La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Úrsula Corberó conmovió a sus seguidores este miércoles al publicar en sus historias una imagen cargada de ternura y significado. La foto muestra a su pareja, el actor argentino Chino Darín, sentado y sin ropa en la parte superior del cuerpo, mientras sostiene en brazos a su hijo recién nacido, Dante. La imagen, tomada a solo 9 días del nacimiento del bebé, captura un momento íntimo y familiar, en el que la mirada de Darín transmite felicidad y una emoción palpable. Sobre la foto, Úrsula escribió: “Hola papi”, una frase sencilla que condensa el nuevo vínculo y la transformación que atraviesan ambos.

Dante, el primer hijo de la pareja, nació en Barcelona y su llegada fue celebrada por seguidores y medios en ambos lados del Atlántico. El nacimiento del niño, el pasado 9 de febrero, marcó el inicio de una etapa inédita para Corberó y Darín. Desde el primer instante, la noticia generó revuelo, no solo por tratarse de una de las parejas más queridas del ambiente artístico, sino también porque la llegada de Dante estuvo rodeada de una discreción poco habitual en el mundo del espectáculo.

Chino Darín, radiante de felicidad, compartió su experiencia como papá primerizo apenas aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, tras el nacimiento en Barcelona. El actor no ocultó la emoción en su rostro al describir cómo vivió los primeros días junto a Dante. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, dijo. La declaración, sincera y espontánea, pone en primer plano el impacto de la paternidad y el desafío que representa para él la inminente distancia.

La foto que compartió Úrsula Corberó con el Chino Darín sosteniendo a su hijo Dante, nacido a solo 9 días (Instagram)

La felicidad por la llegada de su hijo se combina con una cuota de tristeza: los compromisos laborales de Darín en Buenos Aires lo obligan a separarse de su familia en los primeros días de vida de Dante. El actor relató que la premura de su viaje le impidió disfrutar todo lo que hubiese querido del recién nacido. “Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble.” A pesar de la inminente distancia, Darín destacó la importancia de haber estado en el parto y en las primeras horas de vida de su hijo.

La decisión sobre el lugar del nacimiento fue tema de análisis para la pareja. Chino Darín contó que evaluaron distintas posibilidades, teniendo en cuenta que él tenía compromisos laborales que lo llevarían lejos durante un tiempo prolongado. Sin embargo, la opción de Barcelona, ciudad natal de Úrsula Corberó, se impuso rápidamente. El actor lo explicó con claridad: “Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda.” El bienestar de Corberó fue el eje de la decisión y ese gesto sentó las bases de una etapa familiar marcada por el cuidado y la contención.

Durante el embarazo, la pareja mantuvo una política de privacidad estricta. Tanto la identidad como el nombre del niño se mantuvieron en reserva hasta después del nacimiento, lo que incrementó la expectativa y curiosidad entre sus seguidores. El momento de la revelación fue especial: el propio Chino Darín anunció ante los medios el nombre elegido para el recién nacido, Dante. La elección del nombre y el modo en que se dio a conocer reflejan el deseo de la pareja de controlar los tiempos y formas de una noticia tan personal.

Imagen compartida por Úrsula Corberó en redes sociales (@ursolita).

El entorno familiar resultó fundamental en este proceso. Los días previos y posteriores al nacimiento tuvieron como protagonistas a los seres queridos que acompañaron a la pareja en Barcelona. El propio Chino remarcó el valor de la contención y el clima cálido que rodeó el nacimiento de su hijo. El vínculo familiar se amplió con la llegada de Dante, especialmente para Ricardo Darín, quien vive por primera vez la experiencia de ser abuelo. “Se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto.” La frase resume el entusiasmo y la emoción que atraviesan a toda la familia ante la llegada del nuevo integrante.

Sobre la relación con su padre, Chino Darín aclaró que no recibió consejos explícitos sobre la paternidad, pero sí mantuvieron largas charlas sobre el tema desde que supieron que Úrsula estaba embarazada. “Esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación. Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo.” El diálogo y la apertura a recibir experiencias ajenas marcan el proceso de aprendizaje que el actor transita en esta nueva etapa.

Darín reconoció que la experiencia de convertirse en padre lo marcó profundamente. La intensidad del parto, la emoción de los primeros días y la dificultad de la distancia configuran una vivencia que, según sus palabras, es transformadora. Aunque debe regresar a Buenos Aires por motivos profesionales y la separación de su familia representa un obstáculo, el actor confía en poder reunirse pronto con Úrsula y Dante. “Lo intentaré lo antes posible pero creo que pasará un tiempito.”

En cada paso, la pareja eligió resguardar su intimidad y priorizar el bienestar de su hijo y de su entorno. La imagen compartida por Úrsula Corberó, con el Chino Darín y Dante en brazos, se convierte en el símbolo de esta etapa: un instante de ternura, felicidad y nuevos comienzos.