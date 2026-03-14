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Quiénes son los tres argentinos nominados a los Premios Oscar 2026

Con diferentes recorridos en la industria, dirán presente cada uno a su manera en la gran fiesta de Hollywood

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Quienes son los tres argentinos
Quienes son los tres argentinos nominados a los premios Oscar 20266(Danny Moloshok/Invision/AP)

Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada y prestigiosa del cine internacional. La gala tendrá lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles y, como cada año, promete una noche repleta de glamour, sorpresas y emoción, con transmisión en vivo para todo el mundo.

Por segundo año consecutivo, el comediante Conan O’Brien será el anfitrión en la gran fiesta de la Academia. La lectura de nominaciones, realizada en enero por Danielle Brooks y Lewis Pullman, desató desde entonces una ola de expectativas y apuestas por ver quiénes se llevarán a sus casas el tan esperado galardón. Entre las películas más aclamadas y con mayor cantidad de nominaciones aparecen Sinners, protagonizada por Michael B Jordan, que hizo historia con 16 candidaturas, mientras que Una batalla tras otra, Marty Supremo, Hamnet y El agente secreto, que llegan a la gala como grandes favoritas luego de su paso por otras premiaciones.

En cuanto a la representación argentina, aunque Belén, el filme dirigido por Dolores Fonzi, no logró finalmente un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional, a pesar de haber consagrado ganadora en el Festival de Cine de San Sebastián y en los Goya, el país tendrá presencia en la alfombra roja a través del talento de varios compatriotas que aspiran a la estatuilla en otras categorías.

Sirat de Oliver Laxe, cuyo
Sirat de Oliver Laxe, cuyo guión está coescrito por Fillol, espta nominada a Mejor Película Internacional representando a España

El guionista y productor cordobés Santiago Fillol compite como coguionista de Sirat: trance en el desierto, la película española nominada a mejor película internacional. Radicado en Barcelona desde 2000, Fillol forjó su vínculo con el director Oliver Laxe y tiene una sólida formación en Letras, Realización Cinematográfica y un doctorado en Comunicación Audiovisual.

En el rubro de cortometrajes, Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y radicada en París desde sus 20 años, es productora de Deux personnes échangeant de la salive, que compite como mejor cortometraje de ficción. Kreimer representa la nueva generación de talentos nacionales que triunfa en el exterior.

En la categoría de diseño de producción, Florencia Martín —nacida en Los Ángeles pero de raíces cordobesas, ya que sus padres son de Río Tercero-, fue nominada por su trabajo en One Battle After Another, la película de Paul Thomas Anderson que se encuentra compitiendo por el título de mejor película. Martín ya se había destacado en títulos como Feud: Bette and Joan (2017), Manchester junto al mar (2016) y Aves de presa (2020), y suma así otro hito a su carrera internacional.

One Battle After Another es
One Battle After Another es la película protagonizada por Leonardo DiCaprio (Warner Bros. Pictures vía AP)

Aunque el cine argentino no compita este año con una película propia, la presencia de estos nombres en la noche de los Oscar confirma el alcance y la calidad de los profesionales del país, que siguen haciendo historia más allá de las fronteras.

Las ternas y los candidatos con los que compiten

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor cortometraje de ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor película internacional

  • El agente secreto (Brasil)
  • Fue solo un accidente (Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat: trance en el desiert (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

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