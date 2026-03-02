Teleshow

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

El actor sorprendió con una dedicatoria en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su esposa, compartiendo palabras de amor y una foto que conquistó a los fans de la pareja

El amor volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. Nicolás Cabré utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un sentido saludo de cumpleaños a su flamante esposa, Rocío Pardo, quien este año celebró sus 31 rodeada de afecto y buenos deseos.

La imagen elegida por el actor muestra a Rocío sonriente, sentada en una mesa al aire libre durante la noche, con una amplia sonrisa y el cabello suelto sobre los hombros. El entorno, con luces cálidas y un clima íntimo, acompaña el tono del mensaje que Cabré decidió hacer público para homenajear a la mujer con la que comparte su vida desde hace pocos meses, tras haber dado el sí en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en su historia de amor.

“Hoy cumple años la mujer más linda y buena del planeta. Te amo con todo mi ser y te deseo la mayor de las felicidades. Te mereces eso y mucho más. Gracias por dejarme compartir la vida con vos. Te amo, te amo y te amooooo. ¡Feliz cumple!!!!!”, escribió el actor sobre la postal.

La pareja atraviesa un momento de plenitud. Casados hace pocos meses, consolidaron su vínculo tras un romance que avanzó con firmeza y discreción. Desde entonces, se muestran cómplices y unidos, compartiendo proyectos, viajes y momentos cotidianos que reflejan una relación afianzada.

Por otro lado, el verano argentino volvió a poner el foco en las propuestas teatrales que, año a año, conquistan a turistas y locales en las principales ciudades del país. Entre ellas, Villa Carlos Paz se robó buena parte de la atención con una cartelera que combinó éxitos de taquilla y apuestas innovadoras. En ese contexto, el matrimonio brilló con la comedia Ni media palabra, que se presentó en el Teatro Holiday y contó además con la participación estelar de Mariano Martínez y el Bicho Gómez. El proyecto no solo significó un desafío artístico, sino que también fue una experiencia personal para Cabré, quien decidió compartir su balance y emociones al cierre de la temporada.

A través de sus historias de Instagram el actor eligió despedirse y agradecer a quienes lo acompañaron en esta aventura. “Se terminó una temporada hermosa y quiero agradecerles a todos los que hicieron posible que esto pase de la forma en que pasó... Primero gracias @rociopardo por ser mi compañera en esto que encaramos desde cero y hacer que lo vivamos con tanto amor, paz y alegría. Gracias @marianom78 y @bichogomez64 por ser lo que son... tanto arriba como abajo del escenario”, escribió Cabré junto a una imagen de espaldas, abrazando a sus compañeros sobre el escenario y frente a una sala repleta.

En su mensaje, también destacó el apoyo de la producción y del público local. “Gracias @miguel.pardok y @pardo_produccionesok por darnos todas las comodidades y estar siempre apoyando. Y por sobre todas las cosas, gracias a todos en Carlos Paz por tratarnos con tanto cariño. Y si hablo de cariño... les agradezco a todos los que vinieron a reírse con nosotros e hicieron que esto sea la fiesta que fue. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!”, cerró, dejando en claro la emoción y el orgullo por el trabajo en equipo que llevaron adelante durante la temporada.

La experiencia de Ni media palabra en Carlos Paz representó una apuesta fuerte para Cabré y su equipo. El espectáculo, dirigido y protagonizado junto a Pardo, Martínez y Gómez, combinó humor, ritmo y química en escena, logrando el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica. El cierre de la temporada deja un saldo más que positivo, con funciones a sala llena y un elenco que supo trabajar en armonía, tanto arriba como abajo del escenario.

