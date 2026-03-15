Eliana Guercio pidió disculpas por sus dichos, pero Carolina Molinari insiste: “Sigue diciendo que miento”

El conflicto entre Eliana Guercio y Carolina Molinari sumó tensión tras la difusión de supuestos chats con Mariano Pavone (Video: LAM, América TV)

El enfrentamiento mediático entre Eliana Guercio y Carolina Molinari sigue sumando capítulos y, en las últimas horas, la polémica escaló con la difusión de supuestos chats que la panelista decidió mostrar públicamente para respaldar su versión de los hechos. En medio del escándalo que se originó en LAM (América TV), Molinari compartió capturas de conversaciones privadas que mantuvo con su exmarido, el exfutbolista Mariano Pavone, con el objetivo de demostrar que su relato sobre el vínculo entre Guercio y el exdelantero sería verídico.

Todo comenzó días atrás durante un intenso cruce en el ciclo conducido por Ángel de Brito, cuando Carolina contó al aire que Guercio (actual pareja del arquero Sergio “Chiquito” Romero) evitaba saludarla en el colegio al que asisten sus hijos. La situación, según explicó la panelista, le resultaba llamativa porque al mismo tiempo Guercio sí saludaba cordialmente a Pavone, con quien Molinari estuvo en pareja durante años.

A partir de ese comentario, se abrió un interrogante en el programa acerca de cómo se conocían Guercio y Pavone. El tema escaló rápidamente hasta que la propia Guercio decidió intervenir y llamó en vivo al programa para responderle directamente a Molinari. El intercambio se volvió tenso desde el primer momento y estuvo marcado por acusaciones cruzadas, reproches personales y una discusión que rápidamente se volvió viral.

Carolina Molinari publicó en redes sociales capturas de conversaciones con su exmarido Mariano Pavone como prueba de sus dichos sobre Guercio

Durante esa conversación televisiva, Guercio negó de manera tajante cualquier insinuación sobre un supuesto vínculo con Pavone y acusó a la panelista de LAM de querer instalar ese rumor públicamente. “Querés instalar que yo tuve algo con tu ex”, le recriminó al aire, visiblemente molesta. Por su parte, Molinari rechazó haber sugerido una relación entre ellos y sostuvo que su comentario solo apuntaba a explicar la dinámica que se generaba en el colegio. Sin embargo, la discusión continuó escalando y terminó con duras frases de ambos lados.

Tras el escándalo televisivo, Guercio publicó en sus redes sociales un extenso descargo en el que reflexionó sobre lo ocurrido. En ese texto repasó varias frases que, según ella, se dijeron durante la discusión y explicó que reaccionó en medio de un clima de provocación. “Es muy difícil dialogar con gente que no reconoce cuando se equivoca”, escribió en su mensaje.

En el mismo descargo reconoció que su reacción al aire pudo haber sido excesiva y que no debería haber respondido de esa manera. “A pesar de tanta provocación, sé que cometí el error de contestar en caliente. No debí hacerlo. Lo reconozco”, señaló. La panelista de Gran Hermano también pidió disculpas públicamente por la forma en que se expresó durante el enfrentamiento televisivo. “Lo reconozco y como corresponde le pido disculpas a Carolina”, escribió.

Guercio reconoció en redes sociales que su reacción fue excesiva y pidió disculpas públicas a Carolina Molinari por el enfrentamiento televisivo

Sin embargo, al mismo tiempo cuestionó el tono con el que, según su versión, Molinari se dirigió hacia ella. En ese mismo texto la describió como “altanera, soberbia, prepotente y amenazante”, y aseguró que no le gustó haberse “subido a ese nivel”. Guercio también aclaró que no tiene una relación personal con la modelo y negó cualquier tipo de conflicto previo. “Nunca le hice nada a Carolina porque repito, no la conozco”, expresó en su publicación.

Pero la polémica no terminó allí. Horas después, Molinari decidió responder mostrando supuestos chats con Pavone que, según explicó, servirían para demostrar que ella no estaba mintiendo sobre la historia del vínculo entre el exfutbolista y Guercio.

En ese contexto, la modelo decidió ahora publicar en sus redes sociales parte de una conversación privada con Pavone para respaldar su versión. Antes de mostrar los mensajes, escribió una historia en la que adelantó que revelaría “la verdad”, aclarando que algunos nombres habían sido tapados para evitar involucrar a otras personas. “Acá va la verdad (lo que está tachado son nombres de personas que no quiero involucrar)”, expresó en la primera imagen que compartió.

Molinari mostró mensajes en los que Pavone asegura conocer a Guercio desde la época del boliche Sunset, desmintiendo versiones previas

Luego publicó una captura de una conversación en WhatsApp con Pavone. En ese intercambio, Molinari le consulta al exfutbolista desde cuándo conoce a Guercio. “Marian, consulta, ¿desde cuándo se conocen con Guercio?”, se lee en el mensaje. La respuesta de Pavone, según la captura difundida, menciona que el vínculo se remonta a la época del boliche Sunset, cuando ambos compartían el mismo círculo social. “Desde la época de Sunset, que ella salía a bailar con (…) y yo con Marcos. A veces hacíamos juntada en la casa de Abril de (…)”, habría respondido el exdelantero.

Ante esa explicación, la angelita le dice que le consulta porque Guercio “sigue diciendo que miento”. También le pregunta si tiene algún vínculo con el actual marido de la modelo. “¿Sos amigo del marido?”, escribió ella en el chat. Pavone respondió que lo conoce del fútbol y que tuvo trato con él cuando le alquiló una casa durante unos meses, aunque aclaró que no son amigos. “La conozco desde esa época y a Sergio lo conozco del fútbol y empecé a tener trato cuando le alquilé la casa tres meses por el verano, pero no soy amigo”, habría explicado.

La conversación continúa con la panelista de LAM reiterando que Guercio insiste en afirmar que ella está mintiendo sobre la historia. “Ok, porque dice que miento y que te conoció por él”, le escribió. La respuesta final del exfutbolista, según el chat difundido, fue contundente: “Con ella nos conocemos hace mil. ¿Por qué dice que mentís?”, a lo que Molinari simplemente añadió: “La verdad no lo entiendo, pero bueno”.