Teleshow

Malena Guinzburg recordó a su padre a 18 años de su muerte: “Te extraño, y mucha gente también”

La humorista publicó una fotografía junto a su papá y la acompañó con un sentido mensaje

Guardar
Malena Guinzburg recordó a su
Malena Guinzburg recordó a su papá, Jorge, a 18 años de su muerte con una foto juntos

A 18 años de la muerte de Jorge Guinzburg, su hija, la humorista Malena Guinzburg, publicó en Instagram una imagen de su infancia junto a su padre y la acompañó con un mensaje emotivo, renovando la presencia pública del legado del periodista.

En la publicación, Malena compartió una foto en la que aparece de niña, tomada de las manos de su padre, el humorista y conductor, y expresó: “18 años sin mi papá. Cuando escribo, cuando pienso el número no lo puedo creer. A veces siento que fue hace tan poco y cuando me doy cuenta en todo lo que pasó, me pasó desde ese 12 de marzo de 2008 caigo en que sí, fue hace muchísimo. Te extraño mucho, y sé que un montón de gente también. Te quiero ❤️”.

En la imagen, Jorge Guinzburg luce una chaqueta oscura y pantalón gris, mientras sostiene a su hija, vestida con una remera blanca, mallas rosadas brillantes y botas coloridas. El ambiente refleja la intimidad del hogar familiar, con una mesa cubierta por un mantel blanco y franjas plateadas, sobre la que se apoyan una cámara instantánea y papeles, todo ello acentuando el tono nostálgico de la escena.

La humorista mantiene vivo el recuerdo de su padre tanto en lo personal como en el espacio público, sin circunscribir los homenajes a fechas señaladas.

El legado de Jorge Guinzburg
El legado de Jorge Guinzburg vive en su hija Malena

El 3 de febrero, aniversario del nacimiento de Jorge Guinzburg, Malena también lo recordó en redes sociales. Compartió una foto de ambos sonriendo y un mensaje especial: “¡Feliz cumple pa! Te estoy teniendo muy presente en esta gira (y siempre). Estarías muy contento, ¡lo sé! ¡Besos al cielo!”, escribió mientras presentaba el espectáculo Las chicas de la culpa en diferentes ciudades de Europa, según publicó en Instagram y recogió Teleshow.

En la familia y entre los seguidores del periodista, estas fechas adquieren especial significado y refuerzan la profunda huella que Guinzburg dejó tanto en los medios como en la vida de su hija.

El legado de Jorge según Malena

Durante una entrevista para Teleshow el año pasado, Malena Guinzburg describió cómo la figura de su padre sigue presente en su vida cotidiana y profesional. “Yo a veces hasta cuando no me quiero acordar de mi viejo, me lo trae alguien”, señaló.

La humorista explicó que la ausencia de Jorge Guinzburg se hace más notoria cuando inicia nuevos proyectos. “Cuando arranco un proyecto como este, me encantaría poder charlar con él. No sé si por un consejo, pero sí para compartir”, reconoció, exhibiendo cuánto extraña esos intercambios en el plano laboral.

Malena, caracterizada, junto a Jorge,
Malena, caracterizada, junto a Jorge, su papá

Aunque el paso del tiempo ha atenuado el dolor, Malena Guinzburg resaltó que lo que más añora es el humor que compartían. Subrayó que no asocia la memoria de su padre con objetos, sino con la risa y los momentos de alegría vividos juntos.

Trayectoria y legado de Jorge Guinzburg

Jorge Guinzburg, nacido en 1949 y fallecido el 12 de marzo de 2008, fue humorista, periodista, conductor y productor, con una influencia perdurable en la cultura argentina. Su carrera abarcó radio, televisión y teatro, y fue creador de ciclos como Mesa de noticias, La noticia rebelde, Mañanas informales y La Biblia y el calefón, en los que integró creatividad, ética y calidez humana.

La originalidad y honestidad del periodista quedaron plasmadas en gestos y anécdotas recordadas por colegas y allegados, que siempre resaltaron su integridad profesional, ejemplificada cuando devolvió un anticipo editorial al no sentirse conforme con su propio libro, un hecho poco corriente en el medio.

Jorge Guinzburg dejó un recuerdo
Jorge Guinzburg dejó un recuerdo imborrable en cada medio donde trabajó

Trabajar cerca de Guinzburg resultó una experiencia formativa para muchas figuras del entorno mediático, quienes destacaron su cercanía y preocupación por los equipos, así como la capacidad de transmitir lecciones tanto profesionales como personales.

A casi dos décadas de su partida, el recuerdo de Jorge Guinzburg permanece vigente en la memoria colectiva y en cada homenaje que le rinde su hija. Para Malena Guinzburg, su padre sigue siendo fuente de alegría, y el humor compartido representa el lazo más fuerte con él.

Temas Relacionados

Jorge GuinzburgMalena GuinzburgAniversario de la muerte de Jorge Guinzburg

Últimas Noticias

El anuncio del Indio Solari a 10 años de su último recital en Tandil: “Muy pronto”

La publicación de un video en redes sociales generó entre sus seguidores muchas expectativas respecto de la posible difusión del registro completo del histórico show realizado en 2016

El anuncio del Indio Solari

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

El medio dirigido por Santiago Cúneo apuesta por una transmisión en vivo las 24 horas y una artística y tecnología modernizadas, sumando a reconocidos nombres y propuestas creativas

Canal 22 presentó su grilla

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Luego de que Gustavo Méndez presentará una supuesta denuncia por parte de los vecinos de la conductora en Nordelta, la empresaria usó su cuenta de X para contestar, pero luego borró los tweets y subió el descargo de su madre

Wanda Nara respondió a las

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Mientras el juicio por violencia de género contra Santiago Martínez llega a su última jornada este viernes, la joven, junto a su abogado defensor Roberto Castill y su madre, revivió el episodio que tuvo que atravesar

Emily Ceco, la participante de

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

La pareja sigue con su mini luna de miel e iniciaron la segunda parte de su viaje en un lugar cargado de recuerdos familiares para la conductora

Luego de sus días en
DEPORTES
“Hice sobrepasos que no quería”:

“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

TELESHOW
Canal 22 presentó su grilla

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

INFOBAE AMÉRICA

Un avión estadounidense de reabastecimiento

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

Estados Unidos sancionó a una red de hackers norcoreanos que generó casi 800 millones de dólares para el programa de misiles de Pyongyang

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100