Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

La actriz compartió cómo fue el instante en que sus seres queridos se enteraron de la feliz noticia. El video que emocionó a sus fanáticos en sus redes

La actriz está esperando a su primer hijo y compartió la reacción a la feliz noticia (Video: Instagram)

Días atrás, Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé sorprendieron a la familia con un anuncio de embarazo tan original como divertido. En vez de revelar la noticia de manera directa, prepararon una secuencia de regalos con pistas que generaron primero desconcierto y luego una ola de emoción entre los Bartolomé.

El primero en recibir el mensaje fue Jero Bartolomé, el cuñado de Mica, quien abrió su regalo y se encontró con un shampoo “Tío Nacho”. Desconcertado, preguntó: “¿Yo te había pedido esto?”, y enseguida, entre risas, sumó: “¿Yo, anticaída? Sos más pel...”. Tato, el suegro de Mica, intentó despistar: “¿No es de caspa?”, pero Jero insistió: “Yo tampoco tengo caspa”. La confusión creció mientras la suegra, Marcela, lanzaba la pista clave: “Tío Nacho, te aviso que acá…”.

Marcela recibió un CD de “Abuelos de la Nada”, sumando otra pista al rompecabezas. “Obvio, obvio que te traje esto. ¿No me habías dicho que te gustaba esa banda a vos?”, preguntó Tato, mientras ella respondía: “Esto yo no te pedí. Está raro”.

Finalmente, Jero ató cabos y exclamó: “Ah, tío Nacho. Ahí está, ahí. Felicitaciones”. En ese instante, la emoción invadió la reunión y empezaron los abrazos y las felicitaciones. “Ay, qué bonito. No te puedo creer”, se escuchó entre risas. “Y se viene Abril”, agregó Jero, mencionando la fecha estimada para la llegada del bebé.

La tierna foto junto a
La tierna foto junto a su pareja con la que Mica Lapegue confirmó que va a ser madre por primera vez

“Qué hermoso, mi amor”, “Lloro yo”, “Estaban bien las ideas, ¿eh?” y “Tremendo”, fueron algunos de los comentarios entre los presentes, celebrando la creatividad y el cariño detrás del anuncio. Así, Mica y Tomás lograron que la noticia de su primer hijo quedara como un recuerdo inolvidable, lleno de complicidad, humor y mucha emoción familiar.

El pasado viernes, , en una mezcla de alegría, amor y entusiasmo, Mica confirmó que está embarazada. La hija de Sergio Lapegüe expresó toda su felicidad ante la llegada de su primer hijo junto a Tomás Bartolomé. En ese marco, la actriz reflexionó en redes sociales sobre el inicio de esta nueva etapa y mostró cómo fue su primera ecografía.

“Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo”, escribió Micaela de cara a sus 577 mil seguidores. La joven acompañó la declaración con una tierna imagen en la que su pareja le besa la panza mientras ambos se encontraban disfrutando de un día de sol a metros del mar.

Como si fuera poco, la artista también agregó el instante en el que confirmó que estaba embarazada. En la publicación se observa un video en el que Lapegue se realiza la primera ecografía y escucha el latido del corazón de su pequeño. En ese instante, Micaela no pudo salir de su asombro y miró asombrada la pantalla desde la camilla.

Mica Lapegue compartió el momento de su primera ecografía y su reacción al confirmar que estaba embarazada

En paralelo a este anuncio, la noticia había sido confirmada por Ángel de Brito en LAM (América). Luego de relatar la situación y agregar misterio en su enigmático, el conductor se puso en contacto con Micaela. “La verdad que fue una sorpresa, era algo que queríamos buscar más adelante, pero yo estaba un poco cansada de las pastillas. Tuvimos una consulta con la ginecóloga y me dicen que cuando queramos arrancar a buscar tal vez no quedara enseguida. Quizás eran dos meses hasta que el organismo se limpiara. Entonces dije listo, como no quiero quedar ahora, tengo un mes libre. Después nos cuidamos, al tercer día quedé embarazada”, comenzó diciendo la hija del conductor.

“¿Cómo fue la reacción de los abuelos?”, quiso saber De Brito, a lo que Micaela relató: “Esperamos hasta el momento de escuchar los latidos, no fue que nos enteramos del positivo y lo contamos. Y lo que hicimos para contarle a nuestros padres fue decirles que les trajimos regalos de Brasil. A mi mamá le regalé un cd de los Abuelos de la nada y a mi papá le llevé un vino que se llama El abuelo. Cuando mi mamá abre su regalo dice: “Para qué quiero esto”. Y cuando papá abrió el vino se dio cuenta. Era lo que más quería en la vida”.

Luego, las panelistas le preguntaron a la futura mamá si sabían el sexo del bebé. Sin embargo, Micaela afirmó que todavía es una incógnita: “No sabemos si es nene o nena. Nombres pensamos dos. Son tentativos. De nene Dante. De nena Ema”.

