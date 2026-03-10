La fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara para aclarar que el vestido que usó en su cumpleaños pertenece a ella

La intimidad del festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate por el Bósforo (Video: Instagram)

El cumpleaños número 34 de la China Suárez estuvo marcado por una celebración llena de glamour, romanticismo y paisajes imponentes en Turquía. Instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, la actriz celebró su nueva vuelta al sol con una fiesta íntima rodeada de amigos, familiares y detalles de lujo. Sin embargo, como suele ocurrir cada vez que aparece públicamente, un pequeño detalle de su look terminó desatando una nueva polémica que volvió a cruzar su nombre con el de Wanda Nara.

Todo comenzó cuando la actriz compartió en sus redes sociales las imágenes de la celebración organizada por el futbolista del Galatasaray. En las fotos y videos del festejo se la veía con un vestido negro largo, ceñido al cuerpo y de escote pronunciado, una elección elegante y minimalista que rápidamente llamó la atención de los usuarios. El look, sofisticado y clásico, acompañó una velada romántica en la que no faltaron globos rojos en forma de corazón, brindis con champagne y una mesa decorada con tortas especialmente preparadas para la ocasión.

La China Suárez celebró su cumpleaños número 34 en Estambul con una fiesta íntima y lujosa junto a Mauro Icardi

Mientras las imágenes del festejo circulaban en las redes sociales, varios usuarios comenzaron a notar una coincidencia inesperada. El vestido que llevaba puesto la actriz parecía muy similar a uno que Wanda Nara había mostrado años atrás. La comparación no tardó en multiplicarse y pronto las cuentas especializadas en espectáculos comenzaron a difundir las fotos lado a lado. La imagen de Wanda que se viralizó correspondía a una publicación hecha en octubre de 2017, extraída de una producción de fotos realizada en 2013. En esa foto, la empresaria aparece posando con un vestido negro ajustado de líneas similares, con escote profundo y silueta al cuerpo. El parecido entre ambos looks fue suficiente para que muchos seguidores se preguntaran si se trataba de la misma prenda.

El vestido negro Hervé Léger Paris que lució la China Suárez en su cumpleaños despertó comparaciones con uno usado por Wanda Nara en 2013

Las especulaciones crecieron rápidamente y algunos recordaron declaraciones que Wanda había hecho en el pasado sobre su relación con la actriz. En más de una oportunidad, la conductora había insinuado que la China utilizaba ropa que había quedado entre sus pertenencias cuando vivía con Mauro Icardi en Europa. “Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, lanzó en un mensaje que le hizo llegar al periodista Guido Záffora en DDM (América TV).

En medio del revuelo, la China Suárez decidió responder de una manera sutil pero contundente. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen en primer plano de su outfit, enfocando especialmente la etiqueta del vestido. En la fotografía se podía ver claramente la marca y el talle de la prenda: “Hervé Léger Paris – XS”. Aunque no mencionó directamente a Wanda ni hizo referencia explícita a los rumores, el gesto fue interpretado como una respuesta directa a las especulaciones debido al talle del mismo. Según el sitio oficial de la firma, el modelo similar al que lució la actriz se encuentra a la venta bajo el nombre The Mira Gown y su valor ronda los 1.695 dólares.

La China Suárez respondió a los rumores al mostrar la etiqueta y el talle XS del vestido Hervé Léger en una historia de Instagram

El contexto tampoco pasó desapercibido. Mientras la China celebraba su cumpleaños en Turquía, Wanda Nara se encontraba en Italia, compartiendo en sus redes sociales una serie de publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia su exmarido. Desde visitas al estadio San Siro hasta encuentros con figuras del fútbol italiano, cada movimiento volvió a alimentar la narrativa mediática que rodea a los protagonistas de esta historia. En paralelo, Mauro Icardi también se sumó a los festejos con una romántica dedicatoria pública para su pareja. El futbolista compartió varias imágenes de la celebración y le dedicó un mensaje cargado de elogios. “Felices 34, mi amor. Hoy no solo cumple años una mujer increíble, cumple años la mujer que cambió mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram. El jugador del Galatasaray organizó para la actriz una jornada especial que incluyó un paseo en yate por las aguas del Bósforo, uno de los escenarios más emblemáticos de Estambul. Durante la noche, la pareja brindó frente a una decoración repleta de globos rojos con forma de corazón y dos tortas que coronaron la mesa principal del festejo.