relax y diversión en Nueva York y, fiel a su estilo, compartió en redes sociales una serie de postales donde la moda, el encanto urbano y el placer por los detalles se conjugan a la perfección. La modelo y conductora eligió la Gran Manzana para una escapada cargada de estilo, paseos y momentos únicos frente a los paisajes más emblemáticos de la ciudad.

La impronta fashionista estuvo presente en cada salida. Pampita apostó por conjuntos elegantes y versátiles, ideales para el invierno neoyorquino y el pulso sofisticado de la ciudad. En una de las imágenes más icónicas, posó sonriente en la vereda frente a la tienda de Carolina Herrera, con un vestido chocolate de corte midi, mangas cortas y silueta ajustada, que acentuaba su figura con sobriedad y glamour. Complementó el look con botas altas al tono, tapado largo de paño, anteojos de sol de formato clásico y una cartera pequeña negra. Su melena suelta y las ondas naturales sumaron un aire relajado y femenino, perfecto para el ritmo cosmopolita de Manhattan.

Dentro del hotel, Pampita aprovechó la impactante vista de Central Park desde el ventanal panorámico de su habitación. En varias postales, la modelo se mostró sentada y sonriente, de pie contemplando el skyline y apoyada en la baranda, siempre con el mismo vestido marrón y una actitud distendida pero chic. El entorno —con cortinas livianas, alfombra clásica y sillones tapizados— aportó calidez y contrastó con la ciudad que se desplegaba a sus pies.

Pampita posa con un sofisticado look de otoño, luciendo una falda de cuero y botas altas en tono marrón, frente a un restaurante en Nueva York

Un vistazo a la sofisticación de Pampita durante su viaje otoñal a Nueva York, donde la elegancia en los detalles, como este montaje de mesa, destaca su buen gusto

Pampita posa elegantemente con un atuendo otoñal de blazer a cuadros y falda de cuero en una calle soleada de Nueva York

Pampita posa sonriente con un elegante look de otoño frente a un café en Nueva York, mostrando su impecable sentido de la moda

El costado gourmet del viaje también fue protagonista: Pampita compartió una imagen de una mesa elegantemente armada, con platos de porcelana floreados y un bowl de pan relleno, evocando el placer de descubrir nuevos sabores y disfrutar de la buena mesa en restaurantes emblemáticos. En otra postal, se pudo ver una mesa lista para el desayuno, con detalles cuidados de vajilla y flores, sumando a la experiencia el disfrute de los pequeños rituales cotidianos.

El recorrido sumó paradas por iglesias blancas de estilo colonial, mansiones, edificios históricos y la fachada del American Hotel, que aportaron postales de arquitectura y color local a su álbum de viaje. Pampita no dudó en posar en distintas esquinas y puertas, siempre con looks impecables: blazer sastrero, pantalón de cuero, top blanco y botas, reafirmando su lugar como referente de moda.

El espíritu de la ciudad, con sus calles arboladas, toldos de rayas y fachadas de ladrillo rojo, acompañó cada imagen. El clima despejado y el sol de invierno le dieron el marco ideal para lucir prendas de media estación y jugar con superposiciones, texturas y accesorios de tendencia.

Una iglesia presbiteriana de fachada blanca y arquitectura clásica se erige majestuosa bajo un cielo azul claro, flanqueada por árboles sin hojas, en un día soleado de otoño en Nueva York

La moda no fue la única protagonista de las vacaciones

Descalza, a cara lavada y con un vestido color marrón Pampita posó en la ventana del hotel

La reconocida modelo y presentadora Pampita disfruta de sus vacaciones de otoño, (Instagram)

Así, entre caminatas, instantes de contemplación y guiños de moda, Pampita mostró cómo conjugar elegancia, sofisticación y actitud en uno de los destinos más icónicos del mundo. Sus looks, detalles y sonrisas transmiten la capacidad de vivir y vestir Nueva York con una mirada propia, donde la moda y el placer de viajar van siempre de la mano. Cada escena, desde los desayunos hasta las tardes de paseo y las noches en restaurantes, refleja el arte de disfrutar la ciudad con estilo y personalidad.

Este viaje se dio pocos días después de que Carolina tuviera que enfrentar rumores de separación con Martín Pepa, su pareja desde hace más de un año. Por eso, la modelo decidió responder públicamente y negar la situación. Así las cosas, este sábado, la figura de la televisión volvió a mostrarse, por primera vez desde el escándalo, con el polista.

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por la propia Pampita en su cuenta de Instagram. Allí se la ve posando junto a Martín Pepa y otros invitados en la inauguración de un exclusivo bar. En la imagen se observa cómo el polista abraza a la modelo por su hombro y ambos unen las manos felices.