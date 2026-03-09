Sofía Gonet se arrancó las extensiones del pelo con ayuda de Cami Mayan: el video del resultado

Las influencers, que se encuentran juntas en Estados Unidos, mostraron cómo fue el proceso (Video: TikTok)

Un inesperado momento de belleza y desesperación se volvió viral en redes sociales cuando Sofía Gonet, también conocida como La Reini, decidió quitarse las extensiones de cabello por su cuenta, con la ayuda de su amiga Cami Mayan. El episodio ocurrió durante el viaje que ambas realizan en Miami y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores. La escena fue compartida por la propia Gonet en TikTok con una frase que resume el caos del momento: “Dos horas y media de sufrimiento, pero lo logramos. Agradecimiento especial a Cami Mayan”. En el clip se la ve frente a cámara intentando desprender las extensiones mientras describe el proceso y las dificultades que enfrenta para quitarlas.

“No puedo creer lo que estoy haciendo. Me estoy arrancando las extensiones porque ya mi cuerpo las rechaza, no las aguanto más”, comienza diciendo la influencer en el video. Según explicó, el problema surgió durante el viaje: el mantenimiento del cabello se volvió cada vez más incómodo, especialmente en actividades como peinarse o ir a la playa. “Se me hicieron insufribles… es una cantidad de pelo abismal. Lo tengo que sacar”, agregó. El apuro también formaba parte del problema. Mientras grababan el video, las amigas tenían planes para salir a cenar, por lo que el procedimiento improvisado debía hacerse en pocos minutos. “Lo peor de todo es que me lo tengo que sacar en diez minutos porque tenemos que ir a comer”, comentó entre quejas y risas, mientras seguía tirando de los mechones.

El video compartido por Sofi Gonet en TikTok muestra el divertido y caótico proceso de quitar las extensiones antes de salir a cenar

La escena mezcla frustración con humor. En varios momentos del clip, Gonet se muestra sorprendida por la cantidad de cabello que se desprende y por el pegamento con el que estaban fijadas las extensiones. “Estoy a mitad de camino, tengo una parte toda pelada. Ya es tarde para arrepentirse, como siempre en mi vida”, dijo mientras intentaba localizar cada punto de adhesión. A su lado, su amiga interviene constantemente, comentando el proceso y ayudándola a despegar los mechones. “Horrible esto que te estás haciendo”, le dijo entre risas, aunque minutos después también comenzó a colaborar activamente en la tarea.

El método, según explica la propia Gonet en el video, consistía en localizar la extensión, despegar el adhesivo hacia los costados y luego tirar hacia abajo. Sin embargo, el proceso resultó mucho más complicado de lo esperado debido al pegamento que fijaba el cabello. “Miren lo que es esto… una bola de pegamento en el pelo de Sofía”, comentó Mayan en uno de los momentos del clip mientras muestra el residuo que quedó en la cabeza de su amiga. Incluso llegaron a evaluar distintas soluciones improvisadas para poder terminar el trabajo.

El resultado final mostró a Sofi Gonet luciendo un nuevo corte bob, elogiado por Mayan y celebrado con risas en redes sociales

Entre bromas y anécdotas, Mayan recordó una experiencia personal que podría servir como solución. “Una vez estaba con un pibe y le cayó chicle en mi pelo. Ahí descubrí que el chicle sale con aceite”, dijo entre carcajadas, sugiriendo usar ese mismo método para eliminar el pegamento restante.

Mientras tanto, Gonet continuaba con el proceso, cada vez más decidida a terminar con el problema. “Me agarró como una especie de ataque de pánico en el que dije: tengo que sacar esto de la cabeza, mi cuerpo lo rechazó”, explicó en uno de los momentos más sinceros del video. El resultado final sorprendió incluso a las propias protagonistas. Tras retirar gran parte de las extensiones, Mayan observó el nuevo largo del cabello de su amiga y lanzó un comentario que desató las risas: “Tenés un bob espectacular”.

El episodio ocurrió en medio de las vacaciones que ambas influencers disfrutan en Miami. Durante los últimos días, Gonet y Mayan compartieron distintos momentos de su viaje, desde salidas nocturnas y recorridos gastronómicos hasta compras en tiendas de lujo. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde documentan cada momento de la experiencia. En sus perfiles muestran desde desayunos y cenas en restaurantes exclusivos hasta encuentros inesperados con celebridades. De hecho, uno de los momentos más comentados de su estadía fue el cruce con la cantante española Bad Gyal, con quien incluso grabaron un breve video.