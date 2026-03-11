Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron la participación de Jack Black en su próximo videoclip

Tras su colaboración con Sting, y con la cuenta regresiva del lanzamiento de su nuevo álbum en marcha, Ca7riel y Paco Amoroso volvieron a causar furor luego de anunciar su próxima canción “Goo Goo Ga Ga”. Pero más allá del estreno, los fans enloquecieron al conocer el nombre de la estrella internacional que los acompañará: Jack Black.

El dúo argentino anunció su colaboración musical con el actor y cantante para el lanzamiento del sencillo, cuyo estreno está previsto para el 12 de marzo. El anuncio se realizó mediante un video conceptual con estética de bienestar, ambientado en el universo ficticio “Free Spirits Wellness Center”.

La colaboración fue comunicada de manera oficial con la publicación de un video en el que Jack Black aparece saliendo de una cápsula futurista y da la bienvenida a los músicos argentinos. El material sitúa el lanzamiento dentro de una narrativa artística marcada por el misterio y la reinvención creativa.

Ca7riel y Paco Amoroso lanzarán una nueva canción con la participación de Jack Black

El anuncio de la colaboración con el actor estadounidense responde a la búsqueda de una nueva identidad artística por parte de CA7RIEL & Paco Amoroso. El grupo presentó el proyecto en un escenario digital de bienestar, acentuando el mensaje de equilibrio y autocuidado, elementos que distinguen esta etapa de su carrera.

De esta manera, Ca7riel y Paco continúan extendiendo su nueva propuesta artística enfocada en la sanación y el bienestar propio, dejando atrás su vida ligada al exceso y la exposición. Tras el éxito de Papota, y su consagración en los Latin Grammy, los cantantes se vieron en el desafío de afrontar una crisis personal y profesional. Así, el dúo adoptó una estética centrada en la “vida calma”.

El “Free Spirits Wellness Center” funciona como marco conceptual de este viraje. Allí exploran la integración de la música y el bienestar emocional, y trasladan su proceso de recuperación a una narrativa visual y sonora que subraya valores como la autenticidad y el autocuidado.

No es la primera vez que los cantantes manifiestan su fanatismo por Black. Semanas atrás, durante una entrevista con Zach Sang Show, Ca7riel había manifestado: “La persona que más me gusta, y más faneo es Jack Black. Lo amo”

La exigente rutina de Ca7riel y Paco Amoroso para lograr un bienestar óptimo: yoga, meditación y baños sensoriales

El sencillo anterior, en el que participaron junto a Sting, representó el punto de inflexión hacia un enfoque centrado en la escucha consciente y el crecimiento personal. En esa canción, Paco Amoroso y CA7RIEL abordaron el tema de superar adversidades, mientras la figura de The Police aportó versos sobre la resiliencia.

A raíz de la crisis experimentada tras alcanzar el éxito con cinco Latin Grammy, el dúo canceló un álbum previo y comenzó un proceso de sanación en el “Free Spirits Wellness Center”. Con la guía de Sting, ambos completaron un programa de doce pasos que se plasmará en el próximo disco, “Free Spirits”, previsto para el 19 de marzo. Este álbum incluirá doce retos personales y el grupo no descarta la realización de una gira mundial vinculada a su lanzamiento.

A mediados de febrero, los intérpretes de “Dumbai” sorprendieron a sus fans al compartir su exigente rutina de bienestar óptimo. Entre los elementos más destacados se encontraron prácticas como la elongación, la meditación y sesiones en tanque de privación sensorial. CA7RIEL realizó un masaje robótico de 20 minutos con beneficios expresados como “aumento del drenaje linfático, reducción de la tensión muscular, bajada de niveles de cortisol y mayor circulación en sangre”. Por su parte, Paco Amoroso participó en una clase de entrenamiento físico de 60 minutos que incluyó ejercicios de fuerza y abdominales.

La meditación diaria, realizada durante 15 minutos al aire libre en un parque, estuvo destinada a mejorar la modulación del cortisol y a reducir el ruido mental en un 25%. Asimismo, ambos atravesaron una experiencia en tanque de privación por 40 minutos, encaminada a estimular la activación parasimpática y la claridad mental.

La rutina concluyó con media hora de yoga al aire libre, meticulosamente orientada a facilitar la adaptación tras los viajes, incrementar el rango de movimiento en un 15% y optimizar la saturación de oxígeno hasta el 99%. El acompañamiento de Sting, quien fue su colaborador y mentor en este tránsito al bienestar, ha sido una influencia relevante en la nueva perspectiva creativa del dúo.