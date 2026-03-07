Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

Ricardo Darín, el día que contó que su nieto se llamaría Dante

La emoción de convertirse en abuelo fue el eje de las palabras de Ricardo Darín durante una charla con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad. El actor describió por primera vez cómo vivió el nacimiento de Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, abordando el impacto familiar y personal de este acontecimiento.

Ricardo Darín manifestó que la llegada de su nieto Dante le produjo una profunda satisfacción y que observar a su hijo ingresar a la paternidad resultó la experiencia más conmovedora de la etapa. “Ver a mi hijo convertirse en padre, esa es la verdadera emoción. Es mi cachorro y, de pronto, lo vi con una sonrisa en la cara saliendo de la sala de parto con un bebé en manos”, relató el actor.

Por su parte, Úrsula Corberó expresó en España su felicidad tras la llegada de su hijo Dante, remarcando el bienestar del recién nacido y el suyo propio.

A pesar de la distancia física, Darín subrayó la alegría que trajo el nacimiento de su nieto. “Úrsula y Dante, que es muy chiquitito, están en España. Tiene tres semanas de nacido nada más, y el Chino tuvo que volver a trabajar acá, pero por suerte pudo cumplir su gran ilusión de estar en el parto, presente”, contó Darín. Añadió que la producción para la que trabaja su hijo le permitió quedarse algunos días más en España, cumpliendo así el deseo de acompañar el nacimiento. “Nosotros pudimos estar cerquita también, pero igualmente desde acá nos mantenemos en contacto hasta ahora”, afirmó.

"A Úrsula la adoro", señaló el consagrado artista

Durante la entrevista, el actor confesó que la vivencia central fue ver a Chino Darín en su nuevo papel, acompañado por una Úrsula Corberó a quien dijo admirar. “Fue una emoción ver, verlos a él y a Úrsula, porque la adoro”, señaló. El actor además evocó situaciones personales al recordar cómo asistió al nacimiento de su hijo Chino, pero no pudo estar presente en el parto de su hija Clara: “Yo pude vivir el parto del Chino, pero el de Clara no llegué. Había caído un camión cisterna en la Panamericana y no pude estar para el parto de mi hija. Llegué, pero llegué tarde cuando ella ya había nacido”, lamentó Darín.

Para Darín, la distancia con su nieto, que permanece en España junto a su madre y abuela materna, hace que el abuelazgo sea una experiencia en construcción: “El abuelazgo lo tomo con calma porque todavía no puedo vivirlo. Así que más que la emoción de ser abuelo, ver a mi hijo convertirse en padre fue lo que me golpeó maravillosamente”, expresó.

El actor remarcó la intensidad de las emociones nuevas que atraviesa y la conmoción que le generó observar cómo su hijo asume las nuevas responsabilidades familiares.

Ricardo Darín y Chino Darín durante la presentación de 'La odisea de giles' en el Festival de San Sebastián de 2019 (Crédito: Raúl Terrel / Europa Press)

La nueva película y El Eternauta

Al preguntarle por sus próximos proyectos, Darín compartió detalles de la película “Lo dejamos acá”, que protagoniza junto a Diego Peretti. Definió el proyecto como “un delirio” y explicó: “Me encanta interpretar este terapeuta cansado de la charla eterna y enemistado con la ortodoxia del psicoanálisis, que lo lleva a acciones extralimitadas, desatando conflictos esperables porque todo arranca con un caos”. El filme, aclaró, aún se encuentra en etapa de postproducción.

El artista destacó el desempeño de Peretti, afirmando que “no me asombra, pero me emociona”. Además, mencionó la participación de su sobrina, resaltando que “está creciendo como actriz y mostrando mucho talento preparado”.

En relación al futuro de la serie El Eternauta, Darín adelantó en la entrevista radial que “está por empezar la segunda temporada y estamos todos preparándonos porque se viene un trabajo muy físico de mucha acción y que además no va a ser el cierre de la serie”. El actor reveló que existe “una idea dando vueltas para una tercera temporada y su cierre”, aunque enfatizó que aún no puede brindar detalles. “Ahora vamos por la segunda”, puntualizó.

Úrsula Corberó habló por primera vez sobre la maternidad

Desde Madrid, Úrsula Corberó compartió sus primeras impresiones tras el nacimiento de Dante, ocurrido el 9 de febrero de 2026. Señaló sentirse “muy bien” y “muy contenta”, además de confirmar que “el bebé se encuentra muy bien”. Corberó describió el parto como “superbien, todo soñado”.

La actriz acudió acompañada de su madre, ya que Chino Darín permanece en Buenos Aires por trabajo, lo que ha dado protagonismo a la figura materna en estos primeros días. “Estoy disfrutando plenamente de esta nueva etapa”, aseguró. Ha preferido mantener la privacidad en las primeras semanas, mostrando solo momentos sencillos en redes sociales.

Tanto Darín como Corberó han optado por la discreción en la llegada de su primer hijo, compartiendo únicamente algunos detalles y agradeciendo el interés del público. La actriz ha mostrado una recuperación visible después del parto y destacó que las primeras experiencias como madre han sido “muy positivas”.