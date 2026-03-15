El tierno saludo de cumpleaños que le dedicó Agustina Cherri a su hija Muna Pauls: “El milagro de la vida”

Agustina Cherri celebró el cumpleaños de Muna Pauls con un emotivo posteo en Instagram que despertó miles de reacciones

Agustina Cherri volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación cargada de amor y recuerdos. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un conmovedor mensaje dedicado a su hija Muna Pauls por su cumpleaños, acompañado por una serie de fotografías que recorren distintos momentos de su crecimiento. El posteo rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de cariño por parte de fans y colegas del mundo del espectáculo.

La actriz eligió Instagram para expresar lo que siente por su hija mayor, fruto de su relación con el actor y productor Gastón Pauls. Allí publicó un carrusel de imágenes que muestran desde los primeros días de vida de Muna hasta etapas más recientes de su infancia y adolescencia, reflejando la profunda conexión que las une.

El saludo de cumpleaños de Agustina Cherri a su hija Muna incluyó un carrusel de fotos que retratan momentos claves de su crecimiento

Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, recibió afectuosos mensajes de figuras del espectáculo argentino en redes sociales

“El milagro de la vida. Muna. Deslumbrante primavera. La más deseada. La razón de mi vivir. Feliz día, feliz vida. Te amo. Mamá”, escribió Cherri en el mensaje que acompañó la publicación, una frase breve pero cargada de emoción que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

En las fotografías se pueden ver distintos momentos íntimos de la vida familiar. Algunas imágenes retratan a Muna cuando era apenas una bebé, en brazos de su madre, en retratos en blanco y negro llenos de ternura. En otras, la pequeña aparece jugando, abrazando muñecos o haciendo divertidas expresiones frente a la cámara, reflejando la espontaneidad de la infancia.

Las fotos compartidas por Cherri muestran a Muna desde sus primeros días, hasta su infancia y adolescencia, en escenas familiares

Entre las fotos, se observan momentos espontáneos con Muna, juegos familiares y la presencia de sus hermanos en escenas cotidianas

También hay postales junto a sus hermanos, en escenas cotidianas y vacaciones familiares. En una de las fotos se los ve disfrutando del mar, abrazados en el agua con un paisaje natural de fondo. En otra imagen aparecen jugando en el piso rodeados de juguetes, una escena que transmite la complicidad y el vínculo entre ellos.

El carrusel incluye además retratos más recientes, donde ya se puede ver a Muna creciendo y mostrando su propia personalidad. Algunas fotos capturan momentos madre e hija juntas, con gestos cómplices y sonrisas compartidas, mientras que otras reflejan instantes espontáneos de la joven frente a la cámara.

Agustina Cherri, madre de cuatro hijos, resaltó el amor y el equilibrio entre su carrera profesional y su vida familiar en su mensaje a Muna

La actriz eligió fotos de la niña junto a sus hermanos menores para completar el saludo

La publicación superó rápidamente las decenas de miles de “me gusta” y acumuló cientos de comentarios. Entre ellos se destacaron mensajes de afecto de seguidores y también de figuras del espectáculo que quisieron sumarse al saludo de cumpleaños. Entre ellas, Vero Lozano escribió: “Feliz Todo Muna”. Por su parte, Maru Botana agregó: “Feliz cumpleeee” y la bailarina de ballet Marianela Núñez comentó un corazón.

Agustina Cherri suele compartir con sus seguidores fragmentos de su vida cotidiana y, en particular, momentos vinculados a su rol como madre. A lo largo de los años ha mostrado distintas etapas del crecimiento de sus hijos, siempre con publicaciones cargadas de emoción y cercanía. La actriz es madre de cuatro hijos: Muna y Nilo, fruto de su relación con Gastón Pauls, y Alba y Bono, nacidos de su actual relación con Tomás Vera. En varias entrevistas ha contado que la maternidad ocupa un lugar central en su vida y que intenta mantener un equilibrio entre su carrera profesional y su familia.

El vínculo entre madre e hija se refleja en imágenes de ternura, complicidad y gestos cómplices a lo largo de los años

El cumpleaños de Muna fue ocasión para destacar la importancia de la maternidad en la vida de Agustina Cherri y su relación familiar

En el caso de Muna, la relación entre madre e hija suele reflejarse en las redes sociales con mensajes llenos de orgullo y cariño. Con el paso del tiempo, la adolescente también fue ganando visibilidad pública, en parte por ser hija de dos figuras muy conocidas del espectáculo. Sin embargo, sus padres siempre procuraron mantener un equilibrio entre la exposición y la vida privada. El cumpleaños de Muna se convirtió así en una ocasión perfecta para repasar ese camino compartido. A través de fotos que combinan ternura, recuerdos y complicidad, la actriz mostró cómo fue creciendo su hija y reafirmó el profundo amor que siente por ella.