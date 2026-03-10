Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

La primera foto de Benjamín Amadeo junto a Pacífico, su segundo hijo

Benjamín Amadeo anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja Martina con un mensaje en redes sociales que generó una rápida reacción entre sus seguidores. El artista compartió una emotiva fotografía y palabras de bienvenida para Pacífico Amadeo, quien se suma a la familia formada también por la pequeña Andes.

La llegada de Pacífico Amadeo fue comunicada por su padre a través de sus perfiles digitales, acompañado de un mensaje cercano y la primera imagen del recién nacido. El acontecimiento fue celebrado por numerosas figuras del entretenimiento argentino y reconocido por la sencillez y calidez con la que el músico suele abordar los momentos clave de su vida.

La imagen mostrada presenta el instante en que la mano de Benjamín Amadeo sostiene con suavidad el pequeño dedo índice de su hijo, quien lo agarra con fuerza. En la descripción publicada junto a la foto, Amadeo escribió: “Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, Pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”. A través de este mensaje, el actor sumó referencias familiares y futboleras, y destacó el buen estado de salud de su pareja y su hijo.

Tras el anuncio, diversas personalidades del espectáculo como Pedro Alfonso, Celeste Cid, Claudia Villafañe, Paula Chaves, Juana Repetto, Darío Barassi, Mery del Cerro, Pachu Peña, Vero Lozano, Agustina Cherri, Paula Reca y Benjamín Vicuña expresaron sus felicitaciones al músico mediante mensajes en redes sociales. El reconocimiento público reflejó el aprecio y la estima que suscita Benjamín Amadeo entre sus colegas y seguidores.

Benjamín Amadeo anunció la llegada de Pacífico desde el escenario del Gran Rex en septiembre de 2025

El primer anticipo del nacimiento de Pacífico Amadeo ocurrió en septiembre de 2025, durante un concierto en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. Aquella noche, el artista detuvo el show para compartir con el público: “En unas semanas, vamos a agrandar la familia”. La confesión se acompañó de reflexiones sobre el amor familiar y el destino, evocando el valor simbólico de las líneas en la mano.

En ese momento, el músico profundizó: “Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, no conoce materia, no conoce nada. Cuando yo estaba haciendo la canción, guiado por esas líneas de los hijos, del amor profundo, me miraba la mano y tenía una línea, y abajo tenía otra”. El anuncio se distinguió por la naturalidad y la ausencia de espectacularidad mediática, respetando el estilo reservado del cantante.

En 2021, cuando debió anunciar el embarazo de Martina de su primera hija, llamada Andes, Amadeo también lo hizo en un recital suyo desde el escenario. “Hace unos meses estamos esperando una hija y me da mucha alegría compartirla con ustedes. Feliciten a la madre, che”, pidió Benjamín luego de invitar a su pareja Martina al escenario y dejar que ella mostrara, sonriente, el perfil de su embarazo ante el público del Teatro Coliseo.

En 2021, Amadeo invitó a subir al escenario a su mujer, Martina, y juntos anunciaron la llegada de su primera hija, que llamaron Andes

El artista interrumpió su show para dedicar unas palabras que sorprendieron a los presentes: “Esta canción está inspirada en mi matrimonio y en los hijos. Y si me dan un segundito...”. Tras salir del centro del escenario y regresar junto a Martina, expresó: “Hay un amor que todavía no conocemos”, en medio de una ovación que celebró el anuncio.

A pesar de los episodios públicos, tanto Amadeo como Martina han optado por mantener su vida personal lejos de la atención mediática. Con una relación cercana a la década y dos hijos en común, la pareja prefiere la discreción. El músico ha rememorado el momento en que la sonrisa de Martina le resultó determinante y cómo esa elección de privacidad se ha mantenido firme a lo largo del tiempo.

El nacimiento de Pacífico Amadeo representa una nueva etapa de felicidad para la familia y expande las posibilidades de encuentros y experiencias compartidas, en una dinámica donde la alegría sigue creciendo junto al afecto familiar.