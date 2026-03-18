Emily Ceco contó cómo reaccionó su exmarido durante el juicio por violencia de género: “Se pegaba trompadas”

Emily Ceco se sinceró sobre el tenso momento que vivió ante su expareja durante el juicio (La Mañana con Moria – El Trece)

La historia de Emily Ceco, conocida por su paso por Love is Blind, el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, volvió a captar la atención pública, pero esta vez desde un lugar doloroso y valiente. En febrero de 2025, la exparticipante denunció a su entonces marido, Santiago Martínez, por violencia de género e intento de homicidio, un caso que rápidamente se instaló en la agenda mediática y judicial. Con el juicio ya concluido y el veredicto previsto para el próximo miércoles, Emily decidió compartir su vivencia cara a cara con su expareja en la última audiencia.

En su visita a La Mañana con Moria (El Trece), la joven se sinceró sobre los detalles del proceso y el tenso momento que atravesó al declarar en el juicio: “Me han dicho que él, mientras yo declaraba, se estrujaba las manos, se mordía la boca, se rasguñaba las piernas, se pegaba trompadas”, recordó, visiblemente afectada. “Es horrible porque me hace pensar que hasta en el momento que yo estaba contando mi verdad delante de los jueces, él en ese momento se hubiese levantado y me hubiese pegado”. La imagen, tan gráfica como dolorosa, dejó en claro el nivel de violencia al que estuvo expuesta. Ante la pregunta de Federico Seeber sobre si realmente creía que su exmarido habría podido golpearla incluso en esa situación, Emily fue tajante: “Juro que sí”.

Ceco habló del mal momento que atravesó en la última audiencia del juicio (Captura de video)

El testimonio se tornó aún más inquietante cuando Amalia Díaz Guiñazú indagó sobre los peritajes psiquiátricos realizados a Martínez: “Él llevó su perito de parte y dijo que era una persona neurótica, carente de empatía, que no podía controlar sus emociones, más cuando estaba enojado. Que era una persona falta de cariño y de sentir culpa de lo que siente”, detalló Emily. La panelista resaltó un patrón que se repite en los casos de violencia de género: “Cuando las cámaras estaban prendidas, no parecía. Sin embargo, después, cuando se apagaban las luces, empezó el infierno. Es la descripción de un psicópata”. Emily coincidió, remarcando que incluso el perito de parte, que debería haber atestiguado en favor de su exmarido, llegó a conclusiones preocupantes sobre su personalidad.

La semana pasada, Emily también visitó el programa A la Tarde (América TV), donde conversó con Karina Mazzocco sobre el juicio y la experiencia personal tras la denuncia. “Bien, estoy pasando un momento muy duro. Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, confesó la joven, que relató cómo lucha día a día para sobreponerse: “Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho de eso, porque hasta me juzgaron por eso”. Sorprendida, la conductora le preguntó quién la había cuestionado. Emily respondió: “Que estaba demasiado arreglada para la situación”. Su madre, presente en el estudio, sumó indignada respecto a lo ocurrido: “Para venir. Que no iba a tomarse en serio”.

La joven dio detalles de la denuncia contra Santiaog Martínez y el juicio que se está llevando adelante (Video: A la Tarde- América TV)

Emily fue contundente al ser consultada sobre el temor que sintió al momento de denunciar: “Por supuesto tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo creía justo para denunciarlo. Una vez que le dije a ellos, me costó un montón contarle a mis papás”. La joven explicó que, en medio del pánico, se escapó de su casa y se refugió en la de su hermana. Cuando consiguió reunir fuerzas, fue de noche a ver a sus padres, maquillada para ocultar las marcas: “Me maquillé toda y fui de noche para que cuando me recibieran no vieran bien la cara”, reveló.