Pampita contó los secretos de su vestido en los Martín Fierro 2024: “Lo tenía guardado en el placard”

El look de Pampita para los Martín Fierro

Como en cada Martín Fierro, Pampita es una de las figuras más destacadas del evento. Ya sea por sus nominaciones, su estilo o su peinado, la modelo siempre se roba las miradas. Como no podía ser de otra manera, en esta edición Carolina Ardohain también deslumbró con su look, del cual la actriz se encargó de contar su particular historia.

Para esta ocasión la modelo eligió una prenda color rosa, con una pollera amplia, cuello cruzado y espalda descubierta: “Es un vestido mío de hace muchos años, lo tenía guardado para un Martín Fierro, no se había dado la oportunidad, así que lo saqué del placard y al fin lo pude estrenar”, comenzó diciendo Pampita en diálogo con Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez en la alfombra azul.

Pampita manifestó su deseo de ganar un Martín Fierro (Créditos: Jaime Olivos)

A continuación, la oriunda de La Pampa pasó revista por quienes la ayudaron a lucir espléndida: “Es un vestido de Monique Lhuillier. Las joyas divinas son de Flo Boskis. El pelo lo cortamos hoy con flequillo y muchísimo más corto, porque siempre mi pelo es muy largo. Zacarías Guedes. El maquillaje divino es de Estefanía Novillo y el estilismo entero, que es todo lo que ven siempre en la alfombra roja, me lo hace Mechi Ugarte”.

La modelo llegó a la alfombra azul del evento nominada como mejor jurado por su participación en el Bailando 2023 (El Trece). Junto a sus compañeros de programa – Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán –, la actriz competirá en esa categoría contra Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, por Masterchef (Telefe); y Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul, por Got Talent (Telefe). Además, la conductora también figura como representante del mismo programa, que está nominado en la categoría de big show.

Justamente, durante la tarde, la actriz fue una de las primeras celebridades en llegar al Hotel Hilton. Al recorrer los primeros metros del hall, la conductora fue abordada por Pilar Smith, quien le consultó cómo iba a prepararse para el evento. “Me bañé y vine para acá. Me gusta alistarme y estar en el Hotel. Nos pedimos una hamburguesa, unas papas fritas”, expresó Pampita, buscando descontracturar los nervios premios.

Allí, la conductora dio más detalles del vestido que esperó tantos tiempo para deslumbrar. “Me lo compré hace varios años, es nuevo. Nunca lo estrené, es nuevo porque no es de esta temporada”. Al mencionar este particular dato de su vestido, Pampita agregó: “Me lo había comprado para el Martín Fierro del año de la pandemia, no lo usé. Después usé uno de Elsa Serrano, que se lo había prometido. Se fue postergando el tiempo y nunca lo estrené. Es de color similar al durazno, muy Mirtha Legrand”.

Pampita resalta en la alfombra azul del Martín Fierro con un vestido rosa de Monique Lhuillier.

Pampita también se pronunció respecto al apoyo de su esposo, a quien en ediciones anteriores acusaron de “colarse” a la ceremonia. “Viene mi marido, está invitado por APTRA. Yo estoy nominada por jurado del Bailando, también está nominado Los 8 escalones. Espero subir tres veces y que ganemos todo”, comentó Ardohain sobre la presencia de Roberto García Moritán y las esperanzas que mantenía para esa noche. Por último, la modelo enfatizó el significado que tiene esta ceremonia para ella: “Este premio lo respeto y valoro mucho. Siempre es un gran sueño llevarse una estatuilla a casa, es muy nuestro este premio”.

Fotos: Jaime Olivos