Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

El hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña mostró el exigente entrenamiento físico que realiza en boxeo (Tik Tok)

Desde muy chico, Bautista Vicuña supo que su verdadera pasión no estaba ligada al mundo del espectáculo ni a las cámaras que rodean a sus padres, Benjamín Vicuña y Pampita. Con perfil bajo y lejos de los flashes, el adolescente fue forjando su propio camino en el mundo del deporte, más precisamente en las artes marciales mixtas (MMA) y el boxeo, disciplinas que lo cautivaron desde el primer momento. Hoy, con la mirada puesta en un objetivo concreto, Bautista redobla sus esfuerzos para cumplir el sueño de participar en la próxima edición de Párense de Manos, el ciclo de peleas organizado por Luquitas Rodríguez que se convirtió en un fenómeno de las redes y el streaming.

En los últimos días, Bautista compartió en su cuenta de Instagram y TikTok una serie de clips donde muestra parte de su exigente rutina de entrenamiento. Los videos lo muestran enfocado, con guantes y camiseta sin mangas verde, lanzando golpes certeros frente a un saco de boxeo en un gimnasio. “Un poco de lo que fue el treino de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, escribió entusiasmado, dejando en claro que su objetivo está cada vez más cerca. Su madre replicó el mensaje en sus redes, demostrándole su apoyo y al mismo tiempo dando visibilidad para que su mensaje llegue a destino gracias a sus ocho millones de seguidores.

En otro fragmento, se lo escucha interactuando con su entrenador, quien le exige dar lo mejor de sí. “Este minuto más intensidad”, le ordena el coach, a lo que Bautista responde entre risas y quejas: “Es que ya tengo los hombros matados”. Sin embargo, el profesor no afloja y lo anima a seguir: “No importa. Acá te tenés que cansar”. La exigencia se convierte en motor para el joven, que resiste el cansancio y continúa el entrenamiento, demostrando disciplina y compromiso.

Los mensajes de apoyo que recibió Bautista en la sección de comentarios (Instagram)

La repercusión no tardó en llegar. En la sección de comentarios y mensajes, sus seguidores lo alentaron a seguir adelante. “Es muy poco probable que lleven a un boxeador al Párense de Manos, excepto que el rival también lo sea. Pero es importante, confiamos en vos”; “No sos profesional, pero se nota que le metés. Hay experiencia sin duda”; “Se te ve trabajando bien”; “Dale, a ver quién se la banca”; fueron apenas algunos de los mensajes que recibió el joven, que agradeció el apoyo y renovó su entusiasmo por la posibilidad de subirse al ring.

El amor de Bautista por las artes marciales mixtas no es nuevo. En junio de 2024, durante una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla íntima con su hijo mayor sobre deportes y pasiones. Bautista contó que, además de fútbol, practicaba MMA y boxeo, lo que sorprendió a su papá. “Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”, explicó el adolescente, mientras el actor procesaba la idea de ver a su hijo en el cuadrilátero.

En julio de 2024, Bautista y Benjamín debatieron sobre su pasión por las artes marciales mixtas (Captura de video)

La conversación dejó en evidencia la distancia generacional y los temores de Benjamín. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo. Vale todo”, resumió Bautista, con naturalidad. “Hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, admitió el actor, visiblemente preocupado pero respetuoso de la elección de su hijo.

Bautista, fiel a su estilo, le bajó el tono a la charla y respondió con humor: “A mí me encanta. Debe ser complicado, pero bueno, hasta ahora no me viste pasar un mal momento”. Benjamín, sin embargo, insistió en su posición. “No te he visto tampoco pelear en la calle ni con tus compañeros porque, ponete en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese”, bromeó, entre risas y resignación.

El actor dejó en claro que jamás le prohibiría a sus hijos seguir una pasión, aunque marcó ciertos límites: “Obviamente que si hay cosas que lo lastimen o puedan lastimar a otro... en este caso es un deporte polémico y a mí me cuesta mucho entender de qué se trata. Es loco, porque a veces lo pongo y por morbo me quedo viendo”, reconoció, mostrando su costado más genuino y humano.